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Россияне продвинулись около Александрограда, Комара и еще 5 населенных пунктов на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ

Российские войска продвинулись возле 7 населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся возле Александрограда, Комара, Воскресенки, Дилиевки, Торского, Карповки и в Леонидовке", - говорится в сообщении.

Читайте: РФ оккупировала Грушевское и имеет продвижение в Донецкой области, - DeepState. КАРТЫ

Россияне продвинулись в Донецкой области

Россияне продвинулись в Донецкой области

Автор: 

Донецкая область (10295) Бахмутский район (544) Волновахский район (322) Краматорский район (498) Леонидовка (5) Воскресенка (2) Александроград (2) Торское (15) Дилиевка,Краматорский район (2) Карповка (2) Комар (13) DeepState (204)


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Стабілізував?(((Де йому до фронту?(
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23.07.2025 06:28 Ответить
Доки живий єврейський клоун і його слуга сирський, толку не буде. А сам він не піде ( ще не все вкрав). Що ж нам робити?
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23.07.2025 06:57 Ответить
Країна нищиться кацапами зовні
І підкацапниками по типу ОПЗЖ і Зе-шапіто - з середини
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23.07.2025 07:19 Ответить
Ситуація на цьому напрямку безнадійна. Сім тисяч за РЕБ, побратими "зажали", виявлено пройоб ще восьми кетівських турникетів, грошей нема, третій день у розпоряджені без зарплати, я замість того щоб писати акти передачі, декілька разів на день після "прильотів" бігаю з лопатою тушу посадку.
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23.07.2025 08:57 Ответить
 
 