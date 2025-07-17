На півдні ситуація залишається без суттєвих змін, ворог активно застосовує авіацію, - Сили оборони

Впродовж минулої доби наші війська знищили ворожий зенітний ракетний комплекс "Панцирь-С2" та радіолокаційні станції, серед яких "Купол" і "Роса". Загарбник продовжує застосовувати артилерію і не припиняє авіаційних ударів, як по позиціях Сил оборони України, так і по прилеглих населених пунктах вздовж усієї лінії фронту.

Обстріли військових та цивільних

Ворожі війська завдали чотири авіаційні удари, більшість з яких по Запорізькій області ворогом було застосовано 8 КАБів та понад шість десятків НАРів. Ударів зазнали цивільне населення, критична та соціальна інфраструктура.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках, минулої доби, окупанти наступальних дій не проводили.

За вчора зафіксовано понад 200 ворожих обстрілів, як цивільної інфраструктури, так і позицій наших оборонців, з використанням майже 900 боєприпасів.

На Херсонщині через російську агресію 3 людини дістали поранення. Також під ударом були житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкодили 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

Продовжується й ворожий терор мирного населення FPV-дронами. Впродовж минулої доби окупанти нанесли понад 300 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій, в тому числі й баражуючими "Ланцет" та здійснили 220 скидів з БпЛА, використавши при цьому 199 боєприпасів.

Від ударів FPV знову потерпали мирні люди у прифронтових населених пунктах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

У Нікопольському районі на Дніпропетровщині ворог атакував FPV-дронами та БпЛА. Постраждали 5 людей. Пошкоджені приватний будинок, господарська споруда, авто.

Ворожі війська продовжують завдавати вогневого ураження з різних видів артилерійського озброєння та РСЗВ по будинках цивільних людей і прифронтових територіях. Знову ворог здійснив артилерійський обстріл по акваторії Очаківської громади та береговій лінії

міста Очаків у Миколаївській області.

Втрати ворога за добу

За минулу добу в операційній зоні Угруповання військ "Південь" підрозділами протиповітряної оборони було знищено 6 ударних БпЛА "Shahed-131/136". Сили оборони Півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили.

За минулу добу ворог втратив:

59 окупантів;

зенітний ракетний комплекс "Панцирь-С2";

4 артсистеми;

2 радіолокаційні станції (РЛС) "Роса";

1 радіолокаційну станцію (РЛС) "Купол";

25 одиниць автотехніки;

7 розвідувальних БпЛА "Supercam", "Zala" та "Орлан-10";

4 мотоцикли;

3 засоби РЕБ;

1 камеру відеоспостереження "Муром-М";

1 генератор;

4 антени звʼязку.

Зруйновано:

35 укриттів/бліндажів;

1 спостережний пункт;

1 польовий склад ПММ;

2 польові пункти зберігання боєприпасів;

5 місць зберігання майна.

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