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Воздушные Силы нанесли удар авиабомбами по зданию с российскими штурмовиками. ВИДЕО

Воздушные Силы нанесли удар авиабомбами GBU-62 по зданию с российскими штурмовиками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

Смотрите: Российские захватчики выпрыгивают на ходу из гольф-кара, чтобы спастись от дрона-камикадзе в Донецкой области. ВИДЕО

Автор: 

авиация (2888) армия РФ (20075) уничтожение (7510)


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Бажано, щоб усі!
Птахам України - щира дяка!
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19.07.2025 16:55 Ответить
Орки не дійшли до Бєрліна.
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19.07.2025 17:05 Ответить
GBU-62 ? Такое есть?
GBU-62 - это, вероятно, ошибочное написание. Существует GBU-39, управляемая авиабомба и AGM-62 Walleye, - это управляемая бомба, использовавшееся ВВС США в 1960-х годах, с телевизионной системой наведения. GBU-39 - это малогабаритная высокоточная бомба.
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19.07.2025 17:11 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/Joint_Direct_Attack_Munition#:~:text=version%2C%20and%20the-,GBU%2D62B,-(V%2D1)/B

https://theaviationist.com/2025/02/03/ukraine-new-1000-lb-jdam-er/#:~:text=the%20500%20lb-,GBU%2D62,-JDAM%20Extended%20Range
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19.07.2025 18:07 Ответить
Здесь проще)))
Авиабомба GBU-62 JDAM-ER: морская мина модифицированная под наземные удары
https://amalantra.ru/aviabomba-gbu-62-jdam-er/
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19.07.2025 18:35 Ответить
Даже хрюкнуть не успели
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19.07.2025 17:15 Ответить
 
 