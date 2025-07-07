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Новини Мобілізація в Україні Удари РФ по ТЦК
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Ударами по ТЦК Росія хоче знищити дані військовозобов’язаних і зірвати мобілізацію в Україні, - Сухопутні війська

Сухопутні війська про удари РФ по ТЦК

Росія, атакуючи об'єкти ТЦК та СП, хоче знищити дані українських військовозобов'язаних. А це може затримати або зупинити мобілізаційні процеси в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Віталій Саранцев сказав в ефірі телеканалу "Київ 24".

Окрім цього, російські окупанти прагнуть посіяти страх і зневіру серед населення.

"Оскільки багато ТЦК та СП розташовані в густонаселених районах з розвиненою інфраструктурою. Це може призвести до відмови серед цивільних відвідувати ТЦК. Страх і зневіра змусить людей не звертатися до ТЦК навіть за основними послугами чи для укладання контрактів з армією", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Особовий склад Вінницького обласного ТЦК розосереджений, заходи з мобілізації тривають

Удари військ РФ по ТЦК в Україні

30 червня, російські війська завдали удару поряд з будівлею ТЦК у Кривому Розі.

Вранці, 3 липня, у Полтаві пролунав вибух, місто перебувало під атакою ударних БпЛА. Російські окупанти завдали удару по Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.

6 липня ворог ударив дронами по Кременчуцькому ТЦК.

7 липня війська РФ вдарили дронами по будівлі ТЦК у Харкові та поблизу військкомату у Запоріжжі.

Також читайте: Удар РФ по ТЦК у Кременчуці: у приміщенні нікого не було, а документи вивезли заздалегідь, - речник Полтавського ТЦК Істомін

Автор: 

мобілізація (3147) ТЦК та СП (700) Сухопутні війська ЗСУ (35)


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Топ коментарі
+16
" Страх і зневіра змусить людей не звертатися до ТЦК навіть за основними послугами" - это уже боевые здобутки самого ТЦК, кацапам в этом плане до них ещё далеко. Кацапы ударами по ТЦК хотят уничтожить данные военнообязанных? Поднимают оставшиеся ту-160 и миг-31 чтобы целево уничтожить личные дела в отделе кадров и сейфе военкома? Так всё вроде в цифре, как нам бухтят? Когда бусифицируют так даже имени не спрашивают, не то что какие-то документы и мед.заключения.
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07.07.2025 22:37 Відповісти
+12
Оскільки мабуть в зеленого генералітету прийнято підбирати людей по принципу особистої відданності ,що не передбачає особливого інтелекту - від цілого полковника Засранцева Саранцева ,мабуть, не варто очікувати ,що він має знати інформацію по роду його служби - а саме ,що з 2017 року -ТЦК мали доступ до державних електроних баз данних громадян і були зобов'язані сформувати на їх основі власні.
Якщо електронні бази данних можна знищити попаданням ракети в ТЦК - то пан Саранцев фуйово виконує свою роботу - і йому немає чого ходити по ефірам - а краще дати лопату - і послати копати окопи - менше шкоди буде країні .

