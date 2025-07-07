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Новости Мобилизация в Украине Удары РФ по ТЦК
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Ударами по ТЦК Россия хочет уничтожить данные военнообязанных и сорвать мобилизацию в Украине, - Сухопутные войска

Сухопутные войска о ударах РФ по ТЦК

Россия, атакуя объекты ТЦК и СП, хочет уничтожить данные украинских военнообязанных. А это может задержать или остановить мобилизационные процессы в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ полковник Виталий Саранцев сказал в эфире телеканала "Киев 24".

Кроме этого, российские оккупанты стремятся посеять страх и уныние среди населения.

"Поскольку многие ТЦК и СП расположены в густонаселенных районах с развитой инфраструктурой. Это может привести к отказу среди гражданских посещать ТЦК. Страх и неверие заставит людей не обращаться в ТЦК даже за основными услугами или для заключения контрактов с армией", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Личный состав Винницкого областного ТЦК рассредоточен, мероприятия по мобилизации продолжаются

Удары войск РФ по ТЦК в Украине

30 июня, российские войска нанесли удар рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге.

Утром, 3 июля, в Полтаве прогремел взрыв, город находился под атакой ударных БпЛА. Российские оккупанты нанесли удар по Полтаве, в результате чего возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

6 июля враг ударил дронами по Кременчугскому ТЦК.

7 июля войска РФ ударили дронами по зданию ТЦК в Харькове и вблизи военкомата в Запорожье.

Также читайте: Удар РФ по ТЦК в Кременчуге: в помещении никого не было, а документы вывезли заранее, - представитель Полтавского ТЦК Истомин

Автор: 

мобилизация (2835) ТЦК (648) Сухопутные войска ВСУ (35)


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Топ комментарии
+8
" Страх і зневіра змусить людей не звертатися до ТЦК навіть за основними послугами" - это уже боевые здобутки самого ТЦК, кацапам в этом плане до них ещё далеко. Кацапы ударами по ТЦК хотят уничтожить данные военнообязанных? Поднимают оставшиеся ту-160 и миг-31 чтобы целево уничтожить личные дела в отделе кадров и сейфе военкома? Так всё вроде в цифре, как нам бухтят? Когда бусифицируют так даже имени не спрашивают, не то что какие-то документы и мед.заключения.
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07.07.2025 22:37 Ответить
+6
Оскільки мабуть в зеленого генералітету прийнято підбирати людей по принципу особистої відданності ,що не передбачає особливого інтелекту - від цілого полковника Засранцева Саранцева ,мабуть, не варто очікувати ,що він має знати інформацію по роду його служби - а саме ,що з 2017 року -ТЦК мали доступ до державних електроних баз данних громадян і були зобов'язані сформувати на їх основі власні.
Якщо електронні бази данних можна знищити попаданням ракети в ТЦК - то пан Саранцев фуйово виконує свою роботу - і йому немає чого ходити по ефірам - а краще дати лопату - і послати копати окопи - менше шкоди буде країні .

