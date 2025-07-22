ОК "Південь" о ситуации в Каменском на Запорожье: Силы обороны отошли на фланги и держат его под огневым контролем

В данное время Силы обороны Украины ведут маневренную оборонительную операцию в районе населенного пункта Каменское на Запорожском направлении.

Об этом в телеэфире сообщил спикер оперативного командования "Південь" Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"В Каменском (Васильевский район Запорожской области. - Ред.) сейчас продолжается оборонительная операция Сил обороны Украины, и говорить о том, что уже достигнуты какие-то результаты - довольно преждевременно, потому что ситуация динамично меняется. Еще несколько дней назад издание (Институт изучения войны. - Ред.) рассказывало о том, что мы потеряли какие-то позиции, потеряли населенный пункт, но я хочу заявить о том, что мы проводим оборонительную операцию и ведем маневренную оборону", - подчеркнул Волошин.

По его словам, украинские подразделения целенаправленно осуществляют перегруппировку: допускают продвижение противника на отдельные позиции, после чего наносят огневое поражение.

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"Там (Каменское. - Ред.) враг уничтожил фактически все укрытия, укрепления, и удерживать их уже было негде, и для того, чтобы уменьшить потери, пришлось отойти на фланги, вглубь обороны. Но мы держим под огневым контролем этот населенный пункт, а враг применяет сейчас так называемую тактику "просачивания" - это не штурмы малыми группами пехоты, а просто попытки туда зайти по одному-два человека и где-то там закрепиться, удержаться. Мы уничтожаем тех, кто входит в этот населенный пункт, применяя все имеющиеся виды вооружения - в частности, достаточно продуктивно работают наши операторы БПЛА", - подытожил Волошин.