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Новости Бои на Гуляйпольском направлении
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ОК "Південь" о ситуации в Каменском на Запорожье: Силы обороны отошли на фланги и держат его под огневым контролем

Бои за Каменское

В данное время Силы обороны Украины ведут маневренную оборонительную операцию в районе населенного пункта Каменское на Запорожском направлении.

Об этом в телеэфире сообщил спикер оперативного командования "Південь" Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Каменском (Васильевский район Запорожской области. - Ред.) сейчас продолжается оборонительная операция Сил обороны Украины, и говорить о том, что уже достигнуты какие-то результаты - довольно преждевременно, потому что ситуация динамично меняется. Еще несколько дней назад издание (Институт изучения войны. - Ред.) рассказывало о том, что мы потеряли какие-то позиции, потеряли населенный пункт, но я хочу заявить о том, что мы проводим оборонительную операцию и ведем маневренную оборону", - подчеркнул Волошин.

По его словам, украинские подразделения целенаправленно осуществляют перегруппировку: допускают продвижение противника на отдельные позиции, после чего наносят огневое поражение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ продвинулись в Каменском на Запорожье, в населенных пунктах Донецкой и Харьковской областей, - DeepState. КАРТЫ

"Там (Каменское. - Ред.) враг уничтожил фактически все укрытия, укрепления, и удерживать их уже было негде, и для того, чтобы уменьшить потери, пришлось отойти на фланги, вглубь обороны. Но мы держим под огневым контролем этот населенный пункт, а враг применяет сейчас так называемую тактику "просачивания" - это не штурмы малыми группами пехоты, а просто попытки туда зайти по одному-два человека и где-то там закрепиться, удержаться. Мы уничтожаем тех, кто входит в этот населенный пункт, применяя все имеющиеся виды вооружения - в частности, достаточно продуктивно работают наши операторы БПЛА", - подытожил Волошин.

Автор: 

Запорожская область (3332) боевые действия (4557) Силы обороны юга (396) Васильевский район (72) Каменское (9)


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жалко что Залужный не знал о такой тактике, что можно по 1-2 человека захватывать села и города
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22.07.2025 16:45 Ответить
виходить здали....
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22.07.2025 16:55 Ответить
врут. Я воевал там. И знаю ситуацию. Полное отсутствие инженерных фортификаций, отсутствуют экипажей бпла, фпв расчетов. Полное, абсолютно полное господство в воздухе фпв дронов противника. Если у россиян уже были три ротации, то у нас за год ни одной. Бригаду просто стерли. А командование бригады некометенентное, включая ОК Юг, отправляют на позиции , где сидят уже россияне, группу за группой. В итоге массовое количество погибших, 90 % погибших под ударами фпв.
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22.07.2025 17:06 Ответить
 
 