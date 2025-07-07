Ударами по ТЦК Росія хоче знищити дані військовозобов’язаних і зірвати мобілізацію в Україні, - Сухопутні війська
Росія, атакуючи об'єкти ТЦК та СП, хоче знищити дані українських військовозобов'язаних. А це може затримати або зупинити мобілізаційні процеси в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Віталій Саранцев сказав в ефірі телеканалу "Київ 24".
Окрім цього, російські окупанти прагнуть посіяти страх і зневіру серед населення.
"Оскільки багато ТЦК та СП розташовані в густонаселених районах з розвиненою інфраструктурою. Це може призвести до відмови серед цивільних відвідувати ТЦК. Страх і зневіра змусить людей не звертатися до ТЦК навіть за основними послугами чи для укладання контрактів з армією", - зазначив він.
Удари військ РФ по ТЦК в Україні
30 червня, російські війська завдали удару поряд з будівлею ТЦК у Кривому Розі.
Вранці, 3 липня, у Полтаві пролунав вибух, місто перебувало під атакою ударних БпЛА. Російські окупанти завдали удару по Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.
6 липня ворог ударив дронами по Кременчуцькому ТЦК.
7 липня війська РФ вдарили дронами по будівлі ТЦК у Харкові та поблизу військкомату у Запоріжжі.
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Все. Зрозумій це.
Часи змінилися.
До речі, а як ти уник бусифікації?
Ти проти?
в окоп шуруй краще, утилізація тебе чекає, не діждеться, потужний та відважний!
і 11 років чекали нагоди ці "кляті москалі"!!!.. іпо російській копійці на ракети збирали!
Знову людей тримають за ідіотів - але не треба про людей судити по собі. Хіба реєстр віськовозобов'язаних не у смартфоні у Хвьодорова? Ні? Чи як завжди - у металевих шкафчиках та ящичках (хто знає роботу військоматів - той зрозуміє) у вигляді карточок та папочок?
ЗасранцеваСаранцева ,мабуть, не варто очікувати ,що він має знати інформацію по роду його служби - а саме ,що з 2017 року -ТЦК мали доступ до державних електроних баз данних громадян і були зобов'язані сформувати на їх основі власні.
Якщо електронні бази данних можна знищити попаданням ракети в ТЦК - то пан Саранцев фуйово виконує свою роботу - і йому немає чого ходити по ефірам - а краще дати лопату - і послати копати окопи - менше шкоди буде країні .
Хоча є інший варіант - що пан Саранцев просто вдає з себе дебіла - щоб вигородити в черговий раз провал мобілізації зеленим шапіто.
Взагалі-то дані зберігаються в дата-центрах
PS. А от готівка....
тцк само давно уже (бусификацией, насилием над гражданскими мужчинами, нарушением статей 161 и 355 ККУ, и рядом других, и изнасилованием Конституции Украины) сорвало всю мобилизацию, на пару со своими друзяками полюцией!!
https://censor.net/ua/blogs/3561864/ne-zamechat-******-bolshe-ne-poluchitsya-pora-v-neyi-uchastvovat
Звідси будемо знати яку владу оберуть після війни.