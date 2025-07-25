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Новости Боевіе действия на Запорожье
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Враг продолжает закрепляться в Каменском и проводит штурмовые действия на Степногорск, - DeepState

Враг продолжает закрепляться в Каменском.

В течение последних недель российские войска сумели продвинуться в Каменском на Запорожье и закрепиться.

Об этом рассказали аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг уже пытается выйди за пределы села, поэтому проводит атаки на Плавни и Степногорск. Возле последнего за вчера убито, по меньшей мере, шесть оккупантов.

"Само же Каменское кацап пытается дозачистить, чтобы установить полный контроль над селом. Силы Обороны пытаются помешать этому, нанося большинство поражений фпв-дронами и сбросами", - добавили аналитики.

Также смотрите: Россияне продвинулись в Запорожской области и в Донецкой области, - DeepState. КАРТЫ

Также сообщается, что ситуация понемногу ухудшилась, поскольку силы врага оказались значительно больше наших. Россияне продолжат штурмовые действия дальше на север с целью выйти по рубежу реки Конская.

Ранее сообщалось, что ночью российская диверсионная группа пыталась прорваться к южному району Степногорска на Запорожье.

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Запорожская область (3335) Васильевский район (73) Каменское (10) Степногорск (27)


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Розкажіть про це Лідору, бо він каже що просувань ворога немає.
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25.07.2025 16:45 Ответить
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25.07.2025 16:45 Ответить
знов, мабуть, як завжди, укріплень немає, не встигли за 3 роки, мінувань теж немає, а навіщо вони...
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25.07.2025 16:52 Ответить
будь-хто скаже, який з мене стратег..., але в умовах нестачі ресурсів, людських, насамперед, треба вже якось виробляти стратегію, яка дозволяє впевнено захищатись..., я підозрюю, що вона є, тому що всюди ворог переважає в людській силі, але ж не всюди він успішно прориває оборону...
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25.07.2025 16:55 Ответить
Якщо великий стратег знищує на курщині підготовлені частини і техніку,а до цього в 2022р просто пропустив кацапів на територію країни,то це зрада.Про який захист може йти мова??Успіхи кацапів тримаються на єлдаку і ішаку.Я не знаю,чому не хочуть люди цього зрозуміти.
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25.07.2025 17:30 Ответить
 
 