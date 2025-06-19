В ТЦК в Стрые умер 50-летний мужчина от инфаркта: назначено служебное расследование
Ночью 18 июня в помещении Стрыйского районного ТЦК и СП умер 50-летний мобилизованный мужчина. Предварительная версия медиков о причине смерти - инфаркт. По данному факту в ТЦК назначили служебное расследование.
Об этом сообщает Львовский областной ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что 17 июня вечером полиция привезла в Стрыйский РТЦК 50-летнего Алексея Науменко. У него отсутствовал военно-учетный документ и вообще со времени введения военного положения он ни разу не появлялся в ТЦК. У него также отсутствовали данные о прохождении ВВК, поэтому его действия квалифицировали как нарушение по ст. 210-1 КУоАП.
После полуночи 18 июня Алексей Науменко пожаловался на жгучую боль в сердце. Дежурный военнослужащий ТЦК вызвал скорую, которая прибыла через 12 минут, в 01:07. Однако на тот момент мобилизованный мужчина уже был без сознания, а реанимация не дала результата.
Причина смерти будет установлена во время проведения экспертизы судебно-медицинским экспертом во время вскрытия тела. По предварительной версии медиков, причиной смерти стал инфаркт.
В пресс-службе ТЦК отметили, что следственно-оперативная группа Стрыйского РУП ГУМВД во Львовской области при осмотре тела мужчины не обнаружила внешних телесных повреждений.
Остальные обстоятельства выясняются. По данному факту назначено служебное расследование.
Но треш от оп и тцк делает все что б люди перенесли ненависть ( ключеврй ресурс в условиях постоянного стресса и горя) на люлей в форме.
Деталі: https://www.facebook.com/share/p/19VKLaW9CD/
делаем выводы
2. Навіщо продовжується цей цирк з мобілізацією чоловіків 45+? Ну немає в Україні жодного насправді придатного у такому віці, просто немає видячи з нашого рівня медицини та якості життя. Навіщо хапати людей які все одно протягом місяця-двох після мобілізації будуть списані з комплектом форми та УБД? Здається що це, як і зміни у протоколах ВЛК від 2024 робиться навмисно щоб послабити ЗСУ поставляючи туди непридатних ні до чого людей які будуть тільки потребляти ресурси.