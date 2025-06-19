РУС
Новости смерть в ТЦК
8 106 115

В ТЦК в Стрые умер 50-летний мужчина от инфаркта: назначено служебное расследование

В Стрыйском ТЦК умер 50-летний мужчина

Ночью 18 июня в помещении Стрыйского районного ТЦК и СП умер 50-летний мобилизованный мужчина. Предварительная версия медиков о причине смерти - инфаркт. По данному факту в ТЦК назначили служебное расследование.

Об этом сообщает Львовский областной ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 17 июня вечером полиция привезла в Стрыйский РТЦК 50-летнего Алексея Науменко. У него отсутствовал военно-учетный документ и вообще со времени введения военного положения он ни разу не появлялся в ТЦК. У него также отсутствовали данные о прохождении ВВК, поэтому его действия квалифицировали как нарушение по ст. 210-1 КУоАП.

После полуночи 18 июня Алексей Науменко пожаловался на жгучую боль в сердце. Дежурный военнослужащий ТЦК вызвал скорую, которая прибыла через 12 минут, в 01:07. Однако на тот момент мобилизованный мужчина уже был без сознания, а реанимация не дала результата.

Причина смерти будет установлена во время проведения экспертизы судебно-медицинским экспертом во время вскрытия тела. По предварительной версии медиков, причиной смерти стал инфаркт.

В пресс-службе ТЦК отметили, что следственно-оперативная группа Стрыйского РУП ГУМВД во Львовской области при осмотре тела мужчины не обнаружила внешних телесных повреждений.

Остальные обстоятельства выясняются. По данному факту назначено служебное расследование.

В Стрыйском ТЦК умер 50-летний мужчина: что известно

Автор: 

смерть (9299) ТЦК (761) Львовская область (3022) Стрыйский район (30) Стрый (3)
Топ комментарии
+43
Интересно, медкомиссия ТЦК успела его записать ГОДНЫМ, или нет?
показать весь комментарий
19.06.2025 18:59 Ответить
+30
В пятьдесят лет очень трудно в Украине найти здоровых мужиков годных к военной службе , давно пора брать двадцатилетних лосей жрущих пиво вёдрами а старикам дать спокойно доживать.
показать весь комментарий
19.06.2025 19:14 Ответить
+27
А потім дивно всім, чому палають машини @ідерів і )(уярють іх всі кончених
показать весь комментарий
19.06.2025 19:06 Ответить
добре що не буряти. Українців можуть вбивати тільки працівники ТЦК
показать весь комментарий
19.06.2025 20:58 Ответить
"Службова перевірка" - це як бджоли проти меду. Взяли людину - вона померла. Де ДБР? Відео з камер? Кримінальна відповідальність? Зараз проведуть службове розслідування і жорстко відсторонять рядового Пупкіна від службових обов'язків.
показать весь комментарий
19.06.2025 21:00 Ответить
Камера тільки одна на двох-"єрзе"...
показать весь комментарий
19.06.2025 21:25 Ответить
Защищать страну - нужны люди ресурс малый и невозобновляемый, ограниченный.
Но треш от оп и тцк делает все что б люди перенесли ненависть ( ключеврй ресурс в условиях постоянного стресса и горя) на люлей в форме.
показать весь комментарий
19.06.2025 21:30 Ответить
Чекаємо коментаря Безумної про карму.
показать весь комментарий
19.06.2025 21:49 Ответить
На кожну ТЦК-гілку злітається хмара кацапських агітаторів.
показать весь комментарий
19.06.2025 22:02 Ответить
Міністр МВС Ігор Клименко заявив, що росія навмисно ускладнює репатріацію тіл, змішуючи загиблих українських воїнів із тілами своїх військових. Один із прикладів - ідентифікований військовий рф Олександр Бугаєв, тіло якого було передане разом з українськими. За словами Клименка, це цинічна маніпуляція або спроба уникнути виплат родинам. Україна ж, навпаки, повертає кожного свого героя з гідністю.
Деталі: https://www.facebook.com/share/p/19VKLaW9CD/
показать весь комментарий
19.06.2025 22:34 Ответить
Списки персоналу ТЦК Стрий легко виявити: корупція не має право на існування - це мародерство. Тому ці мародери-корупціонери мають бути вирізані цілими родинами - від їх немовлят до стариків.
показать весь комментарий
20.06.2025 00:00 Ответить
по сути если бы вызвали скорую, то если бы и умер, то в больнице ...
делаем выводы
...
показать весь комментарий
20.06.2025 06:45 Ответить
В одному з повідомлень було написано, що він був "запрошений" ментами в ТЦК. Ви собі уявляєте таке "запрошення" ментами о першій годині ночі? Банда тупоголових.
показать весь комментарий
20.06.2025 07:49 Ответить
Лайно породжує лайно і нічого більше...
показать весь комментарий
20.06.2025 08:20 Ответить
1. Що робив чоловік у ТЦК о 22:30 якщо ЦК працює до 18:00? Незаконно утримувався там? Бо порушення військового обліку то лише підстава для протоколу, а не для арешту та незаконного утримання у установі не маючий для цього жодних дозволів.
2. Навіщо продовжується цей цирк з мобілізацією чоловіків 45+? Ну немає в Україні жодного насправді придатного у такому віці, просто немає видячи з нашого рівня медицини та якості життя. Навіщо хапати людей які все одно протягом місяця-двох після мобілізації будуть списані з комплектом форми та УБД? Здається що це, як і зміни у протоколах ВЛК від 2024 робиться навмисно щоб послабити ЗСУ поставляючи туди непридатних ні до чого людей які будуть тільки потребляти ресурси.
показать весь комментарий
20.06.2025 09:59 Ответить
нaдо что-то делaть с мобилизaцией женщин
показать весь комментарий
21.06.2025 03:28 Ответить
Страница 2 из 2
 
 