Усі спроби ворожих ДРГ проникнути у Покровськ завершуються поразками, - ОТУ "Донецьк"

Російські ДРГ намагаються проникнути у Покровськ, проте вони знешкоджуються на підступах до міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Донецьк".

"У місті Покровськ підрозділи СОУ проводять контрдиверсійні заходи, спрямовані на виявлення та нейтралізацію ворожих ДРГ.

Всі спроби противника проникнути в місто завершуються поразками — диверсійні групи знешкоджуються на підступах до Покровська", - йдеться в повідомленні.

Військові зазначають, що Сили оборони оперативно реагують на всі загрози та гарантують безпеку мешканців, які вирішили залишились в місті.

"Просимо зберігати спокій, дотримуватись інформаційної тиші та не поширювати неперевірену інформацію", - додали в ОТУ "Донецьк".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни намагаються просунутись на північ від лінії Покровськ-Костянтинівка, - ОСУВ "Хортиця"