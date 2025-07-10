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Новини Порушення під час мобілізації
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Єврокомісар О’Флаерті занепокоєний випадками вибіркової мобілізації тих, хто критикує владу

Порушення прав під час мобілізації. Реакція єврокомісара О’Флаерті

В Україні стали систематичними та поширеними порушення прав людини під час загальної мобілізації, тому необхідно запровадити механізм запобігання таким випадкам.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в меморандумі про елементи прав людини для миру в Україні, оприлюдненому комісаром Ради Європи з прав людини Майклом О'Флаерті.

Він зазначає, що омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що такі порушення включають побиття, жорстокі арешти, відмова у доступі до адвоката, тримання під вартою без права зв'язку зі світом, мобілізацію людей з інвалідністю та інші неприйнятні дії.

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"Комісар отримує аналогічні повідомлення, включаючи заяви про катування та смерть під час набору військовослужбовців. Хоча Україна має право законно набирати своїх військових, Комісар вважає ці повідомлення тривожними та закликає українську владу ефективно їх розслідувати. Крім того, українська влада повинна запровадити механізм запобігання порушенням прав людини під час мобілізації, зокрема шляхом запровадження незалежного нагляду для моніторингу військового набору та відвідування будь-яких місць, де новобранці можуть бути позбавлені волі. Усім офіцерам військового набору слід донести чітке повідомлення про нульову толерантність до катувань чи іншого жорстокого поводження та пройти навчання щодо поводження з людьми з дотриманням прав людини", - зазначається в меморандумі.

За даними єврокомісара, масштаби проблеми вимагають ширшого спектру заходів для ефективного вирішення проблеми, ніж рекомендації військовим вербувальникам.

Читайте: Ударами по ТЦК Росія хоче знищити дані військовозобов’язаних і зірвати мобілізацію в Україні, - Сухопутні війська

Також О'Флаерті занепокоєний повідомленнями про випадки ймовірного залякування та інших форм переслідування, зокрема, вибіркової мобілізації, щодо українських журналістів, юристів, громадянського суспільства, політичних лідерів та лідерів громадської думки, які критикують уряд.

"Комісар рекомендує ефективно розслідувати повідомлення про залякування та переслідування. Слід також звернути увагу на повідомлення про вибіркове використання військового набору, що може мати негативний вплив на свободу слова та, загалом, на громадянське суспільство", - додали в меморандумі.

Він також рекомендує Україні дотримуватися міжнародних стандартів щодо відмови від військової служби з мотивів переконань, узагальнених Венеціанською комісією у її звіті amicus curiae щодо альтернативної (невійськової) служби.

Дивіться: Жінка намагалася зупинити бус ТЦК із мобілізованим сином у Мерефі на Харківщині: поліції вона заявила про побиття. ВIДЕО

Автор: 

права людини (613) мобілізація (3153) Майкл О’Флаерті (2)