Хоча є інший варіант - що пан Саранцев просто вдає з себе дебіла - щоб вигородити в черговий раз провал мобілізації зеленим шапіто.
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07.07.2025 22:41 Відповісти
+10
Будеш ти ще плакати від їхньої цифровізації
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07.07.2025 22:35 Відповісти
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Давно пора перевести більшість процедур в електронний формат. Бо по кожній дрібниці потрібно особисто прибути, вистояти чергу, ще і вклонитись там в кожному кабінеті. Може, хоч зараз процеси цифровізації прискоряться.
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07.07.2025 22:33 Відповісти
Будеш ти ще плакати від їхньої цифровізації
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07.07.2025 22:35 Відповісти
Росія пошкодила може з десяток-два ТЦК в Україні. А адвокати ухилянтів вже тисячі чи навіть десятки тисяч ,,випадків з порушення законодавства,, опублікували. З тою самою метою що і кацапи, які фізично руйнують приміщення воєнкоматів. Росію вже засудили за це, а пе з дота, яка тут на сайті тусується та верещить від радості при неприємностях з мобілізацією призовників, досі весело скаче. І не переймається. Чекайте три хвилини, і на мій пост наповзе десяток подібних істот. Місце яким на нарах, як мінімум.
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07.07.2025 22:35 Відповісти
І поміть- нас уже вдесятеро більше від нафронтників.
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07.07.2025 22:40 Відповісти
Я вже ,,помітив,, І тебе також.
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07.07.2025 22:54 Відповісти
Ще поміть що вас, нафронтників, останнім часом добре почистили з форуму. Політика країни міняється.
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07.07.2025 22:55 Відповісти
І куди ж, цікаво? Може просвітлиш ******* політику українського уряду. Чи ти не про український?
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07.07.2025 22:59 Відповісти
Не уряду, а країни. А будь-яка країна- це її населення. От і думай.
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07.07.2025 23:01 Відповісти
Розкажи про народ. Я є його частиною. Послухаю від тебе, що ж я думаю про ситуацію. Попкорну немає, але я й так зможу.
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07.07.2025 23:04 Відповісти
А я тобі сказав- такі як ти-вже в критичній меншості. Та по форуму подивися.
Все. Зрозумій це.
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07.07.2025 23:12 Відповісти
Я й дивлюся. Сьогодні ти вилупився, а вже завтра тебе не буде. І ніхто навіть про тебе не згадає.
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07.07.2025 23:29 Відповісти
Швидше, завтра тебе деактивують.
Часи змінилися.
До речі, а як ти уник бусифікації?
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07.07.2025 23:33 Відповісти
Он пенсионер-нафронтник. Можно уже добровольно после 60-ти в ЗСУ записаться, но он чего-то не хочет.
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08.07.2025 00:09 Відповісти
По психіатру дебіл
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08.07.2025 00:13 Відповісти
Кацапстан много за что уже осудили, только как-то им по барабану на это. Называть людей не согласных с вашим мнением "істотами" некомильфо. Не, ну если Вы, конечно, считаете себя Высшим существом имеющим право обвинять и судить, то вопросов нема.
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07.07.2025 22:43 Відповісти
кацап - іди геть
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07.07.2025 23:48 Відповісти
Людину, далеку від війни, котра просто хоче жити, любити, ростити дітей і байдуже- на вулиці Шевченка чи Лєрмонтова- називати ;істотою;- це розпалювання ворожнечі і як мінімум ницо.
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07.07.2025 22:46 Відповісти
Ти забув ще про фонарі, які на цій вулиці світити мають. Десь я таке вже чув. Не в 19 році, випадково?
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07.07.2025 22:53 Відповісти
Так, і хороший асвальт має бути. Дитячі майданчики для дітей. Газифікація і достойні зарплати.
Ти проти?
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07.07.2025 22:57 Відповісти
він хоче в україні новий кацапстан - українский хохлостан - влаштувати! по своєму бидлообразу і подобію! і таких повно контужених при родах!
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07.07.2025 23:01 Відповісти
Кацап детектед!
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07.07.2025 23:06 Відповісти
Только вот почему-то "совково-кацапский" образ мышления у вас.
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07.07.2025 23:13 Відповісти
Не буду змушувати пояснювати чому в тебе виникла така думка. Знаєш чому? Бо мені по барабану думки російської агентури чи просто запутінських щодо мене особисто. ПНХ, таварісчі!
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07.07.2025 23:17 Відповісти
;Глас вопиющего в пустыне;.
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07.07.2025 23:31 Відповісти
Цю ,,пустиню,, ви четвертий рік переходите. І військовими методами, і пропагандистськими. Але ваше кацапське мурло так і сидить на ,,глубінних,, землях в основному. Все, набрид ти, кацапьонок.
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07.07.2025 23:35 Відповісти
Я киянин, українець.
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07.07.2025 23:38 Відповісти
Нажаль, таке у нас може бути. Начебто і киянин, і українець( по паспорту). А нутро чорне, козляче. Як у твого бога *****.
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07.07.2025 23:40 Відповісти
Байдуже. Ти один. Озирнись.
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07.07.2025 23:44 Відповісти
Вы настолько важный человек, что интересуете кацапскую агентуру и запутинских?
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08.07.2025 00:06 Відповісти
Маю сумнів у цьому питанні. Але особисто мене дійсно цікавить російська агентура. Намагаюсь побільше виявити - очищую Україну.
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08.07.2025 00:11 Відповісти
Замість захщати країну,ти проперджуєш диван
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08.07.2025 00:14 Відповісти
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08.07.2025 00:14 Відповісти
що ти верзеш!
в окоп шуруй краще, утилізація тебе чекає, не діждеться, потужний та відважний!
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07.07.2025 22:59 Відповісти
" Страх і зневіра змусить людей не звертатися до ТЦК навіть за основними послугами" - это уже боевые здобутки самого ТЦК, кацапам в этом плане до них ещё далеко. Кацапы ударами по ТЦК хотят уничтожить данные военнообязанных? Поднимают оставшиеся ту-160 и миг-31 чтобы целево уничтожить личные дела в отделе кадров и сейфе военкома? Так всё вроде в цифре, как нам бухтят? Когда бусифицируют так даже имени не спрашивают, не то что какие-то документы и мед.заключения.
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07.07.2025 22:37 Відповісти
вже готують по дві ракети на кожне з тисяч тцк.. . а то у хохлів потужна мобілізація, що аж страх напав!
і 11 років чекали нагоди ці "кляті москалі"!!!.. іпо російській копійці на ракети збирали!
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07.07.2025 22:58 Відповісти
знищити дані військовозобов'язаних

