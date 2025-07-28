Уничтожена вражеская ДРГ, которая хотела зайти в Степногорск. Проведена зачистка, - Силы обороны Юга

Вражеская диверсионная группа на прошлой неделе пыталась зайти в южный район Степногорска Запорожской области.

Об этом заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На прошлой неделе, в пятницу, диверсионная вражеская группа пыталась зайти в южный район Степногорска, где многоэтажная застройка, где есть много мест для того, чтобы спрятаться и закрепиться. Например, много подвалов, много разных зданий неразрушенных. У него (врага. - Ред.) сейчас есть новая тактика, когда подходит к населенным пунктам он не штурмует их, а применяет тактику просачивания, когда не штурмовые группы, а малые группы пехоты по одному-два человека с применением модернизированных средств для разведки, например, как противотепловизионные плащи, пытаются проникнуть сквозь нашу оборону, обойти наши позиции, зайти в тыл, в этот населенный пункт и закрепиться в этих так называемых подвалах и застройке", - пояснил он.

Спикер добавил, что Силы обороны Украины активно противодействовали этой вражеской попытке, уничтожили диверсионно-разведывательные группы и провели зачистку этого района Степногорска.

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"Враг пытается сейчас использовать такую тактику на многих других направлениях, и в частности на Приднепровском направлении также", - подытожил Волошин.

Напомним, ранее он также заявил, что враг стремится вытеснить наших воинов из Каменского и Плавней на Ореховском направлении. Также в Силах обороны Юга заявляли, что ночью 25 июля российская ДРГ пыталась прорваться в Степногорск.