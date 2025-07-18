УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6834 відвідувача онлайн
Новини Ситуація на фронті
380 5

Ворог продовжує задіювати тактику малих піхотних груп, головна увага - Покровському і Новопавлівському напрямкам, - Сирський

сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про оперативну ситуацію на фронті.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Доповів Верховному Головнокомандувачу про оперативну ситуацію на фронті. Головна увага – Покровському і Новопавлівському напрямкам, де наші воїни мужньо стримують посилений натиск та знищують російського агресора.

Противник продовжує задіювати тактику малих піхотних груп, але він безсилий у спробах здобути Покровськ. Сьогодні до міста намагалася пробитися ворожа ДРГ, але була викрита і знищена українськими захисниками. Наш Покровськ продовжує стійко тримати оборону", - повідомив Сирський у фейсбуці.

Також головком разом із міністром оборони доповів Володимиру Зеленському про запити Збройних Сил на постачання зразків озброєння і військової техніки, засобів ураження, зокрема для далекобійних ударів по території противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський заслухав доповідь Сирського про фронт: Непроста ситуація в прикордонні Сумщини та Харківщини

Автор: 

Донецька область (9075) Сирський Олександр (680) Покровськ (715) Покровський район (788) війна в Україні (5314)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це прідатель. мабудь від квартала.
показати весь коментар
18.07.2025 22:33 Відповісти
ну по роже ж відно
показати весь коментар
18.07.2025 22:34 Відповісти
А як там родичі на кацапії? Це ж треба так не поважати батьків, щоб проти них воювати? Чи вони поділяють його дії? Вибачаюсь, це нікого не їбе?
показати весь коментар
18.07.2025 22:45 Відповісти
То щось роби,а не констатуй,вислужник((
показати весь коментар
18.07.2025 22:50 Відповісти
А ти шо продовжуєш?
показати весь коментар
18.07.2025 23:02 Відповісти
 
 