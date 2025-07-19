Усі спроби ворожих ДРГ проникнути у Покровськ завершуються поразками, - ОТУ "Донецьк"
Російські ДРГ намагаються проникнути у Покровськ, проте вони знешкоджуються на підступах до міста.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Донецьк".
"У місті Покровськ підрозділи СОУ проводять контрдиверсійні заходи, спрямовані на виявлення та нейтралізацію ворожих ДРГ.
Всі спроби противника проникнути в місто завершуються поразками — диверсійні групи знешкоджуються на підступах до Покровська", - йдеться в повідомленні.
Військові зазначають, що Сили оборони оперативно реагують на всі загрози та гарантують безпеку мешканців, які вирішили залишились в місті.
"Просимо зберігати спокій, дотримуватись інформаційної тиші та не поширювати неперевірену інформацію", - додали в ОТУ "Донецьк".
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Dmitriy Prudko
показати весь коментар19.07.2025 15:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Gary Grant
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