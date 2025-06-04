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Новини Оформлення ВЛК Обмежено придатні
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Про продовження терміну повторної ВЛК для "обмежено придатних" після 5 червня не йдеться, - Міноборони

ВЛК для обмежено придатних: що буде після 5 червня

Міністерство оборони України поки що не планує подовжувати термін проходження повторної військово-лікарської комісії для військовозобов’язаних із обмеженою придатністю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода LIVE) 4 червня заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

"Наскільки мені відомо, поки що не йдеться про продовження цього терміну", - зазначив він.

За його словами, ті, хто не пройде ВЛК до 5 червня, вважатимуться такими, що порушили правила військового обліку в особливий період. Водночас громадяни, які розпочали цей процес, зможуть його завершити.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 99% "обмежено придатних" після повторного проходження ВЛК є придатними до служби, - "слуга народу" Веніславський

"Люди, які розпочали вже цей процес, вони зможуть пройти військово-лікарську комісію й отримати свій новий статус. Це не є аж так критично, всі з розумінням ставляться до ситуації. Тих, хто не пройшов військово-лікарську комісію, будуть класифікувати як людей, які порушили правила військового обліку в особливий період. І відповідно до них буде застосовуватися 210 стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення. На жаль, є велика кількість людей, які в принципі, не виявили такого бажання і вирішили залишатися в сірій зоні", - пояснив Лазуткін.

За його словами, після повторного проходження ВЛК непридатними до військової служби нині визнані близько 7% осіб.

"Ми наразі фіксуємо, що близько 7% людей визнані повністю придатними, близько 7–8% людей визначаються непридатними до служби у війську. Інші – придатні до служби в підрозділах забезпечення ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, в медичних підрозділах і так далі", - додав речник Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Менше паперів, швидші рішення: Міноборони удосконалює процедури військово-лікарської експертизи в ЗСУ

Нагадаємо, громадяни, які до 4 травня 2024 року були визнані "обмежено придатними" до військової служби, зобов’язані повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).

Згідно з чинним законодавством, крайній термін для цього –– 5 червня включно.

Процедура передбачає отримання направлення на ВЛК – через застосунок "Резерв+" або особисто в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Далі необхідно з’явитися до медичного закладу, пройти комісію та отримати нове рішення щодо придатності до служби.

Також читайте: Переобстеження ВЛК можна буде пройти через Резерв+ до 5 червня: Вже не буде можливості сказати "немає спроможності", - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7472) мобілізація (3114) військово-лікарська комісія (220)


