Враг продолжает закрепляться в Каменском и проводит штурмовые действия на Степногорск, - DeepState

В течение последних недель российские войска сумели продвинуться в Каменском на Запорожье и закрепиться.

Об этом рассказали аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг уже пытается выйди за пределы села, поэтому проводит атаки на Плавни и Степногорск. Возле последнего за вчера убито, по меньшей мере, шесть оккупантов.



"Само же Каменское кацап пытается дозачистить, чтобы установить полный контроль над селом. Силы Обороны пытаются помешать этому, нанося большинство поражений фпв-дронами и сбросами", - добавили аналитики.

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Также сообщается, что ситуация понемногу ухудшилась, поскольку силы врага оказались значительно больше наших. Россияне продолжат штурмовые действия дальше на север с целью выйти по рубежу реки Конская.

Ранее сообщалось, что ночью российская диверсионная группа пыталась прорваться к южному району Степногорска на Запорожье.