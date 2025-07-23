Росіяни просунулись біля Олександрограду, Комара та ще 5 населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТИ
Російські війська просунулись біля 7 населених пунктів у Донецькій області.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся біля Олександрограду, Комара, Воскресенки, Диліївки, Торського, Карпівки та у Леонідівці", - йдеться в повідомленні.
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