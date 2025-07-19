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Новости Боевые действия на юге
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РФ перебросила новый мотострелковый полк, сформированный в Чечне, на юг Украины, - Силы обороны

РФ перебросила сформированный в Чечне полк на юг Украины

Россия перебросила на юг Украины новый полк, сформированный в Чечне, чтобы покрыть свои потери и усилить свои войска на Ореховском и Гуляйпольском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

По его словам, новый полк сформирован по приказу российского диктатора Владимира Путина, который недавно заявил об увеличении мобилизации на 30 тысяч человек.

Так, в рамках указанного приказа каждый военный округ должен был создать дополнительные полки.

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"Южный военный округ, который действует на юге Украины, тоже создал совершенно новый мотострелковый полк. Его формировали в городе Ханкала республики Чечня", - рассказал спикер.

Волошин отметил, что россияне перебросили этот полк на юг, чтобы покрыть собственные потери, а также помочь своим оккупационным войскам на двух направлениях.

"Для чего здесь этот полк: это просто усиление тех подразделений, которые понесли большие потери. А у них потери немалые, они довольно сильно стерлись. Также этот полк должен помочь на Ореховском и Гуляйпольском направлениях", - добавил спикер.

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Автор: 

армия РФ (20075) Чечня (638) Силы обороны юга (394)


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Топ комментарии
+6
Новий мотострілецький полк, сформований у Чечні з 5% чеченців(командири) і 95% бомжуватих голодранців з росії?
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19.07.2025 19:36 Ответить
+4
Ослоебы на ишаках!!!!
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19.07.2025 19:53 Ответить
+3
От дивно, чеченців, з часів імама Шаміля, русня постійно знищювала, а вони, основна їх маса, як тупі барани служили своїм катам. Шось не так з баранами?
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19.07.2025 20:01 Ответить
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19.07.2025 20:08 Ответить
Новий мотострілецький полк, сформований у Чечні з 5% чеченців(командири) і 95% бомжуватих голодранців з росії?
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19.07.2025 19:36 Ответить
Местным надо Кадырова с сынком охранять а сброд на фронт.
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19.07.2025 20:18 Ответить
Ослоебы на ишаках!!!!
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19.07.2025 19:53 Ответить
От дивно, чеченців, з часів імама Шаміля, русня постійно знищювала, а вони, основна їх маса, як тупі барани служили своїм катам. Шось не так з баранами?
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19.07.2025 20:01 Ответить
Коли була Чеченська війна, галичани збирали допомогу для чеченців. То були важкі часи, але ми ділилися хто чим міг. Чеченці віддячили...
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19.07.2025 20:57 Ответить
Залужный: Тогда нам их всех придёться убить!
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19.07.2025 20:25 Ответить
Казлайоби, ура раZZист=неонацисти, ГАТОВТЕСТЬ.
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19.07.2025 20:35 Ответить
А де подівся головний вівцейоб, шось давно його не чутно? Нє заХвАрал лі?
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19.07.2025 20:41 Ответить
Ховайте овець! Швиденько переганяйте на захід.
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19.07.2025 20:54 Ответить
Нужно показательно его разъе.ать,чтоб овцеепы ссались при слове Украина...причем в веках,по роду и по тейпу....
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19.07.2025 21:15 Ответить
 
 