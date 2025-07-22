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РФ оккупировала Грушевское и продвигается на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ

Российские оккупанты имеют продвижение в Донецкой области. Также враг оккупировал Грушевское.

Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг оккупировал Грушевское, а также продвинулся возле Воскресенки, Орехового, Маяка и Затышка", - говорится в сообщении.

Читайте: Враг оккупировал Яблоневку на Сумщине, имеет продвижение в области и на Харьковщине и Донетчине, - DeepState. КАРТЫ

Продвижение РФ и оккупация Что известно по состоянию на 22 июля
Продвижение РФ и оккупация Что известно по состоянию на 22 июля
Продвижение РФ и оккупация Что известно по состоянию на 22 июля
Продвижение РФ и оккупация Что известно по состоянию на 22 июля
Продвижение РФ и оккупация Что известно по состоянию на 22 июля

Автор: 

Донецкая область (10281) Волновахский район (321) Покровский район (787) Воскресенка (2) Грушевское (1) Затышок (2) Маяк (2) Оре́хово (1) DeepState (203)


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Хто б сумнівався. А Боневтік Потужно-брехливий цими днями бореться з НАБУ і САП, бо згідно логіки йорго дій, Порошенко, опозиція, НАБУ і САП і є його вороги, а не рідний по духу, мові, культурі пуйло і його терористична армія. НАБУ загрожує вічно правити Боневтіку, а не пуйло. То НАБУ порушили справи проти міністрів Зеленського за корупцію, а не пуйло.
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22.07.2025 10:40 Ответить
Скільки за коментар зелені грошенят відвалюють?
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22.07.2025 11:53 Ответить
Кулініча теж мабуть папЕредники на роботу взяли? Щось вже зовсім недалекі трольчики пішли у зеленої шмарклі..Катюша,кадровий голод в вашому оХфісі? Зовсім за шість років протерлися ?
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22.07.2025 12:13 Ответить
А навіщо тоді взагалі лишати купу цих органів з тисячами дармоїдів, якщо підпорядковувати їх генпрокуратурі? Щоб доїти бюджет, контролювати потоки, наживатись, прикриваючись війною, яка вигідна вже всім, та слати хворих на смерть (он чув, туберкульозника відправили схопили на вулиці і вже вбили, стандартна історія), поки ваші кляті дітки, навіть більшість офіцерів та майже всі силовики (як в анекдоті про пожежників) і т.д. воювати не думають?
Покидьки, криваві вурдалаки, будьте ви прокляті 1000 разів!
Скільки ми це все будемо терпіти?
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22.07.2025 11:57 Ответить
Їм навіть вже плювати, що скаже захід, від якого ми залежимо. Зовсім вийшли з берегів!
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22.07.2025 12:07 Ответить
Коли будуть воювати силовики хоча б по черзі, вічно чекаючі воса офіцери, молоді відставники, охоронці і т.д.?
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22.07.2025 11:53 Ответить
 
 