Росіяни продовжують атаки на Вовчанськ, напруженою залишається ситуація в районі Дворічної, - ОТУ "Харків"

Російські загарбники продовжують атаки на Вовчанськ. Напруженою залишається ситуація в районі Дворічної. Ворог штурмує малими групами, активно використовуючи дрони.

Про це в ефірі "Суспільного" розповів речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росіяни намагаються смикати нашу оборону на різних ділянках. То вони намагаються атакувати в районі Мілового та Амбарного, то вони зміщають свої зусилля трішки західніше, в напрямку Козачої Лопані та Кудіївки",- розповів речник.

За словами Шамшина, однією головних цілей російських окупантів залишається Вовчанськ, однак вони шукають слабкі місця в обороні по всій лінії фронту.

"Росіяни намагаються смикати нашу оборону в районі Строївки. Такими діями вони шукають слабкі місця в нашій обороні. І якщо говорити про якісь скупчення, то ми бачимо, що росіяни проводять ротацію підрозділів, які залучені в штурмових діях, але скупчення або накопичення резервів, які могли б прорвати фронт і створити реальну загрозу для Харкова, ми наразі не спостерігаємо", - сказав речник.

Окрім цього, як розповів Шамшин, досить напруженою залишається ситуація в районі Дворічної, де окупанти продовжують перекидати свою піхоту на західний берег річки Оскіл з метою створення загрози для міста Куп’янськ.

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За словами речника, бої на тій ділянці тривають також щодня в районах таких населених пунктів, як Дворічна, Кам'янка, Строївка, Фиголівка та Красне Перше.

Речник ОТУ "Харків" розповів, що на цьому відтинку фронту ворог майже не використовує броньовану техніку.

"Це пов'язано з дефіцитом важкої техніки ворога, адже у попередні роки повномасштабної війни він справді зазнав великих втрат у цьому компоненті. А також ворог розуміє, що якщо танк або БМП або бронетранспортер з'являється на лінії бойового зіткнення, для наших екіпажів БПЛА це досить легка і зручна ціль. Бувають такі випадки, що оператори змагаються, хто ж уразить той танк або БМП, коли вона нарешті з'являється на горизонті", - розповів Шамшин.

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