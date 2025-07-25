Вночі російська ДРГ намагалась прорватися до Степногірська, - Сили оборони Півдня

Вночі російська диверсійна група намагалася прорватися до південного району Степногірська на Запоріжжі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

"На Гуляйпільському напрямку противник зараз проводить певне перегрупованя сил і засобів, і в недалекому майбутньому ми очікуємо, що він відновить активні штурмові дії", - розповів він.

Також, за словами Волошин, війська РФ найбільше намагаються проводити штурми на Придніпровському напрямку. Непростою є ситуація біля населеного пункту Кам'янське на Оріхівському напрямку.

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"Ворог намагається зайти в цей населений пункт (Кам'янське. - Ред.) і в ньому закріпитися. І минулої ночі ворожа диверсійна група намагалася прорватися до населеного пункту Степногірськ, проте Сили оборони України припинили цю спробу, вона виявилась невдала", - сказав речник.

Станом на зараз, зазначив Волошин, Сили оборони України все ще залишаються на північній околиці Кам'янського, проте ворог продовжує обстріли і удари.

"Тут доволі часто ворог застосовував авіацію і продовжує це робити, завдаючи ударів по населеному пункту Плавні, який неподалік від Кам'янського, і від Кам'янського ворог продовжує рухатись далі. Цієї ночі намагався зайти у розташований неподалік Степногірськ. Саме у південному районі Степногірська є багатоповерхова забудова і там є де сховатися штурмовим та диверсійним групам, але Сили оборони України цю групу знищили", - підсумував він.

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