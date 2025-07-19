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Новини Бойові дії на півдні
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ЗСУ відновили деякі позиції неподалік Оріхова на Запоріжжі і проводять контратаки, - Сили оборони Півдня

ЗСУ відновили позиції біля Оріхова

Українські війська на півдні здійснюють контратаки і вже змогли відновити певні позиції на деяких напрямках, зокрема неподалік Оріхова на Запоріжжі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

Він зазначив, що українські підрозділи заманюють росіян у пастки, а потім контратакують. Таким способом вдалося відновити частину раніше втрачених позицій.

"Не хочу відкривати багато інформації - але те, що у нас є: ми відновили певні позиції на деяких напрямках. Зокрема, неподалік Оріхова, де діють, доволі успішно, наші підрозділи. Ми відновили деякі позиції, їх небагато, але ми не лише намагаємось стійко утримувати територію, але й проводити контратаки, невеликі контрнаступальні дії - і успіхи є", - розповів речник

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Запорізька область (3850) бойові дії (4295) Сили оборони півдня (419) Пологівський район (99) Оріхів (11)


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Не можу зрозуміти балабольство всяких наши речніків. Для чого вони щось кажуть, для кого? У нас є один надпотужний балабол, а вся наша вертікаль мавпує балабола. Це тіпа долг такий.
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19.07.2025 20:28 Відповісти
Ну це як масшабування балаболістичнх ракет...
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19.07.2025 21:51 Відповісти
 
 