Хоча є інший варіант - що пан Саранцев просто вдає з себе дебіла - щоб вигородити в черговий раз провал мобілізації зеленим шапіто.
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07.07.2025 22:41 Ответить
+5
Будеш ти ще плакати від їхньої цифровізації
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07.07.2025 22:35 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Давно пора перевести більшість процедур в електронний формат. Бо по кожній дрібниці потрібно особисто прибути, вистояти чергу, ще і вклонитись там в кожному кабінеті. Може, хоч зараз процеси цифровізації прискоряться.
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07.07.2025 22:33 Ответить
Будеш ти ще плакати від їхньої цифровізації
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07.07.2025 22:35 Ответить
Росія пошкодила може з десяток-два ТЦК в Україні. А адвокати ухилянтів вже тисячі чи навіть десятки тисяч ,,випадків з порушення законодавства,, опублікували. З тою самою метою що і кацапи, які фізично руйнують приміщення воєнкоматів. Росію вже засудили за це, а пе з дота, яка тут на сайті тусується та верещить від радості при неприємностях з мобілізацією призовників, досі весело скаче. І не переймається. Чекайте три хвилини, і на мій пост наповзе десяток подібних істот. Місце яким на нарах, як мінімум.
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07.07.2025 22:35 Ответить
І поміть- нас уже вдесятеро більше від нафронтників.
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07.07.2025 22:40 Ответить
Я вже ,,помітив,, І тебе також.
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07.07.2025 22:54 Ответить
Ще поміть що вас, нафронтників, останнім часом добре почистили з форуму. Політика країни міняється.
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07.07.2025 22:55 Ответить
І куди ж, цікаво? Може просвітлиш ******* політику українського уряду. Чи ти не про український?
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07.07.2025 22:59 Ответить
Не уряду, а країни. А будь-яка країна- це її населення. От і думай.
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07.07.2025 23:01 Ответить
Розкажи про народ. Я є його частиною. Послухаю від тебе, що ж я думаю про ситуацію. Попкорну немає, але я й так зможу.
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07.07.2025 23:04 Ответить
А я тобі сказав- такі як ти-вже в критичній меншості. Та по форуму подивися.
Все. Зрозумій це.
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07.07.2025 23:12 Ответить
Кацапстан много за что уже осудили, только как-то им по барабану на это. Называть людей не согласных с вашим мнением "істотами" некомильфо. Не, ну если Вы, конечно, считаете себя Высшим существом имеющим право обвинять и судить, то вопросов нема.
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07.07.2025 22:43 Ответить
Людину, далеку від війни, котра просто хоче жити, любити, ростити дітей і байдуже- на вулиці Шевченка чи Лєрмонтова- називати ;істотою;- це розпалювання ворожнечі і як мінімум ницо.
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07.07.2025 22:46 Ответить
Ти забув ще про фонарі, які на цій вулиці світити мають. Десь я таке вже чув. Не в 19 році, випадково?
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07.07.2025 22:53 Ответить
Так, і хороший асвальт має бути. Дитячі майданчики для дітей. Газифікація і достойні зарплати.
Ти проти?
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07.07.2025 22:57 Ответить
він хоче в україні новий кацапстан - українский хохлостан - влаштувати! по своєму бидлообразу і подобію! і таких повно контужених при родах!
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07.07.2025 23:01 Ответить
Кацап детектед!
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07.07.2025 23:06 Ответить
Только вот почему-то "совково-кацапский" образ мышления у вас.
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07.07.2025 23:13 Ответить
Не буду змушувати пояснювати чому в тебе виникла така думка. Знаєш чому? Бо мені по барабану думки російської агентури чи просто запутінських щодо мене особисто. ПНХ, таварісчі!
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07.07.2025 23:17 Ответить
що ти верзеш!
в окоп шуруй краще, утилізація тебе чекає, не діждеться, потужний та відважний!
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07.07.2025 22:59 Ответить
" Страх і зневіра змусить людей не звертатися до ТЦК навіть за основними послугами" - это уже боевые здобутки самого ТЦК, кацапам в этом плане до них ещё далеко. Кацапы ударами по ТЦК хотят уничтожить данные военнообязанных? Поднимают оставшиеся ту-160 и миг-31 чтобы целево уничтожить личные дела в отделе кадров и сейфе военкома? Так всё вроде в цифре, как нам бухтят? Когда бусифицируют так даже имени не спрашивают, не то что какие-то документы и мед.заключения.
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07.07.2025 22:37 Ответить
вже готують по дві ракети на кожне з тисяч тцк.. . а то у хохлів потужна мобілізація, що аж страх напав!
і 11 років чекали нагоди ці "кляті москалі"!!!.. іпо російській копійці на ракети збирали!
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07.07.2025 22:58 Ответить
знищити дані військовозобов'язаних

Знову людей тримають за ідіотів - але не треба про людей судити по собі. Хіба реєстр віськовозобов'язаних не у смартфоні у Хвьодорова? Ні? Чи як завжди - у металевих шкафчиках та ящичках (хто знає роботу військоматів - той зрозуміє) у вигляді карточок та папочок?
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07.07.2025 22:37 Ответить
Дуже зручно. Придеться всіх пустити по колу. По другому
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07.07.2025 22:39 Ответить
Точно. Типу - згоріло усе - тож треба холопам ще раз кланятися...
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07.07.2025 22:43 Ответить
Вся фішка в тому, що в базу інфу заносить саме людина з паперових носіїв. А як носії пішли по жіночій лінії, то рахуй що все пропало, починаєм з початку
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07.07.2025 22:46 Ответить
всі дані вже давно в цифрі, і без тебе тебе женили!
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07.07.2025 22:54 Ответить
Як вони казали, що ті хто не йде на війну, то вона прийде до них додому? Хех
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07.07.2025 22:37 Ответить
Ті хто не йде на війну- до них додому прийде ТЦК.
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07.07.2025 22:41 Ответить
В сёлах по хатам давно ходят.
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07.07.2025 22:44 Ответить
а тцк саме до себе прийде? а до жінок, а до депутатів, а до держслужбовців, а до охоронців з правом носіння зброї, а до мєнтів????
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07.07.2025 22:53 Ответить
Безугла, чи ні? ти про кого мову ведеш?
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07.07.2025 22:51 Ответить
А про кого мова в цій темі?
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07.07.2025 22:54 Ответить
Викрадення людей - злочин без терміну давності. зєлєнскій і його бандити все рівно за це відповідатимуть
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07.07.2025 22:40 Ответить
Гундосий мобілізацію вже давно зірвав, як заявляв - я не знаю навіщо Залужному ще новобранці...
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07.07.2025 22:40 Ответить
"Ми втратили більше людей через погане керівництво та радянське мислення, ніж від прямих дій Росії", - доброволець зі США О'Лірі Джерело: https://censor.net/ua/n3558282
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07.07.2025 22:58 Ответить
Оскільки мабуть в зеленого генералітету прийнято підбирати людей по принципу особистої відданності ,що не передбачає особливого інтелекту - від цілого полковника Засранцева Саранцева ,мабуть, не варто очікувати ,що він має знати інформацію по роду його служби - а саме ,що з 2017 року -ТЦК мали доступ до державних електроних баз данних громадян і були зобов'язані сформувати на їх основі власні.
Якщо електронні бази данних можна знищити попаданням ракети в ТЦК - то пан Саранцев фуйово виконує свою роботу - і йому немає чого ходити по ефірам - а краще дати лопату - і послати копати окопи - менше шкоди буде країні .

