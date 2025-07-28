Враг стремится вытеснить наших воинов из Каменского и Плавней на Ореховском направлении, - Силы обороны

Сейчас войска РФ активно проводят штурмы в сторону населенных пунктов Плавни и Каменское на Ореховском направлении и пытаются вытеснить оттуда наших военных.

Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На Ореховском направлении, в частности в направлении Плавней, Каменского, Степногорска, враг несколько увеличил количество применений авиационного вооружения и наносит удары корректируемыми авиационными бомбами, массированные удары и по Степногорску, и по Плавням и по Орехово, который расположен также здесь неподалеку", - сообщил Волошин.

В то же время спикер проинформировал, что враг стремится окончательно вытеснить подразделения Сил обороны Украины из Каменского и Плавней.

"Он фактически уничтожил там все наши позиции, которые были, и уничтожил все укрепления, укрытия, здания, которые были в населенном пункте Каменское, поэтому Силам обороны Украины там удерживаться не за что. Нет фактически, где спрятаться, держать оборону, поэтому нам пришлось отойти на северные окраины населенного пункта Каменское, и там есть украинские позиции, но мы держим под огневым контролем сам этот населенный пункт и противник также там не может закрепиться, ведь он там все уничтожил", - рассказал Волошин.

По его словам, если вражеские группы и заходят в населенный пункт, то им также нет, где спрятаться.

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"Наносим удары и FPV-дронами, и дронами на сброс по тем врагам, которые заходят в Каменское, но враг и дальше продолжает свою тактику выжженной земли. Он уничтожает наши позиции и пытается продвинуться в сторону населенного пункта Плавни и уже бои продолжаются за этот населенный пункт. Враг действительно подошел к нему вплотную и пытается зайти, но там тоже Силы обороны Украины пытаются не давать ему закрепиться", - заверил спикер.