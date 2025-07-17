На юге ситуация остается без существенных изменений, враг активно применяет авиацию, - Силы обороны

За минувшие сутки наши войска уничтожили вражеский зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С2" и радиолокационные станции, среди которых "Купол" и "Роса". Захватчик продолжает применять артиллерию и не прекращает авиационных ударов, как по позициям Сил обороны Украины, так и по прилегающим населенным пунктам вдоль всей линии фронта.

Обстрелы военных и гражданских

Вражеские войска нанесли четыре авиационных удара, большинство из которых - по Запорожской области, врагом было применено 8 КАБов и более шести десятков НАРов. Ударам подверглось гражданское население, критическая и социальная инфраструктура.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях в минувшие сутки оккупанты наступательных действий не проводили.

За вчера зафиксировано более 200 вражеских обстрелов, как гражданской инфраструктуры, так и позиций наших защитников, с использованием почти 900 боеприпасов.

На Херсонщине из-за российской агрессии 3 человека получили ранения. Также под ударом были жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повредили 10 частных домов. Также оккупанты изуродовали частные автомобили.

Продолжается и вражеский террор мирного населения FPV-дронами. За минувшие сутки оккупанты нанесли более 300 ударов дронами-камикадзе различных модификаций, в том числе - барражирующими "ланцетами", и совершили 220 сбросов с БПЛА, использовав при этом 199 боеприпасов.

От ударов FPV снова страдали мирные люди в прифронтовых населенных пунктах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областей.

В Никопольском районе Днепропетровской области враг атаковал FPV-дронами и БПЛА. Пострадали 5 человек. Повреждены частный дом, хозяйственная постройка, авто.

Вражеские войска продолжают наносить огневое поражение из различных видов артиллерийского вооружения и РСЗО по домам гражданских людей и прифронтовых территориях. Опять враг совершил артиллерийский обстрел по акватории Очаковской громады и береговой линии

города Очаков в Николаевской области.

Потери врага за сутки

За минувшие сутки в операционной зоне Группировки войск "Південь" подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено 6 ударных БПЛА Shahed-131/136. Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы.

За минувшие сутки враг потерял:

59 оккупантов;

зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С2";

4 артсистемы;

2 радиолокационные станции (РЛС) "Роса";

1 радиолокационную станцию (РЛС) "Купол";

25 единиц автотехники;

7 разведывательных БПЛА Supercam, Zala и "Орлан-10";

4 мотоцикла;

3 средства РЭБ;

1 камеру видеонаблюдения "Муром-М";

1 генератор;

4 антенны связи.

Разрушено:

35 укрытий/блиндажей;

1 наблюдательный пункт;

1 полевой склад ГСМ;

2 полевых пункта хранения боеприпасов;

5 мест хранения имущества.

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