У ТЦК в Стрию помер 50-річний чоловік від інфаркту: призначено службове розслідування
Уночі 18 червня у приміщенні Стрийського районного ТЦК та СП помер 50-річний мобілізований чоловік. Попередня версія медиків про причину смерті – інфаркт. За цим фактом у ТЦК призначили службове розслідування.
Про це повідомляє Львівський обласний ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що 17 червня ввечері поліція привезла до Стрийського РТЦК 50-річного Олексія Науменка. У нього був відсутній військово-обліковий документ і загалом із часу введення воєнного стану він жодного разу не з’являвся у ТЦК. У нього також були відсутні дані про проходження ВЛК, тому його дії кваліфікували як порушення за ст. 210-1 КУпАП.
Після півночі 18 червня Олексій Науменко поскаржився на пекучий біль у серці. Черговий військовослужбовець ТЦК викликав швидку, яка прибула за 12 хвилин, о 01:07. Однак на той момент мобілізований чоловік уже був непритомний, а реанімація не дала результату.
Причина смерті буде встановлена під час проведення експертизи судово-медичним експертом під час розтину тіла. За попередньою версією медиків, причиною смерті став інфаркт.
У пресслужбі ТЦК зазначили, що слідчо-оперативна група Стрийського РУП ГУМВС у Львівській області при огляді тіла чоловіка не виявила зовнішніх тілесних ушкоджень.
Решта обставин з’ясовуються. По даному факту призначено службове розслідування.
