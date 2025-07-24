Россияне продвинулись возле Новоекономичного и Зеленого Гая, - DeepState. КАРТЫ
Российские войска продвинулись возле Новоэкономичного и Зеленого Гая в Харьковской и Донецкой областях.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Уточнена линия соприкосновения возле Редкодуба и Карповки. Враг продвинулся возле Новоэкономичного и Зеленого Гая", - говорится в сообщении.
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0,8 км/день,24 км/місяць...
Скільки за рік?😥😥😥