РФ перебросила новый мотострелковый полк, сформированный в Чечне, на юг Украины, - Силы обороны

Россия перебросила на юг Украины новый полк, сформированный в Чечне, чтобы покрыть свои потери и усилить свои войска на Ореховском и Гуляйпольском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

По его словам, новый полк сформирован по приказу российского диктатора Владимира Путина, который недавно заявил об увеличении мобилизации на 30 тысяч человек.

Так, в рамках указанного приказа каждый военный округ должен был создать дополнительные полки.

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"Южный военный округ, который действует на юге Украины, тоже создал совершенно новый мотострелковый полк. Его формировали в городе Ханкала республики Чечня", - рассказал спикер.

Волошин отметил, что россияне перебросили этот полк на юг, чтобы покрыть собственные потери, а также помочь своим оккупационным войскам на двух направлениях.

"Для чего здесь этот полк: это просто усиление тех подразделений, которые понесли большие потери. А у них потери немалые, они довольно сильно стерлись. Также этот полк должен помочь на Ореховском и Гуляйпольском направлениях", - добавил спикер.

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