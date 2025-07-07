Ударами по ТЦК Россия хочет уничтожить данные военнообязанных и сорвать мобилизацию в Украине, - Сухопутные войска
Россия, атакуя объекты ТЦК и СП, хочет уничтожить данные украинских военнообязанных. А это может задержать или остановить мобилизационные процессы в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ полковник Виталий Саранцев сказал в эфире телеканала "Киев 24".
Кроме этого, российские оккупанты стремятся посеять страх и уныние среди населения.
"Поскольку многие ТЦК и СП расположены в густонаселенных районах с развитой инфраструктурой. Это может привести к отказу среди гражданских посещать ТЦК. Страх и неверие заставит людей не обращаться в ТЦК даже за основными услугами или для заключения контрактов с армией", - отметил он.
Удары войск РФ по ТЦК в Украине
30 июня, российские войска нанесли удар рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге.
Утром, 3 июля, в Полтаве прогремел взрыв, город находился под атакой ударных БпЛА. Российские оккупанты нанесли удар по Полтаве, в результате чего возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.
6 июля враг ударил дронами по Кременчугскому ТЦК.
7 июля войска РФ ударили дронами по зданию ТЦК в Харькове и вблизи военкомата в Запорожье.
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в окоп шуруй краще, утилізація тебе чекає, не діждеться, потужний та відважний!
і 11 років чекали нагоди ці "кляті москалі"!!!.. іпо російській копійці на ракети збирали!
Знову людей тримають за ідіотів - але не треба про людей судити по собі. Хіба реєстр віськовозобов'язаних не у смартфоні у Хвьодорова? Ні? Чи як завжди - у металевих шкафчиках та ящичках (хто знає роботу військоматів - той зрозуміє) у вигляді карточок та папочок?
ЗасранцеваСаранцева ,мабуть, не варто очікувати ,що він має знати інформацію по роду його служби - а саме ,що з 2017 року -ТЦК мали доступ до державних електроних баз данних громадян і були зобов'язані сформувати на їх основі власні.
Якщо електронні бази данних можна знищити попаданням ракети в ТЦК - то пан Саранцев фуйово виконує свою роботу - і йому немає чого ходити по ефірам - а краще дати лопату - і послати копати окопи - менше шкоди буде країні .
Хоча є інший варіант - що пан Саранцев просто вдає з себе дебіла - щоб вигородити в черговий раз провал мобілізації зеленим шапіто.
Взагалі-то дані зберігаються в дата-центрах
PS. А от готівка....
тцк само давно уже (бусификацией, насилием над гражданскими мужчинами, нарушением статей 161 и 355 ККУ, и рядом других, и изнасилованием Конституции Украины) сорвало всю мобилизацию, на пару со своими друзяками полюцией!!