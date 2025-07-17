На юге ситуация остается без существенных изменений, враг активно применяет авиацию, - Силы обороны
За минувшие сутки наши войска уничтожили вражеский зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С2" и радиолокационные станции, среди которых "Купол" и "Роса". Захватчик продолжает применять артиллерию и не прекращает авиационных ударов, как по позициям Сил обороны Украины, так и по прилегающим населенным пунктам вдоль всей линии фронта.
Обстрелы военных и гражданских
Вражеские войска нанесли четыре авиационных удара, большинство из которых - по Запорожской области, врагом было применено 8 КАБов и более шести десятков НАРов. Ударам подверглось гражданское население, критическая и социальная инфраструктура.
На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях в минувшие сутки оккупанты наступательных действий не проводили.
За вчера зафиксировано более 200 вражеских обстрелов, как гражданской инфраструктуры, так и позиций наших защитников, с использованием почти 900 боеприпасов.
На Херсонщине из-за российской агрессии 3 человека получили ранения. Также под ударом были жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повредили 10 частных домов. Также оккупанты изуродовали частные автомобили.
Продолжается и вражеский террор мирного населения FPV-дронами. За минувшие сутки оккупанты нанесли более 300 ударов дронами-камикадзе различных модификаций, в том числе - барражирующими "ланцетами", и совершили 220 сбросов с БПЛА, использовав при этом 199 боеприпасов.
От ударов FPV снова страдали мирные люди в прифронтовых населенных пунктах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областей.
В Никопольском районе Днепропетровской области враг атаковал FPV-дронами и БПЛА. Пострадали 5 человек. Повреждены частный дом, хозяйственная постройка, авто.
Вражеские войска продолжают наносить огневое поражение из различных видов артиллерийского вооружения и РСЗО по домам гражданских людей и прифронтовых территориях. Опять враг совершил артиллерийский обстрел по акватории Очаковской громады и береговой линии
города Очаков в Николаевской области.
Потери врага за сутки
За минувшие сутки в операционной зоне Группировки войск "Південь" подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено 6 ударных БПЛА Shahed-131/136. Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы.
За минувшие сутки враг потерял:
- 59 оккупантов;
- зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С2";
- 4 артсистемы;
- 2 радиолокационные станции (РЛС) "Роса";
- 1 радиолокационную станцию (РЛС) "Купол";
- 25 единиц автотехники;
- 7 разведывательных БПЛА Supercam, Zala и "Орлан-10";
- 4 мотоцикла;
- 3 средства РЭБ;
- 1 камеру видеонаблюдения "Муром-М";
- 1 генератор;
- 4 антенны связи.
Разрушено:
- 35 укрытий/блиндажей;
- 1 наблюдательный пункт;
- 1 полевой склад ГСМ;
- 2 полевых пункта хранения боеприпасов;
- 5 мест хранения имущества.
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