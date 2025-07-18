Шмыгаль провел первое совещание на посту министра обороны: обсудили наращивание украинского производства. ФОТОрепортаж

Министр обороны Денис Шмыгаль провел первое совещание с заместителями.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Обсудили ключевые задачи и вызовы: наращивание украинского производства, качественное обеспечение воинов, дебюрократизация и цифровизация процессов, усиление взаимодействия с международными партнерами. Детально прошлись по каждому направлению.



Перед каждым профильным заместителем поставил четкие задачи в сфере их ответственности. Должны действовать быстро, слаженно и результативно", - добавил он.

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