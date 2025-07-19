ЗСУ відновили деякі позиції неподалік Оріхова на Запоріжжі і проводять контратаки, - Сили оборони Півдня

Українські війська на півдні здійснюють контратаки і вже змогли відновити певні позиції на деяких напрямках, зокрема неподалік Оріхова на Запоріжжі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

Він зазначив, що українські підрозділи заманюють росіян у пастки, а потім контратакують. Таким способом вдалося відновити частину раніше втрачених позицій.

"Не хочу відкривати багато інформації - але те, що у нас є: ми відновили певні позиції на деяких напрямках. Зокрема, неподалік Оріхова, де діють, доволі успішно, наші підрозділи. Ми відновили деякі позиції, їх небагато, але ми не лише намагаємось стійко утримувати територію, але й проводити контратаки, невеликі контрнаступальні дії - і успіхи є", - розповів речник

Читайте: РФ перекинула новий мотострілецький полк, сформований у Чечні, на південь України, - Сили оборони