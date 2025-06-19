УКР
У ТЦК в Стрию помер 50-річний чоловік від інфаркту: призначено службове розслідування

У Стрийському ТЦК помер 50-річний чоловік

Уночі 18 червня у приміщенні Стрийського районного ТЦК та СП помер 50-річний мобілізований чоловік. Попередня версія медиків про причину смерті – інфаркт. За цим фактом у ТЦК призначили службове розслідування.

Про це повідомляє Львівський обласний ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 17 червня ввечері поліція привезла до Стрийського РТЦК 50-річного Олексія Науменка. У нього був відсутній військово-обліковий документ і загалом із часу введення воєнного стану він жодного разу не з’являвся у ТЦК. У нього також були відсутні дані про проходження ВЛК, тому його дії кваліфікували як порушення за ст. 210-1 КУпАП.

Після півночі 18 червня Олексій Науменко поскаржився на пекучий біль у серці. Черговий військовослужбовець ТЦК викликав швидку, яка прибула за 12 хвилин, о 01:07. Однак на той момент мобілізований чоловік уже був непритомний, а реанімація не дала результату.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Двоє мобілізованих намагалися втекти під час транспортування до збірного пункту у Києві, один загинув, - ТЦК

Причина смерті буде встановлена під час проведення експертизи судово-медичним експертом під час розтину тіла. За попередньою версією медиків, причиною смерті став інфаркт.

У пресслужбі ТЦК зазначили, що слідчо-оперативна група Стрийського РУП ГУМВС у Львівській області при огляді тіла чоловіка не виявила зовнішніх тілесних ушкоджень. 

Решта обставин з’ясовуються. По даному факту призначено службове розслідування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано агентів РФ, які готували підриви біля ТЦК у Дніпрі і Стрию, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Стрийському ТЦК помер 50-річний чоловік: що відомо

+43
Интересно, медкомиссия ТЦК успела его записать ГОДНЫМ, или нет?
19.06.2025 18:59 Відповісти
+30
В пятьдесят лет очень трудно в Украине найти здоровых мужиков годных к военной службе , давно пора брать двадцатилетних лосей жрущих пиво вёдрами а старикам дать спокойно доживать.
19.06.2025 19:14 Відповісти
+27
А потім дивно всім, чому палають машини @ідерів і )(уярють іх всі кончених
19.06.2025 19:06 Відповісти
Сторінка 2 з 2
добре що не буряти. Українців можуть вбивати тільки працівники ТЦК
19.06.2025 20:58 Відповісти
"Службова перевірка" - це як бджоли проти меду. Взяли людину - вона померла. Де ДБР? Відео з камер? Кримінальна відповідальність? Зараз проведуть службове розслідування і жорстко відсторонять рядового Пупкіна від службових обов'язків.
19.06.2025 21:00 Відповісти
Камера тільки одна на двох-"єрзе"...
19.06.2025 21:25 Відповісти
Защищать страну - нужны люди ресурс малый и невозобновляемый, ограниченный.
Но треш от оп и тцк делает все что б люди перенесли ненависть ( ключеврй ресурс в условиях постоянного стресса и горя) на люлей в форме.
19.06.2025 21:30 Відповісти
Чекаємо коментаря Безумної про карму.
19.06.2025 21:49 Відповісти
На кожну ТЦК-гілку злітається хмара кацапських агітаторів.
19.06.2025 22:02 Відповісти
Міністр МВС Ігор Клименко заявив, що росія навмисно ускладнює репатріацію тіл, змішуючи загиблих українських воїнів із тілами своїх військових. Один із прикладів - ідентифікований військовий рф Олександр Бугаєв, тіло якого було передане разом з українськими. За словами Клименка, це цинічна маніпуляція або спроба уникнути виплат родинам. Україна ж, навпаки, повертає кожного свого героя з гідністю.
Деталі: https://www.facebook.com/share/p/19VKLaW9CD/
19.06.2025 22:34 Відповісти
Списки персоналу ТЦК Стрий легко виявити: корупція не має право на існування - це мародерство. Тому ці мародери-корупціонери мають бути вирізані цілими родинами - від їх немовлят до стариків.
20.06.2025 00:00 Відповісти
по сути если бы вызвали скорую, то если бы и умер, то в больнице ...
делаем выводы
...
20.06.2025 06:45 Відповісти
В одному з повідомлень було написано, що він був "запрошений" ментами в ТЦК. Ви собі уявляєте таке "запрошення" ментами о першій годині ночі? Банда тупоголових.
20.06.2025 07:49 Відповісти
Лайно породжує лайно і нічого більше...
20.06.2025 08:20 Відповісти
1. Що робив чоловік у ТЦК о 22:30 якщо ЦК працює до 18:00? Незаконно утримувався там? Бо порушення військового обліку то лише підстава для протоколу, а не для арешту та незаконного утримання у установі не маючий для цього жодних дозволів.
2. Навіщо продовжується цей цирк з мобілізацією чоловіків 45+? Ну немає в Україні жодного насправді придатного у такому віці, просто немає видячи з нашого рівня медицини та якості життя. Навіщо хапати людей які все одно протягом місяця-двох після мобілізації будуть списані з комплектом форми та УБД? Здається що це, як і зміни у протоколах ВЛК від 2024 робиться навмисно щоб послабити ЗСУ поставляючи туди непридатних ні до чого людей які будуть тільки потребляти ресурси.
20.06.2025 09:59 Відповісти
нaдо что-то делaть с мобилизaцией женщин
21.06.2025 03:28 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 