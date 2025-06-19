У ТЦК в Стрию помер 50-річний чоловік від інфаркту: призначено службове розслідування

Уночі 18 червня у приміщенні Стрийського районного ТЦК та СП помер 50-річний мобілізований чоловік. Попередня версія медиків про причину смерті – інфаркт. За цим фактом у ТЦК призначили службове розслідування.

Зазначається, що 17 червня ввечері поліція привезла до Стрийського РТЦК 50-річного Олексія Науменка. У нього був відсутній військово-обліковий документ і загалом із часу введення воєнного стану він жодного разу не з’являвся у ТЦК. У нього також були відсутні дані про проходження ВЛК, тому його дії кваліфікували як порушення за ст. 210-1 КУпАП.

Після півночі 18 червня Олексій Науменко поскаржився на пекучий біль у серці. Черговий військовослужбовець ТЦК викликав швидку, яка прибула за 12 хвилин, о 01:07. Однак на той момент мобілізований чоловік уже був непритомний, а реанімація не дала результату.

Причина смерті буде встановлена під час проведення експертизи судово-медичним експертом під час розтину тіла. За попередньою версією медиків, причиною смерті став інфаркт.

У пресслужбі ТЦК зазначили, що слідчо-оперативна група Стрийського РУП ГУМВС у Львівській області при огляді тіла чоловіка не виявила зовнішніх тілесних ушкоджень.

Решта обставин з’ясовуються. По даному факту призначено службове розслідування.

