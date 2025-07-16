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Новости Боевые действия на юге
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РФ в 3,5 раза увеличила количество боевых столкновений в Херсонской области, - Силы обороны Юга

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Российские войска значительно активизировались в зоне островов в устье Днепра на Херсонщине. За прошедшую неделю зафиксировано 42 попытки штурмов - в 3,5 раза больше, чем неделей ранее.

Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что основная активность врага сосредоточена вокруг островов Великий Ольховой (бывший Потемкин), Нестриза, Белогрудого, Козулиского, Забича и в районах Антоновских мостов. РФ пытается выявить слабые места в обороне ВСУ, осуществляя одиночные штурмы - в основном по 1-2 группы на остров, что больше похоже на разведку боем.

Штурмовые группы состоят в основном из пяти человек: водитель, двое штурмовиков, оператор РЭБ и наблюдатель. Враг сбрасывает дронами боеприпасы и снаряжение, а затем высаживает десант.

Отмечается, что на левом берегу возле Антоновских мостов фиксируют ежедневно несколько попыток просачивания вражеских пар - по два человека, которые пытаются занять позиции. В то же время на правом берегу Днепра врага нет, а все острова под контролем Сил обороны Украины.

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Автор: 

Силы обороны юга (391) Херсонская область (5023)


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16.07.2025 13:55 Ответить
 
 