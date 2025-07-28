Знищено ворожу ДРГ, яка хотіла зайти у Степногірськ. Проведено зачистку, - Сили оборони Півдня

Ворожа диверсійна група минулого тижня намагалася зайти у південний район Степногірська Запорізької області.

Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На минулому тижні, в п'ятницю, диверсійна ворожа група намагалася зайти у південний район Степногірська, де багатоповерхова забудова, де є багато місць для того, щоб сховатися та закріпитися. Наприклад, багато підвалів, багато різних будівель незруйнованих. У нього (ворога. - Ред.) зараз є нова тактика, коли підходить до населених пунктів він не штурмує їх, а застосовує тактику просочування, коли не штурмові групи, а малі групи піхоти по одна-дві людини із застосуванням модернізованих засобів для розвідки, наприклад, як протитепловізійні плащі, намагаються проникнути крізь нашу оборону, обійти наші позиції, зайти в тил, в цей населений пункт і закріпитися в цих так званих підвалах та забудові", - пояснив він.

Речник додав, що Сили оборони України активно протидіяли цій ворожій спробі, знищили диверсійно-розвідувальні групи та провели зачистку цього району Степногірська.

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"Ворог намагається зараз використати таку тактику на багатьох інших напрямках, і зокрема на Придніпровському напрямку також", - підсумував Волошин.

Нагадаємо, раніше він також заявив, що ворог прагне витіснити наших воїнів із Кам’янського та Плавнів на Оріхівському напрямку. Також у Силах оборони Півдня заявляли, що вночі 25 липня російська ДРГ намагалась прорватися до Степногірська.