Ворог продовжує задіювати тактику малих піхотних груп, головна увага - Покровському і Новопавлівському напрямкам, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про оперативну ситуацію на фронті.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Доповів Верховному Головнокомандувачу про оперативну ситуацію на фронті. Головна увага – Покровському і Новопавлівському напрямкам, де наші воїни мужньо стримують посилений натиск та знищують російського агресора.

Противник продовжує задіювати тактику малих піхотних груп, але він безсилий у спробах здобути Покровськ. Сьогодні до міста намагалася пробитися ворожа ДРГ, але була викрита і знищена українськими захисниками. Наш Покровськ продовжує стійко тримати оборону", - повідомив Сирський у фейсбуці.

Також головком разом із міністром оборони доповів Володимиру Зеленському про запити Збройних Сил на постачання зразків озброєння і військової техніки, засобів ураження, зокрема для далекобійних ударів по території противника.

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