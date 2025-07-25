УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10832 відвідувача онлайн
Новини Бойові дії на Запорізькому напрямку
783 3

Вночі російська ДРГ намагалась прорватися до Степногірська, - Сили оборони Півдня

Бої на Запоріжжі ДРГ РФ намагалася прорватися

Вночі російська диверсійна група намагалася прорватися до південного району Степногірська на Запоріжжі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

"На Гуляйпільському напрямку противник зараз проводить певне перегрупованя сил і засобів, і в недалекому майбутньому ми очікуємо, що він відновить активні штурмові дії", - розповів він.

Також, за словами Волошин, війська РФ найбільше намагаються проводити штурми на Придніпровському напрямку. Непростою є ситуація біля населеного пункту Кам'янське на Оріхівському напрямку.

Читайте також: ЗСУ відновили деякі позиції неподалік Оріхова на Запоріжжі і проводять контратаки, - Сили оборони Півдня

"Ворог намагається зайти в цей населений пункт (Кам'янське. - Ред.) і в ньому закріпитися. І минулої ночі ворожа диверсійна група намагалася прорватися до населеного пункту Степногірськ, проте Сили оборони України припинили цю спробу, вона виявилась невдала", - сказав речник.

Станом на зараз, зазначив Волошин, Сили оборони України все ще залишаються на північній околиці Кам'янського, проте ворог продовжує обстріли і удари.

"Тут доволі часто ворог застосовував авіацію і продовжує це робити, завдаючи ударів по населеному пункту Плавні, який неподалік від Кам'янського, і від Кам'янського ворог продовжує рухатись далі. Цієї ночі намагався зайти у розташований неподалік Степногірськ. Саме у південному районі Степногірська є багатоповерхова забудова і там є де сховатися штурмовим та диверсійним групам, але Сили оборони України цю групу знищили", - підсумував він.

Читайте: ОК "Південь" про ситуацію в Кам’янському Запорізької області: Сили оборони відійшли на фланги та тримають його під вогневим контролем

Автор: 

Запорізька область (3867) бойові дії (4324) Сили оборони півдня (423) Василівський район (75) Степногірськ (27)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
25.07.2025 16:16 Відповісти
Свинособаки с Елабуги приехали саранчу запускать на наши поля!
показати весь коментар
25.07.2025 16:24 Відповісти
"...російська диверсійна група намагалася прорватися..." Нахрен писати маячню. ДРГ не буде прориватись, як тільки її виявлять дрг відразу відійде. На те вони і дрг - диверсійно-розвідувальна група.
показати весь коментар
25.07.2025 17:10 Відповісти
 
 