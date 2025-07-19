ВСУ восстановили некоторые позиции недалеко от Орехова на Запорожье и проводят контратаки, - Силы обороны Юга

Украинские войска на юге осуществляют контратаки и уже смогли восстановить определенные позиции на некоторых направлениях, в частности - неподалеку от Орехова на Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Он отметил, что украинские подразделения заманивают россиян в ловушки, а затем контратакуют. Таким способом удалось восстановить часть ранее утраченных позиций.

"Не хочу открывать много информации - но то, что у нас есть: мы восстановили определенные позиции на некоторых направлениях. В частности, неподалеку Орехова, где действуют довольно успешно наши подразделения. Мы восстановили некоторые позиции, их немного, но мы не только пытаемся устойчиво удерживать территорию, но и проводить контратаки, небольшие контрнаступательные действия - и успехи есть", - рассказал спикер

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