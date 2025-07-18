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Новини Ситуація на фронті Зеленський про ситуацію на фронті
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Зеленський заслухав доповідь Сирського про фронт: Непроста ситуація в прикордонні Сумщини та Харківщини

Ситуація на фронті 18 липня: доповідь Сирського Зеленському

Президент України Володимир Зеленський провів нараду із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо ситуації на фронті.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Вони обговорили, зокрема захист на Покровському та інших напрямках на Донеччині, де сконцентровано найбільше зусиль окупанта.

"Я дякую всім нашим підрозділам за стійкість. Окремо хочу відзначити за бої саме на Покровському напрямку наших воїнів Сил спеціальних операцій і 59-ї штурмової бригади Сил безпілотних систем. Новопавлівський напрямок: воїни 5-ї штурмової бригади та 225-го окремого штурмового полку – дякую вам!" - написав голова держави.

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"Кожне російське намагання прориватись уперед має отримувати належну вогневу відповідь українських сил. Зокрема, знищуємо російські диверсійні групи, які намагаються просуватись і заходити в українські міста й села. У жодної такої російської ДРГ шансів на виживання не буде", - наголосив Зеленський.

Він нагадав, що Сирський і Шмигаль вже обговорили, які сили та засоби необхідні для більш результативного знищення окупанта та більш відчутних українських далекобійних ударів.

"Максимально забезпечимо. Непростою залишається ситуація в прикордонних районах Сумської та Харківської областей. Російська армія продовжує знущатися з наших людей на Херсонщині та Миколаївщині, атакуючи цивільних різними типами дронів. Будемо відповідати їм відчутно. Дякую всім, хто забезпечує Україні необхідні бойові результати!" - додав президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24770) Сирський Олександр (680) війна в Україні (5301)


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Топ коментарі
+10
Зеленський: "Доповідайте пане, головнокомандувач."
Сирський: "Ситуація напружена, але контрольована."
Зеленський: "Дякую за доповідь."
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18.07.2025 19:40 Відповісти
+7
зєля в нас не стратег а пісюаніст
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18.07.2025 19:36 Відповісти
+6
а какекто какето ..як же супер пупер Курська операція що захистила Сумщину та Харківщину ?!!

і ДАЛА ТАКІ ОГРОМЕНІ (ОСЬ ТАКІ розміром з членограйський рояль) козирі для обміну ?
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18.07.2025 19:44 Відповісти
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зєля в нас не стратег а пісюаніст
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18.07.2025 19:36 Відповісти
Стратегічний пісюаніст з великим досвідом. Грав у кіні самого Бонапартія.
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18.07.2025 19:55 Відповісти
Зеленський: "Доповідайте пане, головнокомандувач."
Сирський: "Ситуація напружена, але контрольована."
Зеленський: "Дякую за доповідь."
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18.07.2025 19:40 Відповісти
потисли потужно пісюни один одному і розійшлись
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18.07.2025 19:46 Відповісти
може усім вам це уже непотрібно усі ті хто "галасував за "хуже не будет" у 2019 " живіть довго і щасливо при умові..."разом з вашим "зе-вибором ,та копирсайтеся самі у своїм .....
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18.07.2025 19:43 Відповісти
а що робити тим, хто не голосував?
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18.07.2025 20:48 Відповісти
Зєлєнскій заслухав доповідь Сирського, це те саме, що двірник заслухав доповідь хірурга.
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18.07.2025 19:44 Відповісти
Ну,так((Покровський напрямок стабілізував?((А Дніпропетровщина?((
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18.07.2025 19:44 Відповісти
а какекто какето ..як же супер пупер Курська операція що захистила Сумщину та Харківщину ?!!

і ДАЛА ТАКІ ОГРОМЕНІ (ОСЬ ТАКІ розміром з членограйський рояль) козирі для обміну ?
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18.07.2025 19:44 Відповісти
А ще какето розпіарений план перемоги.
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18.07.2025 20:00 Відповісти
Зеленський: Наші вісім мільонів дронів та балістичних ракет на Москву примусять Путіна до миру.
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18.07.2025 19:57 Відповісти
"зенелоху" ***** що слухати.чи соло пісюна на роялі.чи "сирка" про окупацію України
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18.07.2025 20:01 Відповісти
на фото 2 Величних Стабілізатора .. чи Стабілітрона .. Стабілогниди ?

DC + Марвел просто окропом пісяють
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18.07.2025 20:02 Відповісти
Знову лунає:"Будемо їм відповідати відчутно!"
Питання:"Коли?"
Треба ж совість мати,одні обіцянки.Відповідати за слова треба.
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18.07.2025 20:10 Відповісти
хто має совість - той у владу не іде
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18.07.2025 20:49 Відповісти
заслухав, отак як на фото?
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18.07.2025 20:26 Відповісти
"Непроста ситуація в прикордонні Сумщини "- дякуючи вашій курській авантюрі ,зелена мерзото !
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18.07.2025 20:29 Відповісти
"Непростою залишається ситуація в прикордонних районах Сумської та Харківської областей" Джерело: https://censor.net/ua/n3564066

А "курська авантюра", яка триває й досі, хіба не була призначена для зменшення небезпеуи для Сумщини та Харківщини? Нє?
Пане Верховний (чи НайВерховніший), а можете розказати про стратегічні чи хоча б тактичні цілі "Курської операції"? Які з них досягнуті, а які в процесі виконання? Скільки території України було обміняно на території Курщини? ЗАЕС вже обміняли чи ще ні? Кільквість взятих у полон на Курщині московитів дозволила звільнити всіх захісників "Азовсталі"?

Чи це я розповюджую московитське ІПСО? 🤔
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18.07.2025 20:29 Відповісти
Та кому треба знати, що та кого це безтолкове чмо заслуховує.
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18.07.2025 21:18 Відповісти
 
 