Знову людей тримають за ідіотів - але не треба про людей судити по собі. Хіба реєстр віськовозобов'язаних не у смартфоні у Хвьодорова? Ні? Чи як завжди - у металевих шкафчиках та ящичках (хто знає роботу військоматів - той зрозуміє) у вигляді карточок та папочок?
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07.07.2025 22:37 Відповісти
Дуже зручно. Придеться всіх пустити по колу. По другому
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07.07.2025 22:39 Відповісти
Точно. Типу - згоріло усе - тож треба холопам ще раз кланятися...
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07.07.2025 22:43 Відповісти
Вся фішка в тому, що в базу інфу заносить саме людина з паперових носіїв. А як носії пішли по жіночій лінії, то рахуй що все пропало, починаєм з початку
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07.07.2025 22:46 Відповісти
всі дані вже давно в цифрі, і без тебе тебе женили!
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07.07.2025 22:54 Відповісти
Як вони казали, що ті хто не йде на війну, то вона прийде до них додому? Хех
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07.07.2025 22:37 Відповісти
Ті хто не йде на війну- до них додому прийде ТЦК.
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07.07.2025 22:41 Відповісти
В сёлах по хатам давно ходят.
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07.07.2025 22:44 Відповісти
а тцк саме до себе прийде? а до жінок, а до депутатів, а до держслужбовців, а до охоронців з правом носіння зброї, а до мєнтів????
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07.07.2025 22:53 Відповісти
Безугла, чи ні? ти про кого мову ведеш?
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07.07.2025 22:51 Відповісти
А про кого мова в цій темі?
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07.07.2025 22:54 Відповісти
Викрадення людей - злочин без терміну давності. зєлєнскій і його бандити все рівно за це відповідатимуть
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07.07.2025 22:40 Відповісти
Гундосий мобілізацію вже давно зірвав, як заявляв - я не знаю навіщо Залужному ще новобранці...
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07.07.2025 22:40 Відповісти
"Ми втратили більше людей через погане керівництво та радянське мислення, ніж від прямих дій Росії", - доброволець зі США О'Лірі Джерело: https://censor.net/ua/n3558282
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07.07.2025 22:58 Відповісти
Оскільки мабуть в зеленого генералітету прийнято підбирати людей по принципу особистої відданності ,що не передбачає особливого інтелекту - від цілого полковника Засранцева Саранцева ,мабуть, не варто очікувати ,що він має знати інформацію по роду його служби - а саме ,що з 2017 року -ТЦК мали доступ до державних електроних баз данних громадян і були зобов'язані сформувати на їх основі власні.
Якщо електронні бази данних можна знищити попаданням ракети в ТЦК - то пан Саранцев фуйово виконує свою роботу - і йому немає чого ходити по ефірам - а краще дати лопату - і послати копати окопи - менше шкоди буде країні .

Хоча є інший варіант - що пан Саранцев просто вдає з себе дебіла - щоб вигородити в черговий раз провал мобілізації зеленим шапіто.
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07.07.2025 22:41 Відповісти
Повір, не вдає. Він такий і є
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07.07.2025 22:43 Відповісти
Я мав надію )))
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07.07.2025 22:45 Відповісти
Всі бажаючі воювати вже самі пішли. Войовнича меншість стала в сотні разів меншою.
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07.07.2025 22:44 Відповісти
Демагоги та брехуни обманули ідеалістів - але зіткнулися з циніками та прагматиками. Цих гаслами та обіцянками не розведеш . Тому в демагогів та брехунів - дилема - вони ж самі за свою брехню воювати не підуть - конструкція руйнується ....
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07.07.2025 22:47 Відповісти
а хіба зараз на Бази Данних на серверах? чи все досі в бумажному виглядіі?
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07.07.2025 22:43 Відповісти
Сервера мабуть на перфокартах.
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07.07.2025 22:46 Відповісти
І ті "перфокарти" десятками тіл по центнеру вагою у кожному ТЦК повітря портять (( Був свідком як дві "перфокарти" обговорювали між собою кого з кухарів повісткою викликати щоб якісніше домашньої консервації їм назаготовляв . При кожній повітряній тривозі тих "перфокарт" здуває з робочого місця за дві секунди , а викликаних до ТЦК так під дверима і залишають у черзі стояти доки відбій не оголосять .
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07.07.2025 22:58 Відповісти
Если их интерес-то всё в базе данных, если ваш-извольте нести бумажный документ, ибо для вас только бумага имеет юридическую силу. Реестры не для холопов.
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07.07.2025 22:48 Відповісти
Для цілого полковника це дууууже складно...
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07.07.2025 22:48 Відповісти
Як приказка часів совка; Как одену портупею, все тупею, и тупею. Геть нічого не змінилося.
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07.07.2025 23:07 Відповісти
Вже можна було всі документи оцифрувати, перевести службу у інші будівлі, розосередити і все таке, але нафіга, хаарі зручніше брати у цих ТЦК, які більше схожі на будівлі НКВС часів сталіна, у нас ТЦК перетворились на місцевих князьків, до них придйеш за якимось документом, то такі хамовиті наглі морди зустрічають, що це жах, прийдеш в ЦНАП, тебе нормально обслужать і видадуть всю необхідну інформацію чи документи, а тут нє, ти до "царів" прийшов. Хлопці ви самі винні, що до вас таке ставлення, бо ви ******* там всі!
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07.07.2025 22:44 Відповісти
ЦНАПи це заслуга епохи Порошенка...
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07.07.2025 23:43 Відповісти
Прикольний з Саранцева степдапер.
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07.07.2025 22:45 Відповісти
А я думав, русня людей хоче вбити і знищити будівлі... А тут оно оно чьо, Міхалич... Коли мене зупиняє патруль військові+поліція - за дві хвилини всі мої дані у них на планшеті в ситемі "Оберіг". А у мене на смартфоні встановлений "Резерв+"

