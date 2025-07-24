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Россияне продвинулись возле Новоекономичного и Зеленого Гая, - DeepState. КАРТЫ

Российские войска продвинулись возле Новоэкономичного и Зеленого Гая в Харьковской и Донецкой областях.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Уточнена линия соприкосновения возле Редкодуба и Карповки. Враг продвинулся возле Новоэкономичного и Зеленого Гая", - говорится в сообщении.

Читайте: Россияне продвинулись возле Александрограда, Комара и еще 5 населенных пунктов на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ

Уточнена ЛБЗ возле Редкодуба и Карповки

Россияне продвинулись возле Зеленого Гая

Автор: 

Донецкая область (10302) Харьковская область (1323) Краматорский район (500) Покровский район (794) Купянский район (319) Карповка (3) Редкодуб (3) Новоэкономическое (21) Зеленый Гай (3) война в Украине (5328) DeepState (205)


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З такими темпами, уже наступного літа вони на 100% захоплюють Донецьку область, а це Краматорськ та Слов'янськ...

https://deepstat.xyz/table

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24.07.2025 00:31 Ответить
Норм у тебя логика захват маленьких сел и посадок с захватом крупнейшего райцента Краматорск, думаю им легче идти в другие регионы чем тратить такие силы на такие города
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24.07.2025 00:38 Ответить
Никто ниче не будет захватывать.Они просто расхерачат в ухнарь и Краматорск и Славянск как только в зоне арты эти города окажутся
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24.07.2025 05:14 Ответить
Така дрібниця...
0,8 км/день,24 км/місяць...
Скільки за рік?😥😥😥
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24.07.2025 04:15 Ответить
 
 