Ударами по ТЦК Росія хоче знищити дані військовозобов’язаних і зірвати мобілізацію в Україні, - Сухопутні війська

Росія, атакуючи об'єкти ТЦК та СП, хоче знищити дані українських військовозобов'язаних. А це може затримати або зупинити мобілізаційні процеси в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Віталій Саранцев сказав в ефірі телеканалу "Київ 24".

Окрім цього, російські окупанти прагнуть посіяти страх і зневіру серед населення.

"Оскільки багато ТЦК та СП розташовані в густонаселених районах з розвиненою інфраструктурою. Це може призвести до відмови серед цивільних відвідувати ТЦК. Страх і зневіра змусить людей не звертатися до ТЦК навіть за основними послугами чи для укладання контрактів з армією", - зазначив він.

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Удари військ РФ по ТЦК в Україні

30 червня, російські війська завдали удару поряд з будівлею ТЦК у Кривому Розі.

Вранці, 3 липня, у Полтаві пролунав вибух, місто перебувало під атакою ударних БпЛА. Російські окупанти завдали удару по Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.

6 липня ворог ударив дронами по Кременчуцькому ТЦК.

7 липня війська РФ вдарили дронами по будівлі ТЦК у Харкові та поблизу військкомату у Запоріжжі.

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