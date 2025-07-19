РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8612 посетителей онлайн
Новости Боевые действия на юге
856 1

ВСУ восстановили некоторые позиции недалеко от Орехова на Запорожье и проводят контратаки, - Силы обороны Юга

ВСУ восстановили позиции возле Орехова

Украинские войска на юге осуществляют контратаки и уже смогли восстановить определенные позиции на некоторых направлениях, в частности - неподалеку от Орехова на Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Он отметил, что украинские подразделения заманивают россиян в ловушки, а затем контратакуют. Таким способом удалось восстановить часть ранее утраченных позиций.

"Не хочу открывать много информации - но то, что у нас есть: мы восстановили определенные позиции на некоторых направлениях. В частности, неподалеку Орехова, где действуют довольно успешно наши подразделения. Мы восстановили некоторые позиции, их немного, но мы не только пытаемся устойчиво удерживать территорию, но и проводить контратаки, небольшие контрнаступательные действия - и успехи есть", - рассказал спикер

Читайте: РФ перебросила новый мотострелковый полк, сформированный в Чечне, на юг Украины, - Силы обороны

Автор: 

Запорожская область (3318) боевые действия (4540) Силы обороны юга (394) Пологовский район (99) Орехов (11)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не можу зрозуміти балабольство всяких наши речніків. Для чого вони щось кажуть, для кого? У нас є один надпотужний балабол, а вся наша вертікаль мавпує балабола. Це тіпа долг такий.
показать весь комментарий
19.07.2025 20:28 Ответить
 
 