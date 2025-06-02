Меньше бумаг, быстрее решения: Минобороны совершенствует процедуры военно-врачебной экспертизы в ВСУ

Министерство обороны Украины утвердило изменения в положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, целью которых является упрощение документооборота, ускорение принятия решений и снижение риска ошибок из-за человеческого фактора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Как отмечается, нововведения уже вступили в силу и касаются таких аспектов:

Документооборот между комиссиями, ТЦК и воинскими частями

Если постановление ВВК (например, о статусе "годен к военной службе"), не требует утверждения высшей инстанцией, документы больше не печатаются для передачи в ТЦК, а автоматически направляются в электронном виде в реестр Оберіг. В бумажном виде в ТЦК передаются только карточки обследования и сопроводительные документы (кроме постановлений). Воинским частям ВЛК печатает и направляет две копии постановления.

"Если постановление ВВК требует утверждения вышестоящей инстанцией (например, о статусе "непригоден" или "временно непригоден" к военной службе), документы передаются в электронном виде через Кабинет ВВК. Бумажные документы (кроме постановлений) передаются в ВЛК высшего уровня не позднее следующего дня после завершения медицинского осмотра. Ранее этот процесс длился до 5 дней и предусматривал печать всех документов", - отмечают в Минобороны.

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Сроки проверки документов военно-врачебными комиссиями

введен четкий предельный срок проверки документов ВЛК - не более 5 дней со дня поступления документов

если документы проверяет ВВК областного/городского ТЦК, и нет ошибок, документы по постановлению "непригоден" должны быть переданы в штатную ВВК не позднее следующего дня после завершения проверки. В других случаях решения автоматически направляются в реестр Оберіг, а бумажные документы - в ТЦК

Если документы проверяет штатная ВВК, то электронный документ и протокол заседания автоматически передаются в реестр. Бумажные копии протокола заверяются печатью и направляются в ТЦК: для военнообязанных - 2 экземпляра, для военнослужащих - 4.

Цифровизация процессов и четкие сроки проверок будут способствовать более быстрому принятию решений.

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Процесс выдачи решений ВВК лицам, проходившим медицинский осмотр

Если решение комиссии не требует утверждения штатной ВВК, гражданин может получить документ непосредственно в медицинском учреждении, в котором проходил медицинский осмотр, в день обращения. Ранее решение комиссии выдавали только в ТЦК по месту пребывания на учете.

"Если утверждение нужно, ТЦК самостоятельно печатает документ с постановлением из реестра Оберіг, заверяет его печатью и выдает вместе с протоколом. Ранее документ выдавался только после того, как Территориальный центр комплектования получит протокол заседания штатной ВВК", - резюмируют в Минобороны.