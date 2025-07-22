РФ оккупировала Грушевское и продвигается на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ
Российские оккупанты имеют продвижение в Донецкой области. Также враг оккупировал Грушевское.
Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг оккупировал Грушевское, а также продвинулся возле Воскресенки, Орехового, Маяка и Затышка", - говорится в сообщении.
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