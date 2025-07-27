Рашисты продолжают штурмы в островной зоне дельты Днепра на юге и активно применяют авиацию, - Силы обороны юга

На Юге Украины противник продолжает штурмовые действия в островной зоне дельты Днепра, а также активно применяет авиацию, нанося удары по позициям Сил обороны Украины.

Об этом сообщают Силы обороны юга, передает Цензор.НЕТ.

Боевые действия

На Ореховском направлении враг совершил одну попытку прорвать оборону наших защитников в направлении населенного пункта Плавни, а также нанес авиационные удары по Орехово и Щербакам.

На Приднепровском направлении противник не прекращает попыток захватить островную зону Днепра. За минувшие сутки враг 10 раз атаковал наши позиции в районе Антоновских мостов, островов Белогрудый, Забич и Большой Потемкин.

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На Гуляйпольском направлении противник активных штурмовых действий не проводил, однако продолжает перегруппировку, осуществляет разведывательные и логистические мероприятия, готовясь к возобновлению штурмов.

Удары по территории Украины

За вчера зафиксировано почти две сотни вражеских обстрелов с использованием до 700 боеприпасов.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли почти 400 ударов дронами-камикадзе различных модификаций, а также 7 ударов барражирующими боеприпасами типа "Молния" и "Ланцет", совершили 165 сбрасываний с БпЛА, использовав не менее 200 боеприпасов.

Кроме того, за минувшие сутки враг атаковал Юг Украины "Шахедами". Всего зафиксировано почти 70 вражеских БПЛА.

В частности, в результате дроновой атаки на Запорожье и Запорожскую область пострадала гражданская инфраструктура, жилые и административные здания.

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На южном направлении за минувшие сутки противник активно применял авиацию, нанеся 5 авиаударов. В частности массированно атаковал 16 КАБами Орехов, а Белогорье в Запорожской области и Одрадокаменку на Херсонщине - неуправляемыми авиационными ракетами - НАРами. В целом вражеская штурмовая и армейская авиация применила 60 неуправляемых ракет.

От артобстрелов и ударов FPV страдали прифронтовые населенные пункты Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей. Зафиксирован 31 обстрел 19 населенных пунктов. В частности по Херсону, Никополю, Марганцу, Антоновке, Степногорску и другим.

За минувшие сутки в результате вражеских ударов по Червоногригорьевке на Днепропетровщине погиб гражданский мужчина и еще один серьезно ранен, повреждены жилые дома и ЛЭП. От ударов FPV и залпов из РСЗО в Никополе на Днепропетровщине получили ранения 3 гражданских лица, сгорели и разрушены 7 частных зданий и 3 хозяйственных объекта, повреждены ЛЭП и газопровод.

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