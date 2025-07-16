РФ в 3,5 раза збільшила кількість бойових зіткнень на Херсонщині, - Сили оборони Півдня

Російські війська значно активізувались у зоні островів у гирлі Дніпра на Херсонщині. За минулий тиждень зафіксовано 42 спроби штурмів - у 3,5 раза більше, ніж тижнем раніше.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що основна активність ворога зосереджена навколо островів Великий Вільховий (колишній Потьомкін), Нестриза, Білогрудого, Козулиського, Забича та в районах Антонівських мостів. РФ намагається виявити слабкі місця в обороні ЗСУ, здійснюючи поодинокі штурми - здебільшого по 1-2 групи на острів, що більше схоже на розвідку боєм.

Штурмові групи складаються здебільшого з п’яти осіб: водій, двоє штурмовиків, оператор РЕБ та спостерігач. Ворог скидає дронами боєприпаси й спорядження, а потім висаджує десант.

Зазначається, що на лівому березі біля Антонівських мостів фіксують щодня кілька спроб просочування ворожих пар - по двоє осіб, які намагаються зайняти позиції. Водночас на правому березі Дніпра ворога немає, а всі острови перебувають під контролем Сил оборони України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог не може утриматися в Малинівці на Запоріжжі, однак знищив фактично всі наші позиції там, - ОК "Південь"