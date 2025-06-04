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Новости Оформление ВВК Ограниченно пригодные
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О продлении срока повторной ВВК для "ограниченно годных" после 5 июня речь не идет, - Минобороны

ВВК для ограниченно годных: что будет после 5 июня

Министерство обороны Украины пока не планирует продлевать срок прохождения повторной военно-врачебной комиссии для военнообязанных с ограниченной годностью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио Свобода (проект Свобода LIVE) 4 июня заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

"Насколько мне известно, пока речь не идет о продлении этого срока", - отметил он.

По его словам, те, кто не пройдет ВВК до 5 июня, будут считаться нарушившими правила воинского учета в особый период. В то же время граждане, которые начали этот процесс, смогут его завершить.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 99% "ограниченно годных" после повторного прохождения ВВК являются годными к службе, - "слуга народа" Вениславский

"Люди, которые начали уже этот процесс, они смогут пройти военно-врачебную комиссию и получить свой новый статус. Это не так критично, все с пониманием относятся к ситуации. Тех, кто не прошел военно-врачебную комиссию, будут классифицировать как людей, которые нарушили правила воинского учета в особый период. И соответственно к ним будет применяться 210 статья Кодекса Украины об административных правонарушениях. К сожалению, есть большое количество людей, которые в принципе, не изъявили такого желания и решили оставаться в серой зоне", - пояснил Лазуткин.

По его словам, после повторного прохождения ВВК непригодными к военной службе в настоящее время признаны около 7% лиц.

"Мы сейчас фиксируем, что около 7% людей признаны полностью пригодными, около 7-8% людей определяются непригодными к службе в армии. Другие - пригодны к службе в подразделениях обеспечения ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях, в медицинских подразделениях и так далее", - добавил представитель Минобороны.

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Напомним, граждане, которые до 4 мая 2024 года были признаны "ограниченно годными" к военной службе, обязаны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК).

Согласно действующему законодательству, крайний срок для этого -- 5 июня включительно.

Процедура предусматривает получение направления на ВВК - через приложение "Резерв+" или лично в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Далее необходимо явиться в медицинское учреждение, пройти комиссию и получить новое решение о пригодности к службе.

Также читайте: Переобследование ВВК можно будет пройти через Резерв+ до 5 июня: Уже не будет возможности сказать "нет способности", - Минобороны

Автор: 

Минобороны (9419) мобилизация (2809) военно-врачебная комиссия (201)


