Росіяни просунулись біля Новоекономічного та Зеленого Гаю, - DeepState. КАРТИ
Російські війська просунулись біля Новоекономічного та Зеленого Гаю на Харківщині та Донеччині.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Уточнено лінію зіткнення біля Рідкодубу та Карпівки. Ворог просунувся біля Новоекономічного та Зеленого Гаю", - йдеться в повідомленні.
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