Ворог прагне витіснити наших воїнів із Кам’янського та Плавнів на Оріхівському напрямку, - Сили оборони

Наразі війська РФ активно проводять штурми в бік населених пунктів Плавні і Кам'янське на Оріхівському напрямку та намагаються витіснити звідти наших військових.

Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На Оріхівському напрямку, зокрема у напрямку Плавнів, Кам'янського, Степногірська, ворог дещо збільшив кількість застосувань авіаційного озброєння і завдає ударів коригованими авіаційними бомбами, масовані удари і по Степногірську, і по Плавнях і по Оріховому, який розташований також тут неподалік", - повідомив Волошин.

Водночас речник поінформував, що ворог прагне остаточно витіснити підрозділи Сил оборони України з Кам'янського та Плавнів.

"Він фактично знищив там всі наші позиції, які були, і знищив всі укріплення, укриття, будівлі, які були в населеному пункті Кам'янське, тому Силам оборони України там утримуватись немає за що. Немає фактично, де сховатись, тримати оборону, тому нам довелося відійти на північні околиці населеного пункту Кам'янське, і там є українські позиції, але ми тримаємо під вогневим контролем сам цей населений пункт і противник також там не може закріпитися, адже він там все знищив", - розповів Волошин.

За його словами, якщо ворожі групи і заходять в населений пункт, то їм також немає де сховатись.

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"Завдаємо ударів і FPV-дронами, і дронами на скид по тих ворогах, які заходять в Кам'янське, але ворог і далі продовжує свою тактику випаленої землі. Він знищує наші позиції і намагається просунутись в бік населеного пункту Плавні і вже бої тривають за цей населений пункт. Ворог дійсно підійшов до нього впритул і намагається зайти, але там теж Сили оборони України намагаються не давати йому закріпитись", - запевнив речник.