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Топ комментарии
+8
Віднині стан здоров'я визначається за календарем.
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04.06.2025 22:28 Ответить
+7
Постанова в стилі тупої зевлади.Завтра прийме ВР,щоб всі ходили з голими дупами і всі будуть виконувати?Спочатку повістка,потім ВЛК!Хотєлки нехай собі в дупу засунуть
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04.06.2025 22:30 Ответить
+6
кто не успел - тот прыдатный и будет пехотизирован.
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04.06.2025 22:25 Ответить
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7% - 86% - 7% з переобстежених
десь зойкнув Веніславський зі своїми 99% придатних
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04.06.2025 22:22 Ответить
Я ваще нихрена не ждал "пока петух в темечко клюнет". В 2023 был "обмеженно придатним". В 2024 сам пошел на ВЛК . ВЛК признал "непридатним". но дальше очень долго пришлось ждать "затвердження" областного ВЛК. Я ждал затвердження областного ВЛК аж 3 МЕСЯЦА! А люди говорят что некоторые ждут "затвердження" областного ВЛК аж до ГОДА! ЦЕЛЫЙ ГОД ждать можно "затвердження"
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04.06.2025 22:24 Ответить
кто не успел - тот прыдатный и будет пехотизирован.
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04.06.2025 22:25 Ответить
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04.06.2025 22:37 Ответить
ТЦК не направило ни одного направления на ВЛК обмежено придатним в Резерв+, то значить вони ним не потрібні!!!! То для чого проходити повторне ВЛК?!?!
ТЦК не направляє повістки громадянам обновивши данні в Резерв+, не виписує штрафи тим хто не обновив данні, вони тільки відловлюють людей на вулиці, щоб створити проблему чоловікам, які повинні відплатитися, або піти служити замість них!!! Всі все знають!!!
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04.06.2025 22:27 Ответить
Вот и я о том же. Год назад ВЛК многих "непридатними" признавали. А сейчас все "придатни". Как говорится "Карусэл-Карусэл! Кто успэл тот присэл
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04.06.2025 22:28 Ответить
Віднині стан здоров'я визначається за календарем.
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04.06.2025 22:28 Ответить
Постанова в стилі тупої зевлади.Завтра прийме ВР,щоб всі ходили з голими дупами і всі будуть виконувати?Спочатку повістка,потім ВЛК!Хотєлки нехай собі в дупу засунуть
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04.06.2025 22:30 Ответить
А 93% ексобмеженопридатні порушували закон?! Шо ви жопой веляєте, як анфіса чехова!!!!🤡🥳😳🤣😅
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04.06.2025 22:32 Ответить
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04.06.2025 22:36 Ответить
По ходу единственный значимый документ от ВЛК это "СВИДОТСВО ПРО ХВОРОБУ". А просто висновок влк местного это ФИЛЬКИНА ГРАМОТА. Этот "документ " могут в любой момент АНУЛИРОВАТЬ, .А "Свидотсво про хворобу" уже не анулируеш посколько оно прошло проверку и подтверждение в вышестоящем ВЛК
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04.06.2025 22:38 Ответить
Мамонти, які б пішли добровільно на це так зване 'ВЛК' без броні чи відстрочки, вже давно вимерли
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04.06.2025 22:39 Ответить
До чого стаття 210???Положення статей 210, 210 - 1 цього Кодексу не застосовуються у разі можливості отримання держателем Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів персональних даних призовника, військовозобов'язаного, резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи.

В цій статті чітко написано,що непроходження до 5 червня не є порушенням .ТЦК всі бази доступні і висновок попередньої ВЛК.
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04.06.2025 22:43 Ответить
Досить прикриватися інвалідами. На фронті потрібні воїни, а не каліки. З однієї сторони Конституція обіцяє інвалідам захист, з другої сторони Міноборони порушує права інвалідів. Для перемоги України, потрібний Генштаб з генералів стратегів, які приведуть Україну до перемоги. Також Міністерство оборони має бути не з шахраїв та злодіїв, які крадуть та закупають браковану зброю.Не краще інвалідів послати до МО України, а шахраїв та злодіїв з МО послати на передову? Навіть, якщо вони загинуть, то шахраїв та злодіїв не шкода.
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04.06.2025 22:43 Ответить
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04.06.2025 22:48 Ответить
Чего там ховатся? Пошел в ТЦК . Пошел в ВЛК. Выполнил честно свой гражданский долг. Ну я ж не виноват что меня ВЛК "забраковал". Признали б придатним пошел бы топтать кирзачи. Хотя сейчас и кирзачей то нет . Чай не советская армия.
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04.06.2025 22:48 Ответить
Был бы ты не бракованный,пошел бы разве что по повестке
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04.06.2025 22:54 Ответить
тaк можешь пойти добровольцем
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04.06.2025 23:09 Ответить
Цероз печени в последней стадии разложения. Врачи сказали и год не протянеш. Какой нахрен доброволец если я с кровати встать не могу? Кто меня тягать будет в армии? Какой нахрен "доброволец"
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04.06.2025 23:20 Ответить
И заметье "боярышник" не пил! Хрен его знает чо печень вспухла! САЛО НАДО БЫЛО МЕНЬШЕ ЕСТЬ ЖИРНОЕ
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04.06.2025 23:21 Ответить
А чи не краще запитати хлопців з передової, що їм присилає ВЛК? Може ВЛК ставити до стінки за підрив обороноздатності України?
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04.06.2025 23:07 Ответить
Просто всему было свое время! В начале войны толпы добровольцев были. В начале войны свободно за границу выпускали. В начале войны ВЛК даже за пчелиный укус признавало "непридатним". В начале войны не было "бусификаций". ВСЕМУ БЫЛО СВОЕ ВРЕМЯ!
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04.06.2025 23:34 Ответить
 
 