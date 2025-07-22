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Новини Бої на Гуляйпільському напрямку
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ОК "Південь" про ситуацію в Кам’янському Запорізької області: Сили оборони відійшли на фланги та тримають його під вогневим контролем

Бої за Кам’янське

Наразі Сили оборони України ведуть маневрену оборонну операцію в районі населеного пункту Кам’янське на Запорізькому напрямку. 

Про це у телеефірі повідомив речник оперативного командування "Південь" Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Кам'янському (Василівський район Запорізької області. - Ред.) зараз триває оборонна операція Сио оборони України, і говорити про те, що вже досягнуті якісь результати - це доволі передчасно, тому що ситуація доволі динамічно змінюється. Ще декілька днів тому видання (Інститут вивчення війни. - Ред.) розповідало про те, що ми втратили якісь позиції, втратили населений пункт, але я хочу заявити про те, що ми проводимо оборонну операцію і ведемо маневрену оборону", - підкреслив Волошин.

За його словами, українські підрозділи цілеспрямовано здійснюють перегрупування: допускають просування противника на окремі позиції, після чого завдають вогневого ураження.

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"Там (Кам'янське. - Ред.) ворог знищив фактично всі укриття, укріплення, і утримувати їх вже не було де, і для того, щоб зменшити втрати, довелося відійти на фланги, вглиб оборони. Але ми тримаємо під вогневим контролем цей населений пункт, а ворог застосовує наразі так звану тактику "просочування" - це не штурми малими групами піхоти, а просто намагання туди зайти по одній-дві людини і десь там закріпитися, утриматися. Ми знищуємо цих, хто входить в цей населений пункт, застосовуючи всі наявні види озброєння - зокрема, досить продуктивно працюють наші оператори БПЛА", - підсумував Волошин.

Автор: 

Запорізька область (3864) бойові дії (4312) Сили оборони півдня (422) Василівський район (73) Кам’янське (9)


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жалко что Залужный не знал о такой тактике, что можно по 1-2 человека захватывать села и города
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22.07.2025 16:45 Відповісти
виходить здали....
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22.07.2025 16:55 Відповісти
врут. Я воевал там. И знаю ситуацию. Полное отсутствие инженерных фортификаций, отсутствуют экипажей бпла, фпв расчетов. Полное, абсолютно полное господство в воздухе фпв дронов противника. Если у россиян уже были три ротации, то у нас за год ни одной. Бригаду просто стерли. А командование бригады некометенентное, включая ОК Юг, отправляют на позиции , где сидят уже россияне, группу за группой. В итоге массовое количество погибших, 90 % погибших под ударами фпв.
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22.07.2025 17:06 Відповісти
 
 