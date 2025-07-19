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Повітряні Сили завдали удару авіабомбами по будівлі з російськими штурмовиками. ВIДЕО

Повітряні Сили завдали удару авіабомбами GBU-62 по будівлі з російськими штурмовиками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

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авіація (4220) армія рф (18226) знищення (7823)


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19.07.2025 16:55 Відповісти
Орки не дійшли до Бєрліна.
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19.07.2025 17:05 Відповісти
GBU-62 ? Такое есть?
GBU-62 - это, вероятно, ошибочное написание. Существует GBU-39, управляемая авиабомба и AGM-62 Walleye, - это управляемая бомба, использовавшееся ВВС США в 1960-х годах, с телевизионной системой наведения. GBU-39 - это малогабаритная высокоточная бомба.
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19.07.2025 17:11 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/Joint_Direct_Attack_Munition#:~:text=version%2C%20and%20the-,GBU%2D62B,-(V%2D1)/B

https://theaviationist.com/2025/02/03/ukraine-new-1000-lb-jdam-er/#:~:text=the%20500%20lb-,GBU%2D62,-JDAM%20Extended%20Range
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19.07.2025 18:07 Відповісти
Даже хрюкнуть не успели
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19.07.2025 17:15 Відповісти
 
 