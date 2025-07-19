Росіяни намагаються просунутись на північ від лінії Покровськ-Костянтинівка, - ОСУВ "Хортиця"

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" ситуація незмінна вже тиждень. Окупаційні війська активно атакують на Новопавлівському напрямку, на Покровському й Лиманському. Найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Еспресо" розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

Він зазначив, що росіяни поширюють не правдиву інформацію про початок активних штурмів на місто Покровськ. Крім того, російських військових на території Дніпропетровщини немає.

"Росіяни намагаються просунутись на північ від Покровськ-Костянтинівка. Саме там зосереджено найбільше російських сил та засобів. Росіяни пробують розвивати наступ в напрямку Костянтинівки, а також намагаються обійти Покровську агломерацію з боку Мирнограда", - повідомив військовий.

Трегубов наголошує, що вкрай напруженою залишається ситуація по всій лінії фронту. Активні штурми ворог проводить на Краматорському, Торецькому і Сіверському напрямках.

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