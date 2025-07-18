Зеленський заслухав доповідь Сирського про фронт: Непроста ситуація в прикордонні Сумщини та Харківщини

Президент України Володимир Зеленський провів нараду із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо ситуації на фронті.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Вони обговорили, зокрема захист на Покровському та інших напрямках на Донеччині, де сконцентровано найбільше зусиль окупанта.

"Я дякую всім нашим підрозділам за стійкість. Окремо хочу відзначити за бої саме на Покровському напрямку наших воїнів Сил спеціальних операцій і 59-ї штурмової бригади Сил безпілотних систем. Новопавлівський напрямок: воїни 5-ї штурмової бригади та 225-го окремого штурмового полку – дякую вам!" - написав голова держави.

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"Кожне російське намагання прориватись уперед має отримувати належну вогневу відповідь українських сил. Зокрема, знищуємо російські диверсійні групи, які намагаються просуватись і заходити в українські міста й села. У жодної такої російської ДРГ шансів на виживання не буде", - наголосив Зеленський.

Він нагадав, що Сирський і Шмигаль вже обговорили, які сили та засоби необхідні для більш результативного знищення окупанта та більш відчутних українських далекобійних ударів.

"Максимально забезпечимо. Непростою залишається ситуація в прикордонних районах Сумської та Харківської областей. Російська армія продовжує знущатися з наших людей на Херсонщині та Миколаївщині, атакуючи цивільних різними типами дронів. Будемо відповідати їм відчутно. Дякую всім, хто забезпечує Україні необхідні бойові результати!" - додав президент.

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