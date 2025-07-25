Ночью российская ДРГ пыталась прорваться в Степногорск, - Силы обороны Юга

Ночью российская диверсионная группа пыталась прорваться в южный район Степногорска в Запорожье.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

"На Гуляйпольском направлении противник сейчас проводит определенную перегруппировку сил и средств, и в скором будущем мы ожидаем, что он возобновит активные штурмовые действия", - рассказал он.

Также, по словам Волошина, войска РФ больше всего пытаются проводить штурмы на Приднепровском направлении. Непростой является ситуация возле населенного пункта Каменское на Ореховском направлении.

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"Враг пытается зайти в этот населенный пункт (Каменское. - Ред.) и в нем закрепиться. И прошлой ночью вражеская диверсионная группа пыталась прорваться к населенному пункту Степногорск, но Силы обороны Украины пресекли эту попытку, она оказалась неудачной", - сказал спикер.

По состоянию на сейчас, отметил Волошин, Силы обороны Украины все еще остаются на северной окраине Каменского, однако враг продолжает обстрелы и удары.

"Здесь довольно часто враг применял авиацию и продолжает это делать, нанося удары по населенному пункту Плавни, который неподалеку от Каменского, и от Каменского враг продолжает двигаться дальше. Этой ночью пытался зайти в расположенный неподалеку Степногорск. Именно в южном районе Степногорска есть многоэтажная застройка и там есть, где спрятаться штурмовым и диверсионным группам, но Силы обороны Украины эту группу уничтожили", - подытожил он.

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