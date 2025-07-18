Ворог продовжує задіювати тактику малих піхотних груп, головна увага - Покровському і Новопавлівському напрямкам, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про оперативну ситуацію на фронті.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Доповів Верховному Головнокомандувачу про оперативну ситуацію на фронті. Головна увага – Покровському і Новопавлівському напрямкам, де наші воїни мужньо стримують посилений натиск та знищують російського агресора.
Противник продовжує задіювати тактику малих піхотних груп, але він безсилий у спробах здобути Покровськ. Сьогодні до міста намагалася пробитися ворожа ДРГ, але була викрита і знищена українськими захисниками. Наш Покровськ продовжує стійко тримати оборону", - повідомив Сирський у фейсбуці.
Також головком разом із міністром оборони доповів Володимиру Зеленському про запити Збройних Сил на постачання зразків озброєння і військової техніки, засобів ураження, зокрема для далекобійних ударів по території противника.
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