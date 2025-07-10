Єврокомісар О’Флаерті занепокоєний випадками вибіркової мобілізації тих, хто критикує владу

В Україні стали систематичними та поширеними порушення прав людини під час загальної мобілізації, тому необхідно запровадити механізм запобігання таким випадкам.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в меморандумі про елементи прав людини для миру в Україні, оприлюдненому комісаром Ради Європи з прав людини Майклом О'Флаерті.

Він зазначає, що омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що такі порушення включають побиття, жорстокі арешти, відмова у доступі до адвоката, тримання під вартою без права зв'язку зі світом, мобілізацію людей з інвалідністю та інші неприйнятні дії.

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"Комісар отримує аналогічні повідомлення, включаючи заяви про катування та смерть під час набору військовослужбовців. Хоча Україна має право законно набирати своїх військових, Комісар вважає ці повідомлення тривожними та закликає українську владу ефективно їх розслідувати. Крім того, українська влада повинна запровадити механізм запобігання порушенням прав людини під час мобілізації, зокрема шляхом запровадження незалежного нагляду для моніторингу військового набору та відвідування будь-яких місць, де новобранці можуть бути позбавлені волі. Усім офіцерам військового набору слід донести чітке повідомлення про нульову толерантність до катувань чи іншого жорстокого поводження та пройти навчання щодо поводження з людьми з дотриманням прав людини", - зазначається в меморандумі.

За даними єврокомісара, масштаби проблеми вимагають ширшого спектру заходів для ефективного вирішення проблеми, ніж рекомендації військовим вербувальникам.

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Також О'Флаерті занепокоєний повідомленнями про випадки ймовірного залякування та інших форм переслідування, зокрема, вибіркової мобілізації, щодо українських журналістів, юристів, громадянського суспільства, політичних лідерів та лідерів громадської думки, які критикують уряд.

"Комісар рекомендує ефективно розслідувати повідомлення про залякування та переслідування. Слід також звернути увагу на повідомлення про вибіркове використання військового набору, що може мати негативний вплив на свободу слова та, загалом, на громадянське суспільство", - додали в меморандумі.

Він також рекомендує Україні дотримуватися міжнародних стандартів щодо відмови від військової служби з мотивів переконань, узагальнених Венеціанською комісією у її звіті amicus curiae щодо альтернативної (невійськової) служби.

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