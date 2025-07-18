Шмыгаль провел первое совещание на посту министра обороны: обсудили наращивание украинского производства. ФОТОрепортаж
Министр обороны Денис Шмыгаль провел первое совещание с заместителями.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Обсудили ключевые задачи и вызовы: наращивание украинского производства, качественное обеспечение воинов, дебюрократизация и цифровизация процессов, усиление взаимодействия с международными партнерами. Детально прошлись по каждому направлению.
Перед каждым профильным заместителем поставил четкие задачи в сфере их ответственности. Должны действовать быстро, слаженно и результативно", - добавил он.
Топ комментарии
+2 Vasiliy SINITSA
показать весь комментарий18.07.2025 11:34 Ответить Ссылка
+1 Wild MadDog
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+1 Василь Казімко
показать весь комментарий18.07.2025 11:31 Ответить Ссылка
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і головна інтрига - рекорд за перебуванням на позиції буде?
Мабуть від цієї переміни вони стануть чесними жінками і все піде на краще.
Не вірю.
Бордель і повії - це про заробляння грошей власником борделю а не про ріст народжуванності дітей.
Якось так.
Друге питання - проведення реформ в ЗСУ, прискорення та спрощення процедур планування бойових операцій бо ситуація на фронті змінюється скорше ніж створюються бойові документи, спрощення процедур закупівель та списання військового майна, скорочення переліку донесень, звітів, доповідей, заявок. Армія безкінечно створює безглузді документи, які не мають ніякої цінності, плани які ніхто не виконує, звіти які нікому не потрібні, доповіді які ніде не використовуються, заявки по яким ніхто нічого не надає. Вся ця паперова армія має піти в минуле.
Третє питання це створення військового захищеного месенджера на заміну тим месенджерам які сьогодні використовуються в порушення всіх наказів.
Четверте питання це створення нової концепції управління військами, яка буде використовувати всі ті інформаційно-комп'ютерні системи які створені за останні роки і розробці технічних умов для розробці перспективних ІКС.
П'яте питання - створення концепції системи зв'язку ЗСУ яка має забезпечити функціонування системи управління військами та управління всіма видами дронів.
Тепер "велика шмигальня" трансформується "бабловідмивальню"