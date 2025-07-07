Ударами по ТЦК Россия хочет уничтожить данные военнообязанных и сорвать мобилизацию в Украине, - Сухопутные войска

Россия, атакуя объекты ТЦК и СП, хочет уничтожить данные украинских военнообязанных. А это может задержать или остановить мобилизационные процессы в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ полковник Виталий Саранцев сказал в эфире телеканала "Киев 24".

Кроме этого, российские оккупанты стремятся посеять страх и уныние среди населения.

"Поскольку многие ТЦК и СП расположены в густонаселенных районах с развитой инфраструктурой. Это может привести к отказу среди гражданских посещать ТЦК. Страх и неверие заставит людей не обращаться в ТЦК даже за основными услугами или для заключения контрактов с армией", - отметил он.

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Удары войск РФ по ТЦК в Украине

30 июня, российские войска нанесли удар рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге.

Утром, 3 июля, в Полтаве прогремел взрыв, город находился под атакой ударных БпЛА. Российские оккупанты нанесли удар по Полтаве, в результате чего возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

6 июля враг ударил дронами по Кременчугскому ТЦК.

7 июля войска РФ ударили дронами по зданию ТЦК в Харькове и вблизи военкомата в Запорожье.

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