Про продовження терміну повторної ВЛК для "обмежено придатних" після 5 червня не йдеться, - Міноборони

Міністерство оборони України поки що не планує подовжувати термін проходження повторної військово-лікарської комісії для військовозобов’язаних із обмеженою придатністю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода LIVE) 4 червня заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

"Наскільки мені відомо, поки що не йдеться про продовження цього терміну", - зазначив він.

За його словами, ті, хто не пройде ВЛК до 5 червня, вважатимуться такими, що порушили правила військового обліку в особливий період. Водночас громадяни, які розпочали цей процес, зможуть його завершити.

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"Люди, які розпочали вже цей процес, вони зможуть пройти військово-лікарську комісію й отримати свій новий статус. Це не є аж так критично, всі з розумінням ставляться до ситуації. Тих, хто не пройшов військово-лікарську комісію, будуть класифікувати як людей, які порушили правила військового обліку в особливий період. І відповідно до них буде застосовуватися 210 стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення. На жаль, є велика кількість людей, які в принципі, не виявили такого бажання і вирішили залишатися в сірій зоні", - пояснив Лазуткін.

За його словами, після повторного проходження ВЛК непридатними до військової служби нині визнані близько 7% осіб.

"Ми наразі фіксуємо, що близько 7% людей визнані повністю придатними, близько 7–8% людей визначаються непридатними до служби у війську. Інші – придатні до служби в підрозділах забезпечення ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, в медичних підрозділах і так далі", - додав речник Міноборони.

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Нагадаємо, громадяни, які до 4 травня 2024 року були визнані "обмежено придатними" до військової служби, зобов’язані повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).

Згідно з чинним законодавством, крайній термін для цього –– 5 червня включно.

Процедура передбачає отримання направлення на ВЛК – через застосунок "Резерв+" або особисто в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Далі необхідно з’явитися до медичного закладу, пройти комісію та отримати нове рішення щодо придатності до служби.

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