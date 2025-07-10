Єврокомісар О’Флаерті занепокоєний випадками вибіркової мобілізації тих, хто критикує владу
В Україні стали систематичними та поширеними порушення прав людини під час загальної мобілізації, тому необхідно запровадити механізм запобігання таким випадкам.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в меморандумі про елементи прав людини для миру в Україні, оприлюдненому комісаром Ради Європи з прав людини Майклом О'Флаерті.
Він зазначає, що омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що такі порушення включають побиття, жорстокі арешти, відмова у доступі до адвоката, тримання під вартою без права зв'язку зі світом, мобілізацію людей з інвалідністю та інші неприйнятні дії.
"Комісар отримує аналогічні повідомлення, включаючи заяви про катування та смерть під час набору військовослужбовців. Хоча Україна має право законно набирати своїх військових, Комісар вважає ці повідомлення тривожними та закликає українську владу ефективно їх розслідувати. Крім того, українська влада повинна запровадити механізм запобігання порушенням прав людини під час мобілізації, зокрема шляхом запровадження незалежного нагляду для моніторингу військового набору та відвідування будь-яких місць, де новобранці можуть бути позбавлені волі. Усім офіцерам військового набору слід донести чітке повідомлення про нульову толерантність до катувань чи іншого жорстокого поводження та пройти навчання щодо поводження з людьми з дотриманням прав людини", - зазначається в меморандумі.
За даними єврокомісара, масштаби проблеми вимагають ширшого спектру заходів для ефективного вирішення проблеми, ніж рекомендації військовим вербувальникам.
Також О'Флаерті занепокоєний повідомленнями про випадки ймовірного залякування та інших форм переслідування, зокрема, вибіркової мобілізації, щодо українських журналістів, юристів, громадянського суспільства, політичних лідерів та лідерів громадської думки, які критикують уряд.
"Комісар рекомендує ефективно розслідувати повідомлення про залякування та переслідування. Слід також звернути увагу на повідомлення про вибіркове використання військового набору, що може мати негативний вплив на свободу слова та, загалом, на громадянське суспільство", - додали в меморандумі.
Він також рекомендує Україні дотримуватися міжнародних стандартів щодо відмови від військової служби з мотивів переконань, узагальнених Венеціанською комісією у її звіті amicus curiae щодо альтернативної (невійськової) служби.
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Тариф тут у вас подвійний.
Мобілізація має бути однаково для всіх від 18 до 45. І всіх статей. І тоді в будинку будуть говорити не «ой там сволочі Миколу з 15 квартири схопили», а «ой там Микола сволота з 15 квартири не воював, коли весь будинок відвоював»
І шось ти мілко береш шо я на банкову працюю🤣🤣за звичай я рашиський шпійон🤣🤣🤣
Видалили пост про СЛАВА ТЦК🤣🤣🤣
Тому потрібно чітко розуміти в укр.народу - два вороги - зовшіній та внутрішній (корупційна зелена влада) - і не потрібно йти на моральну співпрацю з останнім
Крупа все влаштувала.
https://youtu.be/tnf6imONmt8 Зеленський отримав повістку
Приклад - мобілізація в США. Лотерея SSS - це система вибіркового призову (Selective Service System), яка на випадок потреби мобілізації використовує лотерею. Автоматизована система вибирає чоловіків у віці 20-25 років (а потім 18-19) за порядковими номерами, присвоєними їм при реєстрації.
Справедлива мобілізація повинна стати лотереєю. Випадок обиратиме, кому йти цього разу.
Ніякий статус родичів чи посада не впливатиме.
Вчора виявилося, що Буткевич вже давно працював на ГУР. Але після критики Мар'яни Безуглої -його звільнили з ГУР заднім числом, зробили знову військовозобов'язаним і оголосили в розшук. Він прийшов до ТЦК учора вияснити , чому у розшук, хоча він пройшов ВЛК і оновив дані, а його схопили і мобілізували.
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Вах!
Сцикуни..
"Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю."
- Конституція України, стаття 3
Ці слова - не просто текст. Це основа, на якій має стояти вся система влади. Якщо ж держава ігнорує цю норму, логічно постає питання:
❓Яке ставлення громадян до інших законів може бути в такому випадку?
🔻 1. Держава втрачає легітимність
Коли сама влада не дотримується основного закону, вона втрачає моральне право вимагати виконання інших. Конституція - це суспільний договір. Якщо одна сторона його порушує, інша більше не зобов'язана грати за правилами.
🔻 2. Виникає логіка "вибіркової законності"
"Якщо держава мене не захищає, чому я маю слухатись її законів?"
Це і є правовий нігілізм - коли закон перестає бути авторитетом, а стає інструментом маніпуляції. Люди починають розглядати правила не як обов'язок, а як щось, що можна обійти.
🔻 3. Падає довіра → слабшає правопорядок
Результат:
• байдужість до судової системи;
• зневага до поліції та чиновників;
• масове ухилення від обов'язків;
• зростання корупції;
• моральна ізоляція від держави.
🔻 4. Або протест, або апатія
Одні починають протестувати та боротися. Інші - просто ігнорують усе державне:
• не платять податки;
• не вірять у вибори;
• відсторонюються від суспільних процесів.
❗Висновок:
Якщо Конституція - лише декорація,
тоді Закон - це фікція, а повага до держави - справа часу.
Без реального захисту прав і свобод держава перетворюється не на правову, а на умовну. І тоді люди вже живуть не за законом, а всупереч йому - так, як дозволяє совість, обставини або інстинкт виживання.
✊ Справжній патріотизм - це не мовчання, а вимога дотримання Конституції.
Бо якщо держава забула, що головне - людина, то її мають про це нагадати.