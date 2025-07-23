Россияне продвинулись около Александрограда, Комара и еще 5 населенных пунктов на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ
Российские войска продвинулись возле 7 населенных пунктов в Донецкой области.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся возле Александрограда, Комара, Воскресенки, Дилиевки, Торского, Карповки и в Леонидовке", - говорится в сообщении.
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