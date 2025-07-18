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Шмыгаль провел первое совещание на посту министра обороны: обсудили наращивание украинского производства. ФОТОрепортаж

Министр обороны Денис Шмыгаль провел первое совещание с заместителями.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Обсудили ключевые задачи и вызовы: наращивание украинского производства, качественное обеспечение воинов, дебюрократизация и цифровизация процессов, усиление взаимодействия с международными партнерами. Детально прошлись по каждому направлению.

Перед каждым профильным заместителем поставил четкие задачи в сфере их ответственности. Должны действовать быстро, слаженно и результативно", - добавил он.

Читайте: Мы слышим об определенных случаях "бусификации", но мобилизация в Украине идет по плану, - Шмыгаль

Шмыгаль провел первое совещание в Минобороны
Шмыгаль провел первое совещание в Минобороны
Шмыгаль провел первое совещание в Минобороны
Шмыгаль провел первое совещание в Минобороны
Шмыгаль провел первое совещание в Минобороны

Автор: 

Минобороны (9496) Шмыгаль Денис (2765)


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Топ комментарии
+2
Переклали старих повій на інші ліжка.
Мабуть від цієї переміни вони стануть чесними жінками і все піде на краще.
Не вірю.
Бордель і повії - це про заробляння грошей власником борделю а не про ріст народжуванності дітей.
Якось так.
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18.07.2025 11:34 Ответить
+1
коли піде з посади теж за традицією звітувати не буде?
і головна інтрига - рекорд за перебуванням на позиції буде?
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18.07.2025 11:31 Ответить
+1
А може пора повідомляти,коли міністри ходять в туалет. Армії потрібна зброя,амуніція і т.інш. а не різного роду абговорення,зустрічі.плани.Одне бла-бла. А території рашка захоплює, міста і села знищуються тисячі загиблих і поранених,а в нас один піар і брехня на брехні.
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18.07.2025 11:31 Ответить
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коли піде з посади теж за традицією звітувати не буде?
і головна інтрига - рекорд за перебуванням на позиції буде?
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18.07.2025 11:31 Ответить
,,,я вам нічого не винен,а якщо і винен то все моє,,,
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18.07.2025 11:43 Ответить
А може пора повідомляти,коли міністри ходять в туалет. Армії потрібна зброя,амуніція і т.інш. а не різного роду абговорення,зустрічі.плани.Одне бла-бла. А території рашка захоплює, міста і села знищуються тисячі загиблих і поранених,а в нас один піар і брехня на брехні.
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18.07.2025 11:31 Ответить
Звіздєц якийсь. Квартал доб'є Україну....
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18.07.2025 11:32 Ответить
Переклали старих повій на інші ліжка.
Мабуть від цієї переміни вони стануть чесними жінками і все піде на краще.
Не вірю.
Бордель і повії - це про заробляння грошей власником борделю а не про ріст народжуванності дітей.
Якось так.
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18.07.2025 11:34 Ответить
На какой ещё работе руководителя отдела, который всё просрал, не выгоняют, нахер, под жопу, а переводят руководить соседним отделом?
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18.07.2025 11:37 Ответить
Перше питання - мобілізація молоді та жінок для наповненя бойових бригад військовослужбовцями!
Друге питання - проведення реформ в ЗСУ, прискорення та спрощення процедур планування бойових операцій бо ситуація на фронті змінюється скорше ніж створюються бойові документи, спрощення процедур закупівель та списання військового майна, скорочення переліку донесень, звітів, доповідей, заявок. Армія безкінечно створює безглузді документи, які не мають ніякої цінності, плани які ніхто не виконує, звіти які нікому не потрібні, доповіді які ніде не використовуються, заявки по яким ніхто нічого не надає. Вся ця паперова армія має піти в минуле.
Третє питання це створення військового захищеного месенджера на заміну тим месенджерам які сьогодні використовуються в порушення всіх наказів.
Четверте питання це створення нової концепції управління військами, яка буде використовувати всі ті інформаційно-комп'ютерні системи які створені за останні роки і розробці технічних умов для розробці перспективних ІКС.
П'яте питання - створення концепції системи зв'язку ЗСУ яка має забезпечити функціонування системи управління військами та управління всіма видами дронів.
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18.07.2025 11:39 Ответить
головне селфі зробили ,треба підписати ,,потенціальні пожиттєві сидільці для Фастова,,
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18.07.2025 11:41 Ответить
Так це пониження посади чи як?
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18.07.2025 11:51 Ответить
Ну слава Богу!
Тепер "велика шмигальня" трансформується "бабловідмивальню"
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18.07.2025 11:58 Ответить
а предыдущий где?
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18.07.2025 12:06 Ответить
 
 