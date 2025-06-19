В ТЦК в Стрые умер 50-летний мужчина от инфаркта: назначено служебное расследование

Ночью 18 июня в помещении Стрыйского районного ТЦК и СП умер 50-летний мобилизованный мужчина. Предварительная версия медиков о причине смерти - инфаркт. По данному факту в ТЦК назначили служебное расследование.

Об этом сообщает Львовский областной ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 17 июня вечером полиция привезла в Стрыйский РТЦК 50-летнего Алексея Науменко. У него отсутствовал военно-учетный документ и вообще со времени введения военного положения он ни разу не появлялся в ТЦК. У него также отсутствовали данные о прохождении ВВК, поэтому его действия квалифицировали как нарушение по ст. 210-1 КУоАП.

После полуночи 18 июня Алексей Науменко пожаловался на жгучую боль в сердце. Дежурный военнослужащий ТЦК вызвал скорую, которая прибыла через 12 минут, в 01:07. Однако на тот момент мобилизованный мужчина уже был без сознания, а реанимация не дала результата.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двое мобилизованных пытались сбежать во время транспортировки к сборному пункту в Киеве, один погиб, - ТЦК

Причина смерти будет установлена во время проведения экспертизы судебно-медицинским экспертом во время вскрытия тела. По предварительной версии медиков, причиной смерти стал инфаркт.

В пресс-службе ТЦК отметили, что следственно-оперативная группа Стрыйского РУП ГУМВД во Львовской области при осмотре тела мужчины не обнаружила внешних телесных повреждений.

Остальные обстоятельства выясняются. По данному факту назначено служебное расследование.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержаны агенты РФ, которые готовили подрывы возле ТЦК в Днепре и Стрые, - СБУ. ФОТОрепортаж