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Топ коментарі
+11
Навіть в Європі бачать цей цирк з провалом мобілізації - треба як і Ізраїлі, і чиновників і прокурорів, всіх, тоді щось буде, але на превеликий жаль оце і все , впк такооо як в Ізраїлю в нас нема.
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10.07.2025 11:30 Відповісти
+9
А стаття дуже цікава! Це ж треба так зганьбитися на весь світ...
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10.07.2025 11:32 Відповісти
+7
Звичайно. Крики про конституційний обов'язок, а за фактом шукають тих 10-15% населення, хто без зв'язків і без грошей
Мобілізація має бути однаково для всіх від 18 до 45. І всіх статей. І тоді в будинку будуть говорити не «ой там сволочі Миколу з 15 квартири схопили», а «ой там Микола сволота з 15 квартири не воював, коли весь будинок відвоював»
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10.07.2025 11:43 Відповісти
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На фото яскравий приклад критиканта🤣🤣🤣🤣🤣
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10.07.2025 11:27 Відповісти
То Богдан іде добровільно в ТЦК
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10.07.2025 12:31 Відповісти
Тепер всі будуть критикувати аби не мобілізуватись🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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10.07.2025 11:29 Відповісти
Цей єврокомісар агент кремля!
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10.07.2025 11:29 Відповісти
Просто він ЗЕнезалежний.
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10.07.2025 11:58 Відповісти
Агентів ведмедчука зараз на гілці достатньо. На тему " мобвлізація" ви всі злететесь без команди.
Тариф тут у вас подвійний.
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10.07.2025 12:24 Відповісти
Навіть в Європі бачать цей цирк з провалом мобілізації - треба як і Ізраїлі, і чиновників і прокурорів, всіх, тоді щось буде, але на превеликий жаль оце і все , впк такооо як в Ізраїлю в нас нема.
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10.07.2025 11:30 Відповісти
Звичайно. Крики про конституційний обов'язок, а за фактом шукають тих 10-15% населення, хто без зв'язків і без грошей
Мобілізація має бути однаково для всіх від 18 до 45. І всіх статей. І тоді в будинку будуть говорити не «ой там сволочі Миколу з 15 квартири схопили», а «ой там Микола сволота з 15 квартири не воював, коли весь будинок відвоював»
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10.07.2025 11:43 Відповісти
" Мобілізація має бути однаково для всіх від 18 до 45." -- А по факту 45 років -це в підрозділі наразі може бути наймолодший боєць.
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10.07.2025 12:01 Відповісти
У тому числі завдяки старання таким як Шешеня, що зривали мобілізацію як могли
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10.07.2025 12:26 Відповісти
А стаття дуже цікава! Це ж треба так зганьбитися на весь світ...
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10.07.2025 11:32 Відповісти
Це він заявив після скандалу з Шабуніним ?
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10.07.2025 11:34 Відповісти
Скоріше після того як забусячили Буткевича. Назва статті не повністю відображає її зміст. Там більше про земобілізацію взагалі.
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10.07.2025 11:38 Відповісти
Ну він же казав що ТЦК можуть робити будь яку х..йню, це дослівно. Ось і зробили.
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10.07.2025 11:48 Відповісти
Молодці.. Жалко шо тутешніх форумних "інвалідів"підарківне виловлюють
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10.07.2025 11:53 Відповісти
І що ти тоді робиш на Цензорі, де Буткевич один з ключових спіробітників? На банкову відпрацьовуєш? По друге, вчора виявилося, що Буткевич працював на ГУР. Але після критики Безуглої -його звільнили з ГУР вчора заднім числом, зробили знову військовозобов'язаним і оголосили в розшук. Він прийшов до ТЦК учора вияснити , чому у розшук, хоча він пройшов ВЛК і оновив дані, а його схопили і мобілізували.
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10.07.2025 12:05 Відповісти
А в ГУР він ким був ??головним розвідником ??чи просто отримував кошти??Хотів усидіти на 2х стільцях🤣🤣🤣🤣
І шось ти мілко береш шо я на банкову працюю🤣🤣за звичай я рашиський шпійон🤣🤣🤣
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10.07.2025 12:10 Відповісти
Бо ти захищаєш зелену владу і ненавидиш тих, хто її критикує. Якщо ти вважаєш нормальним, що мобілізація в порушення законів- за критику Мар'яни Безуглої- це нормально. -Ти зелений, все з тобою ясно.)
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10.07.2025 12:15 Відповісти
Буткевич казав ,що ТЦК може робити будь яку х**ню з громадянами. ТЦК зробла х**ню з громадянином Буткевичем. Тому претензії незрозумілі - Буткевич не громадянин ? Чи якийсь особливий громадянин? Чи виявляється х**ню можна робити з усіма ,хто не Буткевич ?
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10.07.2025 12:10 Відповісти
