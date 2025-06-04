О продлении срока повторной ВВК для "ограниченно годных" после 5 июня речь не идет, - Минобороны

Министерство обороны Украины пока не планирует продлевать срок прохождения повторной военно-врачебной комиссии для военнообязанных с ограниченной годностью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио Свобода (проект Свобода LIVE) 4 июня заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

"Насколько мне известно, пока речь не идет о продлении этого срока", - отметил он.

По его словам, те, кто не пройдет ВВК до 5 июня, будут считаться нарушившими правила воинского учета в особый период. В то же время граждане, которые начали этот процесс, смогут его завершить.

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"Люди, которые начали уже этот процесс, они смогут пройти военно-врачебную комиссию и получить свой новый статус. Это не так критично, все с пониманием относятся к ситуации. Тех, кто не прошел военно-врачебную комиссию, будут классифицировать как людей, которые нарушили правила воинского учета в особый период. И соответственно к ним будет применяться 210 статья Кодекса Украины об административных правонарушениях. К сожалению, есть большое количество людей, которые в принципе, не изъявили такого желания и решили оставаться в серой зоне", - пояснил Лазуткин.

По его словам, после повторного прохождения ВВК непригодными к военной службе в настоящее время признаны около 7% лиц.

"Мы сейчас фиксируем, что около 7% людей признаны полностью пригодными, около 7-8% людей определяются непригодными к службе в армии. Другие - пригодны к службе в подразделениях обеспечения ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях, в медицинских подразделениях и так далее", - добавил представитель Минобороны.

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Напомним, граждане, которые до 4 мая 2024 года были признаны "ограниченно годными" к военной службе, обязаны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК).

Согласно действующему законодательству, крайний срок для этого -- 5 июня включительно.

Процедура предусматривает получение направления на ВВК - через приложение "Резерв+" или лично в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Далее необходимо явиться в медицинское учреждение, пройти комиссию и получить новое решение о пригодности к службе.

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