Хоча є інший варіант - що пан Саранцев просто вдає з себе дебіла - щоб вигородити в черговий раз провал мобілізації зеленим шапіто.
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07.07.2025 22:41 Ответить
Повір, не вдає. Він такий і є
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07.07.2025 22:43 Ответить
Я мав надію )))
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07.07.2025 22:45 Ответить
Всі бажаючі воювати вже самі пішли. Войовнича меншість стала в сотні разів меншою.
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07.07.2025 22:44 Ответить
Демагоги та брехуни обманули ідеалістів - але зіткнулися з циніками та прагматиками. Цих гаслами та обіцянками не розведеш . Тому в демагогів та брехунів - дилема - вони ж самі за свою брехню воювати не підуть - конструкція руйнується ....
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07.07.2025 22:47 Ответить
а хіба зараз на Бази Данних на серверах? чи все досі в бумажному виглядіі?
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07.07.2025 22:43 Ответить
Сервера мабуть на перфокартах.
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07.07.2025 22:46 Ответить
І ті "перфокарти" десятками тіл по центнеру вагою у кожному ТЦК повітря портять (( Був свідком як дві "перфокарти" обговорювали між собою кого з кухарів повісткою викликати щоб якісніше домашньої консервації їм назаготовляв . При кожній повітряній тривозі тих "перфокарт" здуває з робочого місця за дві секунди , а викликаних до ТЦК так під дверима і залишають у черзі стояти доки відбій не оголосять .
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07.07.2025 22:58 Ответить
Если их интерес-то всё в базе данных, если ваш-извольте нести бумажный документ, ибо для вас только бумага имеет юридическую силу. Реестры не для холопов.
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07.07.2025 22:48 Ответить
Для цілого полковника це дууууже складно...
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07.07.2025 22:48 Ответить
Як приказка часів совка; Как одену портупею, все тупею, и тупею. Геть нічого не змінилося.
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07.07.2025 23:07 Ответить
Вже можна було всі документи оцифрувати, перевести службу у інші будівлі, розосередити і все таке, але нафіга, хаарі зручніше брати у цих ТЦК, які більше схожі на будівлі НКВС часів сталіна, у нас ТЦК перетворились на місцевих князьків, до них придйеш за якимось документом, то такі хамовиті наглі морди зустрічають, що це жах, прийдеш в ЦНАП, тебе нормально обслужать і видадуть всю необхідну інформацію чи документи, а тут нє, ти до "царів" прийшов. Хлопці ви самі винні, що до вас таке ставлення, бо ви ******* там всі!
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07.07.2025 22:44 Ответить
Прикольний з Саранцева степдапер.
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07.07.2025 22:45 Ответить
А я думав, русня людей хоче вбити і знищити будівлі... А тут оно оно чьо, Міхалич... Коли мене зупиняє патруль військові+поліція - за дві хвилини всі мої дані у них на планшеті в ситемі "Оберіг". А у мене на смартфоні встановлений "Резерв+"

Взагалі-то дані зберігаються в дата-центрах

PS. А от готівка....
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07.07.2025 22:47 Ответить
звертатися до ТЦК навіть за основними послугами
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07.07.2025 22:49 Ответить
Треба пояснювальна бригада, я ж не просто так спитав. Що це за основні послугі?????????
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07.07.2025 22:55 Ответить

тцк само давно уже (бусификацией, насилием над гражданскими мужчинами, нарушением статей 161 и 355 ККУ, и рядом других, и изнасилованием Конституции Украины) сорвало всю мобилизацию, на пару со своими друзяками полюцией!!
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07.07.2025 22:49 Ответить
Какие вообще могут быть в 21-веке сухопутные войска? Сейчас все с неба делается и дистанционно.
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07.07.2025 22:55 Ответить
Причому не всіх військовозобов'язаних, а лише окремих - тих, які рівніше за інших.
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07.07.2025 22:56 Ответить
А тупі кацапи розуміють, що в Україні зараз майже вся інформація в цифрі і знаходиться на серверах інших країн теж? Знищити, як бєглий зек по указці з кремля дані військовозобов'язаних, зараз не вдасться.
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07.07.2025 23:16 Ответить
Де вони таких блазнів знаходять?
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07.07.2025 23:18 Ответить
 
 