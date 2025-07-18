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Новини Ситуація на фронті поставки зброї
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Шмигаль зустрівся із Сирським та Гнатовим: обговорили фронт та нові постачання зброї для ЗСУ

Шмигаль провів зустріч із Сирським та Гнатовим на новій посаді

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів першу нараду із головнокомандувачем ЗСУ генералом Олександром Сирським та начальником Генерального штабу генерал-майором Андрієм Гнатовим.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сторони обговорили ситуацію на фронті, збільшення оборонної самостійності нашої держави та потреби українських військових.

"Готуємо нові поставки озброєння для наших захисників, зокрема за підтримки міжнародних партнерів. Важливо, щоб будь-які наступальні спроби ворога розбивалися об міць української армії", - наголосив Шмигаль.

Очільник Міноборони додав, що у відомстві працюватимуть над виконанням поставлених завдань задля посилення української обороноздатності.

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Автор: 

Міноборони (7571) Сирський Олександр (680) Шмигаль Денис (4716) Гнатов Андрій (15)


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Топ коментарі
+7
Імітація бурної діяльності
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18.07.2025 17:45 Відповісти
+5
А что? Давно не виделись?
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18.07.2025 17:39 Відповісти
+2
Да Вы наивный! Вы думаете эти проблемы они обсуждали?
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18.07.2025 17:50 Відповісти
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А что? Давно не виделись?
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18.07.2025 17:39 Відповісти
Він же не знав раніше потреби міноборони, хто він був, якийсь прем'єр-міністр. Я не знаю про що там говорили генерали, але на фронті щоденно потрібні десятки тисяч дронів на оптоволокні на 30 км та більше! Кожен розрахунок пілотів має використати за добу мінімум 5-7 дронів, це сотні дронів тільки на одну бригаду, 200 бригад це десятки тисяч дронів щодня!!!!
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18.07.2025 17:49 Відповісти
Да Вы наивный! Вы думаете эти проблемы они обсуждали?
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18.07.2025 17:50 Відповісти
Я не певен що генерали знають про ці потреби армії. Таке враження що вони живуть в окремому всесвіті.
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18.07.2025 17:52 Відповісти
Извините, нахрена такие генералы? Которые не знают проблем армии?
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18.07.2025 18:02 Відповісти
Імітація бурної діяльності
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18.07.2025 17:45 Відповісти
щось не підготовлені,губи не нафарбовані,колготи в дірках,чито через інше??давно не бачилися,,але селфі мерзенне як і морди на ньому
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18.07.2025 17:46 Відповісти
Такі браві хлопці! Та ше й нові поставки зброї вони нарішали. Ну всьо, завтра--пабєда!
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18.07.2025 17:51 Відповісти
Чомусь згадався анекдот про три конверти...
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18.07.2025 18:11 Відповісти
Ракети є? Ракет нема. Ермак вкрав креслення ФАУ-2. В своїй голові Трамп конешно ракети дав, но конешно ні. Просто потролить дурня Зельку про удари по Москві.
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18.07.2025 18:16 Відповісти
сторони обговорили де і на чому потрібно в часі війни "наварити"
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18.07.2025 19:26 Відповісти
 
 