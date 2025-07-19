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Новини Ситуація на Покровському напрямку
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Усі спроби ворожих ДРГ проникнути у Покровськ завершуються поразками, - ОТУ "Донецьк"

Покровськ

Російські ДРГ намагаються проникнути у Покровськ, проте вони знешкоджуються на підступах до міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Донецьк".

"У місті Покровськ підрозділи СОУ проводять контрдиверсійні заходи, спрямовані на виявлення та нейтралізацію ворожих ДРГ.

Всі спроби противника проникнути в місто завершуються поразками — диверсійні групи знешкоджуються на підступах до Покровська", - йдеться в повідомленні.

Військові зазначають, що Сили оборони оперативно реагують на всі загрози та гарантують безпеку мешканців, які вирішили залишились в місті.

"Просимо зберігати спокій, дотримуватись інформаційної тиші та не поширювати неперевірену інформацію", - додали в ОТУ "Донецьк".

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Автор: 

Донецька область (9085) бойові дії (4295) Покровськ (717) Покровський район (792) ОТУ Донецьк (3)


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Сосії також немає. То провінція Китаю.
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19.07.2025 15:19 Відповісти
Чего точно нет,так это твоей всратой астрахани.
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19.07.2025 15:26 Відповісти
Усі спроби ворожих ДРГ проникнути у Покровськ завершуються поразками
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19.07.2025 16:18 Відповісти
 
 