Взагалі-то дані зберігаються в дата-центрах

PS. А от готівка....
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07.07.2025 22:47 Відповісти
звертатися до ТЦК навіть за основними послугами
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07.07.2025 22:49 Відповісти
Треба пояснювальна бригада, я ж не просто так спитав. Що це за основні послугі?????????
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07.07.2025 22:55 Відповісти

тцк само давно уже (бусификацией, насилием над гражданскими мужчинами, нарушением статей 161 и 355 ККУ, и рядом других, и изнасилованием Конституции Украины) сорвало всю мобилизацию, на пару со своими друзяками полюцией!!
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07.07.2025 22:49 Відповісти
Какие вообще могут быть в 21-веке сухопутные войска? Сейчас все с неба делается и дистанционно.
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07.07.2025 22:55 Відповісти
Причому не всіх військовозобов'язаних, а лише окремих - тих, які рівніше за інших.
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07.07.2025 22:56 Відповісти
А тупі кацапи розуміють, що в Україні зараз майже вся інформація в цифрі і знаходиться на серверах інших країн теж? Знищити, як бєглий зек по указці з кремля дані військовозобов'язаних, зараз не вдасться.
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07.07.2025 23:16 Відповісти
Де вони таких блазнів знаходять?
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07.07.2025 23:18 Відповісти
дайош петріот в кожне тцк)
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07.07.2025 23:21 Відповісти
і як завжди під всіми новинами-толпи ботів, ждунів і ухилянтів) тцк погані, бо змушують громадян виконувати закони і обов'язок по захисту батьківщини.. москалі теж були погані-бо ********... але зараз москалі ******** тцк і москалі вже хороші... іпсо в повний зріст плюс бойовиті ухілянти
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07.07.2025 23:23 Відповісти
а ви поясніть навіщо ці дебільні заяви полковника подаються у ЗМІ? Яка мета цього?
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07.07.2025 23:27 Відповісти
Причому у топі лайків про тцк-кацапомовні коменти.
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07.07.2025 23:37 Відповісти
Так, ви правий:

https://censor.net/ua/blogs/3561864/ne-zamechat-******-bolshe-ne-poluchitsya-pora-v-neyi-uchastvovat
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07.07.2025 23:52 Відповісти
вони не змушують - вони системно та масово порушують закон. Тим сами підриваючи легітимність влади . Бо влада яка керується беззаконням - нелегітимна . Тобто по-факту - граючи на руку ворогу. І помітьте навіть не зважаючи на це - народ не підтримує капітуляцію . Люди хочуть просто дотримання законності однаково для всіх та реального покарання - не шісток ,а топ-злочинців
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07.07.2025 23:42 Відповісти
Проблема патріотів- їх чомусь не бусифікують. От і сидять, агітують іти воювати людей, котрим ця війна до лампочки.
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08.07.2025 00:06 Відповісти
Странно, что они начали делать это только сейчас. Очень странно.
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07.07.2025 23:42 Відповісти
Цікаво, кого в країні більше: ухилянтів чи тих, хто хоче воювати?
Звідси будемо знати яку владу оберуть після війни.
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07.07.2025 23:55 Відповісти
Ну, можна по форуму судити. Я тут двох мрійників про кордони 1991 бачив. Але воювати самі вони щось не спішать, агітують інших.
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08.07.2025 00:09 Відповісти
 
 