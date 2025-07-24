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Росіяни просунулись біля Новоекономічного та Зеленого Гаю, - DeepState. КАРТИ

Російські війська просунулись біля Новоекономічного та Зеленого Гаю на Харківщині та Донеччині.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Уточнено лінію зіткнення біля Рідкодубу та Карпівки. Ворог просунувся біля Новоекономічного та Зеленого Гаю", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росіяни просунулись біля Олександрограду, Комара та ще 5 населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Уточнена ЛБЗ біля Рідкодубу та Карпівки

Росіяни просунулись біля Зеленого Гаю

Автор: 

Донецька область (9120) Харківська область (1338) Краматорський район (505) Покровський район (803) Куп’янський район (319) Карпівка (2) Рідкодуб (2) Новоекономічне (21) Зелений Гай (3) війна в Україні (5365) DeepState (206)


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З такими темпами, уже наступного літа вони на 100% захоплюють Донецьку область, а це Краматорськ та Слов'янськ...

https://deepstat.xyz/table

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24.07.2025 00:31 Відповісти
Норм у тебя логика захват маленьких сел и посадок с захватом крупнейшего райцента Краматорск, думаю им легче идти в другие регионы чем тратить такие силы на такие города
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24.07.2025 00:38 Відповісти
 
 