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Россияне продвинулись в Запорожской области и на Донетчине, - DeepState

Российские оккупационные войска за минувшие сутки продвинулись в Запорожской области и в Донецкой области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся в Каменском (Васильевский район, Запорожская область) и возле Яблоновки (Краматорский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.

Карты DeepState
Карты DeepState

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне продвинулись возле Новоэкономического и Зеленого Гая, - DeepState. КАРТЫ

Автор: 

Запорожская область (3335) Донецкая область (10311) Краматорский район (504) Васильевский район (73) Яблоновка (22) Каменское (10) DeepState (206)


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Україна у небезпеці. Не тягніть час, роздайте зброю населенню, покличте пенсіонерів військових, силових структур. Зверніться до Європи, щоб допомогли військами, інакше вони скоро зустрінуть російський світ у себе.
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25.07.2025 10:04 Ответить
Що зброя населенню вирішить, у нас немає культури поводження із зброєю, до цього треба йти роками, якщо раніше п'яні конфлікти максимум вирішувались бійкою то із роздачею всім зброї будуть стріляти один одного.

Друге автоматами нічого не зміниш у ******** технологійчній війні, необхідно більше ******** далекобійної зброї, також іти в сторону автономності дронів, так як це роблять китайці.
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25.07.2025 10:38 Ответить
Не пиши фігню-по інформації МВС на руках не зареєстрованої зброї близько 2 000 000.І де 2 000 000 вбивст з цієї зброї,бо ж по твоїм словам нема культури поводження зі зброєю?Зброю не дадуть бо влада в жодному разі не хоче ділитись своєю монополією в застосуванні сили,що гаронтує саме перебевуння зброї в владних лівоохоронних органах.
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25.07.2025 12:07 Ответить
Не має сенсу. Кулемети не ефективні проти дронів. А вмирати за землі у чужій власності та за сотні кілометрів від дому охочі закінчилися.
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25.07.2025 11:29 Ответить
Самий час для махлювання з антикор законодавством та боротьбою з опозицією.. Да? Зелені під@ри!
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25.07.2025 10:05 Ответить
Як можна було дати ворогові перейти Янчекрак??? Це ж непросто.
Відчуття що якийсь договірняк
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25.07.2025 10:08 Ответить
після підриву ках.ГЕС сумніваюсь що там є якась вода
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25.07.2025 10:27 Ответить
 
 