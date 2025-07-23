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Новини Оновлення мапи DeepState
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Росіяни просунулись біля Олександрограду, Комара та ще 5 населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Російські війська просунулись біля 7 населених пунктів у Донецькій області.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся біля Олександрограду, Комара, Воскресенки, Диліївки, Торського, Карпівки та у Леонідівці", - йдеться в повідомленні.

Читайте: РФ окупувала Грушівське та має просування на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Росіяни просунулись на Донеччині

Росіяни просунулись на Донеччині

Автор: 

Донецька область (9113) Бахмутський район (550) Волноваський район (322) Краматорський район (498) Леонідівка (5) Воскресенка (3) Олександроград (2) Торське (15) Диліївка (2) Карпівка (2) Комар (13) DeepState (205)


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