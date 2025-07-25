Россияне продвинулись в Запорожской области и на Донетчине, - DeepState

Российские оккупационные войска за минувшие сутки продвинулись в Запорожской области и в Донецкой области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся в Каменском (Васильевский район, Запорожская область) и возле Яблоновки (Краматорский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.





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