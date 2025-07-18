Шмигаль зустрівся із Сирським та Гнатовим: обговорили фронт та нові постачання зброї для ЗСУ
Міністр оборони України Денис Шмигаль провів першу нараду із головнокомандувачем ЗСУ генералом Олександром Сирським та начальником Генерального штабу генерал-майором Андрієм Гнатовим.
Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що сторони обговорили ситуацію на фронті, збільшення оборонної самостійності нашої держави та потреби українських військових.
"Готуємо нові поставки озброєння для наших захисників, зокрема за підтримки міжнародних партнерів. Важливо, щоб будь-які наступальні спроби ворога розбивалися об міць української армії", - наголосив Шмигаль.
Очільник Міноборони додав, що у відомстві працюватимуть над виконанням поставлених завдань задля посилення української обороноздатності.
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