РФ перекинула новий мотострілецький полк, сформований у Чечні, на південь України, - Сили оборони

Росія перекинула на південь України новий полк, сформований у Чечні, щоб покрити власні втрати та посилити свої війська на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

За його словами, новий полк сформовано за наказом російського диктатора Володимира Путіна, який нещодавно заявив про збільшення мобілізації на 30 тисяч осіб.

Так, у межах зазначеного наказу кожний воєнний округ мав створити додаткові полки.

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"Південний воєнний округ, який діє на півдні України, теж створив абсолютно новий мотострілецький полк. Його формували в місті Ханкала республіки Чечня", - розповів речник.

Волошин зазначив, що росіяни перекинули цей полк на південь, щоб покрити власні втрати, а також допомогти своїм окупаційним військам на двох напрямках.

"Для чого тут цей полк - це просто посилення тих підрозділів, які понесли великі втрати. А у них втрати чималі, вони доволі сильно стерлися. Також цей полк має допомогти на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках", - додав речник.

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