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Топ коментарі
+8
Віднині стан здоров'я визначається за календарем.
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04.06.2025 22:28 Відповісти
+7
Постанова в стилі тупої зевлади.Завтра прийме ВР,щоб всі ходили з голими дупами і всі будуть виконувати?Спочатку повістка,потім ВЛК!Хотєлки нехай собі в дупу засунуть
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04.06.2025 22:30 Відповісти
+6
кто не успел - тот прыдатный и будет пехотизирован.
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04.06.2025 22:25 Відповісти
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7% - 86% - 7% з переобстежених
десь зойкнув Веніславський зі своїми 99% придатних
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04.06.2025 22:22 Відповісти
Я ваще нихрена не ждал "пока петух в темечко клюнет". В 2023 был "обмеженно придатним". В 2024 сам пошел на ВЛК . ВЛК признал "непридатним". но дальше очень долго пришлось ждать "затвердження" областного ВЛК. Я ждал затвердження областного ВЛК аж 3 МЕСЯЦА! А люди говорят что некоторые ждут "затвердження" областного ВЛК аж до ГОДА! ЦЕЛЫЙ ГОД ждать можно "затвердження"
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04.06.2025 22:24 Відповісти
кто не успел - тот прыдатный и будет пехотизирован.
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04.06.2025 22:25 Відповісти
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04.06.2025 22:37 Відповісти
ТЦК не направило ни одного направления на ВЛК обмежено придатним в Резерв+, то значить вони ним не потрібні!!!! То для чого проходити повторне ВЛК?!?!
ТЦК не направляє повістки громадянам обновивши данні в Резерв+, не виписує штрафи тим хто не обновив данні, вони тільки відловлюють людей на вулиці, щоб створити проблему чоловікам, які повинні відплатитися, або піти служити замість них!!! Всі все знають!!!
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04.06.2025 22:27 Відповісти
Вот и я о том же. Год назад ВЛК многих "непридатними" признавали. А сейчас все "придатни". Как говорится "Карусэл-Карусэл! Кто успэл тот присэл
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04.06.2025 22:28 Відповісти
Віднині стан здоров'я визначається за календарем.
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04.06.2025 22:28 Відповісти
Постанова в стилі тупої зевлади.Завтра прийме ВР,щоб всі ходили з голими дупами і всі будуть виконувати?Спочатку повістка,потім ВЛК!Хотєлки нехай собі в дупу засунуть
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04.06.2025 22:30 Відповісти
А 93% ексобмеженопридатні порушували закон?! Шо ви жопой веляєте, як анфіса чехова!!!!🤡🥳😳🤣😅
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04.06.2025 22:32 Відповісти
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04.06.2025 22:36 Відповісти
По ходу единственный значимый документ от ВЛК это "СВИДОТСВО ПРО ХВОРОБУ". А просто висновок влк местного это ФИЛЬКИНА ГРАМОТА. Этот "документ " могут в любой момент АНУЛИРОВАТЬ, .А "Свидотсво про хворобу" уже не анулируеш посколько оно прошло проверку и подтверждение в вышестоящем ВЛК
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04.06.2025 22:38 Відповісти
Мамонти, які б пішли добровільно на це так зване 'ВЛК' без броні чи відстрочки, вже давно вимерли
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04.06.2025 22:39 Відповісти
До чого стаття 210???Положення статей 210, 210 - 1 цього Кодексу не застосовуються у разі можливості отримання держателем Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів персональних даних призовника, військовозобов'язаного, резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи.

В цій статті чітко написано,що непроходження до 5 червня не є порушенням .ТЦК всі бази доступні і висновок попередньої ВЛК.
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04.06.2025 22:43 Відповісти
Досить прикриватися інвалідами. На фронті потрібні воїни, а не каліки. З однієї сторони Конституція обіцяє інвалідам захист, з другої сторони Міноборони порушує права інвалідів. Для перемоги України, потрібний Генштаб з генералів стратегів, які приведуть Україну до перемоги. Також Міністерство оборони має бути не з шахраїв та злодіїв, які крадуть та закупають браковану зброю.Не краще інвалідів послати до МО України, а шахраїв та злодіїв з МО послати на передову? Навіть, якщо вони загинуть, то шахраїв та злодіїв не шкода.
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04.06.2025 22:43 Відповісти
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04.06.2025 22:48 Відповісти
Чего там ховатся? Пошел в ТЦК . Пошел в ВЛК. Выполнил честно свой гражданский долг. Ну я ж не виноват что меня ВЛК "забраковал". Признали б придатним пошел бы топтать кирзачи. Хотя сейчас и кирзачей то нет . Чай не советская армия.
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04.06.2025 22:48 Відповісти
Был бы ты не бракованный,пошел бы разве что по повестке
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04.06.2025 22:54 Відповісти
тaк можешь пойти добровольцем
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04.06.2025 23:09 Відповісти
Цероз печени в последней стадии разложения. Врачи сказали и год не протянеш. Какой нахрен доброволец если я с кровати встать не могу? Кто меня тягать будет в армии? Какой нахрен "доброволец"
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04.06.2025 23:20 Відповісти
И заметье "боярышник" не пил! Хрен его знает чо печень вспухла! САЛО НАДО БЫЛО МЕНЬШЕ ЕСТЬ ЖИРНОЕ
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04.06.2025 23:21 Відповісти
А чи не краще запитати хлопців з передової, що їм присилає ВЛК? Може ВЛК ставити до стінки за підрив обороноздатності України?
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04.06.2025 23:07 Відповісти
Просто всему было свое время! В начале войны толпы добровольцев были. В начале войны свободно за границу выпускали. В начале войны ВЛК даже за пчелиный укус признавало "непридатним". В начале войны не было "бусификаций". ВСЕМУ БЫЛО СВОЕ ВРЕМЯ!
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04.06.2025 23:34 Відповісти
 
 