Тут так. Важко не погодитись. Ти правий в цьому місці. Але взагалі це неправильно для будь-кого, і порушує права людини. Європа це бачить. Навіть для Буткевича- мобілізація в ЗСУ не повинна бути покаранням, тим більше за критику Безуглої з Єрмаком. Єрмак це хто взагалі? Його ніхто не обирав.
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10.07.2025 12:21 Відповісти
За права заговорив..🤣🤣🤣не сміши
Видалили пост про СЛАВА ТЦК🤣🤣🤣
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10.07.2025 12:24 Відповісти
Звичайно ,що неправильно. Але Буткевич думав ,що заграючи з ЗЛОЧИННОЮ СИСТЕМОю заради перемоги над зовнішнім ворогом - він не стане жертвою системи ? То він помилився . Для ВНУТРІШНЬОГО ВОРОГА - люди які викривають систему зсередини більш небезпечні чим ВОРОГО ЗОВНІШНІЙ. Тому їх будуть знищувати.
Тому потрібно чітко розуміти в укр.народу - два вороги - зовшіній та внутрішній (корупційна зелена влада) - і не потрібно йти на моральну співпрацю з останнім
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10.07.2025 12:27 Відповісти
Якби Буткевич пішов сам добровільно, як Бутусов, його б не довелося бусифікувати.
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10.07.2025 12:12 Відповісти
А він працював у ГУР. В нього великі проблеми з зором. У свій час Буткевича на ВЛК взагалі пропонували зробити непридатним, але він попросився зробити обмежено придатним, щоб працювати на ГУР. А через критику Єрмака і Безуглої- вони натиснули на ГУР і вони припинили з ним співпрацю , звільнили заднім числом і знову зробили військоовозобовязаним.
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10.07.2025 12:18 Відповісти
Всі ми рано чи пізно будемо там і придатні і непридатні... Згадайте Німеччину кінця 45 го.
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10.07.2025 12:21 Відповісти
Так ,оптимизму зараз мало, рашисти тиснуть на фронті...Але це не привід Зеленському самому ставати другим пуйлом.
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10.07.2025 12:26 Відповісти
То все є російським іпсом. Насправді він добровільно пройшов влк та мобілізувався, щоб не словом а ділом долучитись до спротиву. Не розносьте проросійські наративи.
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10.07.2025 12:20 Відповісти
І Шабуніна і Буткевича і одного тернопільского журналіста і ще багато кого намагаються обнулити за критику влади.
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10.07.2025 12:24 Відповісти
Ну да. Мобилизовать можно только Мыкол, а не журналистов.
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10.07.2025 11:35 Відповісти
А як на рахунок прокурорів?
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10.07.2025 11:37 Відповісти
Дик вони ж того... інваліди.
Крупа все влаштувала.
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10.07.2025 11:55 Відповісти
Вони поголовно інваліди. Ніззя.
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10.07.2025 12:02 Відповісти
А як думаєш...коли Зеленський перестане бути Президентом, його мобілізують?
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10.07.2025 11:37 Відповісти
"Це ж було вже" (с)
https://youtu.be/tnf6imONmt8 Зеленський отримав повістку
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10.07.2025 11:58 Відповісти
От Миколи і найбільші критиканти а журнаглисти у нас ручні
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10.07.2025 11:38 Відповісти
Справедлива мобілізація вже давно вигадана.
Приклад - мобілізація в США. Лотерея SSS - це система вибіркового призову (Selective Service System), яка на випадок потреби мобілізації використовує лотерею. Автоматизована система вибирає чоловіків у віці 20-25 років (а потім 18-19) за порядковими номерами, присвоєними їм при реєстрації.
Справедлива мобілізація повинна стати лотереєю. Випадок обиратиме, кому йти цього разу.
Ніякий статус родичів чи посада не впливатиме.
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10.07.2025 12:04 Відповісти
На будь-яку лотерею SSS знайдеться лотерея ЗЕ!
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10.07.2025 12:14 Відповісти
Питання в іншому - як це відбувається, мобілізація не повинна бути покаранням за критику зеленої влади.
Вчора виявилося, що Буткевич вже давно працював на ГУР. Але після критики Мар'яни Безуглої -його звільнили з ГУР заднім числом, зробили знову військовозобов'язаним і оголосили в розшук. Він прийшов до ТЦК учора вияснити , чому у розшук, хоча він пройшов ВЛК і оновив дані, а його схопили і мобілізували.
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10.07.2025 12:08 Відповісти
Не може такого бути О'Флаерті. Це ІПСО. "7%від всіх випадків"- спи₴дів Швайка який заникався зам. нач. Рекрутингового центру. І оком не зморгнув.
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10.07.2025 11:35 Відповісти
У нас немає цензури. Просто твої слова можуть стати останніми.
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10.07.2025 11:37 Відповісти
та закликає українську владу ефективно їх розслідувати
-------

Вах!
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10.07.2025 11:40 Відповісти
Його більше нічого не хвилює??? Вваліть по мацквабаду!! Наюха вам ракети й літаки? Відпрацюйте старими по сросії..чи слабО?

Сцикуни..
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10.07.2025 11:40 Відповісти
🤣🤣🤣м.да.....зла. ти..мужика тобі треба
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10.07.2025 11:45 Відповісти
А чому вони повинні валити по мацквабаду?
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10.07.2025 11:52 Відповісти
Як це чому? Марина ж сказала.
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10.07.2025 11:56 Відповісти
А-а-а....
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10.07.2025 11:58 Відповісти
🇺🇦 Якщо держава ігнорує Конституцію - що далі?

"Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю."
- Конституція України, стаття 3

Ці слова - не просто текст. Це основа, на якій має стояти вся система влади. Якщо ж держава ігнорує цю норму, логічно постає питання:

❓Яке ставлення громадян до інших законів може бути в такому випадку?

🔻 1. Держава втрачає легітимність
Коли сама влада не дотримується основного закону, вона втрачає моральне право вимагати виконання інших. Конституція - це суспільний договір. Якщо одна сторона його порушує, інша більше не зобов'язана грати за правилами.

🔻 2. Виникає логіка "вибіркової законності"
"Якщо держава мене не захищає, чому я маю слухатись її законів?"
Це і є правовий нігілізм - коли закон перестає бути авторитетом, а стає інструментом маніпуляції. Люди починають розглядати правила не як обов'язок, а як щось, що можна обійти.

🔻 3. Падає довіра → слабшає правопорядок
Результат:
• байдужість до судової системи;
• зневага до поліції та чиновників;
• масове ухилення від обов'язків;
• зростання корупції;
• моральна ізоляція від держави.

🔻 4. Або протест, або апатія
Одні починають протестувати та боротися. Інші - просто ігнорують усе державне:
• не платять податки;
• не вірять у вибори;
• відсторонюються від суспільних процесів.

❗Висновок:
Якщо Конституція - лише декорація,
тоді Закон - це фікція, а повага до держави - справа часу.
Без реального захисту прав і свобод держава перетворюється не на правову, а на умовну. І тоді люди вже живуть не за законом, а всупереч йому - так, як дозволяє совість, обставини або інстинкт виживання.

✊ Справжній патріотизм - це не мовчання, а вимога дотримання Конституції.
Бо якщо держава забула, що головне - людина, то її мають про це нагадати.
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10.07.2025 11:47 Відповісти
Все правильно . Здається святий Августин казав ,що держава в якій влада не дотримується справедливих законів - перетворюється в зграю розбійників
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10.07.2025 12:20 Відповісти
Всього лиш занепокоєний? А було б це при Овочу, вже б цих єврокомісарів десяток налетіло і хай би підняли на весь світ. Як тоді...
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10.07.2025 11:47 Відповісти
Я б на місці зеленої влади своїх критиків у армвї не концентрував. Напевне Єрмак і Татаров погано історію вчили. Так у Іспанії свого часу теж найбільше критиків соціалістичної влади у 30-х було в армії. Закінчилося це все путчем генерала Франко. Те ж саме було у Грецвх у 50-х, коли владу захопили "Чорні полковники", у Іраці, коли до влади прийшла партія БААС із Саддамом Хусейном, у Єгипті (Анвар Садат), у Чилі (Аугусто Піночет), Аргентині (хунта 70-х)... І головне - у тому випадку за владу Зєлєнского ніхто не заступиться після того, як ця влада зриває конкурси на посади і пресує власних критиків. До речі, закривши Залужного і пов'язаних з ним генералів і розставивши своїх, команда Зєлєнского прихильності і лояльності армії не здобуде - доказано подіями громадянської війни в Іспанії. Уряд соціалістів теж керувати армією призначив лояльних, але армія пішла за чесними.
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10.07.2025 11:48 Відповісти
Современные журналисты фейковые. Они не умеют работать с людьми. Журналисты 18-20 го века были отличными агитаторами.
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10.07.2025 11:51 Відповісти
"Хоча Україна має право законно набирати своїх військових...... " а законно це як, якщо задовго до 2022 зруйновано, тепер стало зрозуміло для чого саме, систему обов'язкового військового обліку та навіть місця мешкання? 🤓👀
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10.07.2025 12:01 Відповісти
Дітей ЗЕлених ********* та і їх самих не забувайте.По чесному.
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10.07.2025 12:26 Відповісти
 
 