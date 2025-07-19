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Новости Обновленные карты DeepState
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Враг оккупировал Яблуновку на Сумщине и продвигается в области, а также на Харьковщине и Донетчине, - DeepState. КАРТЫ

В Сумской области российские захватчики оккупировали Яблоновку и продвинулись возле Юнаковки. Также оккупанты имеют продвижение на Харьковщине и Донетчине.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг оккупировал Яблоновку (Сумская область), а также продвинулся возле Юнаковки (Сумская область), Хатнего (Харьковская область), Романовки и Торецка (Донецкая область)", - сказано в сообщении.

карты дипстейт

карты дипстейт

карты дипстейт

карты дипстейт

карты дипстейт

Смотрите также: Россияне продвинулись возле 5 населенных пунктов в Сумской и Донецкой областях, - DeepState. КАРТЫ

Автор: 

Сумская область (3475) Донецкая область (10266) Торецк (524) Харьковская область (1302) Бахмутский район (538) Покровский район (780) Сумский район (327) Купянский район (310) Романовка (5) Юнаковка (11) Яблоновка (4) Хатнее (1) DeepState (200)


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Топ комментарии
+18
Це все наслідки царювання безтолкового ішака, який іменує себе верховним головкомом. Курська авантюра - яскравий цьому приклад: просрав там і тут.
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19.07.2025 07:47 Ответить
+13
Ось така от курська операція...
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19.07.2025 05:47 Ответить
+11
Наші підрозділи на Сумщині потроху ************ окупанта - звернення Президента

12 червня 2025 року - 18:45
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19.07.2025 05:58 Ответить
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по трохи, крок за кроком, але ворог просувається кожного дня
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19.07.2025 01:19 Ответить
Переважно до кабздона.
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19.07.2025 07:11 Ответить
Якою ціною тільки ...
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19.07.2025 01:32 Ответить
Так што, Кієв за трі дня?
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19.07.2025 07:16 Ответить
Напружено контрольовано. І так з грудня 2023-го...
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19.07.2025 02:01 Ответить
Ось така от курська операція...
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19.07.2025 05:47 Ответить
краща ніж наступ на Роботино .
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19.07.2025 10:00 Ответить
Наші підрозділи на Сумщині потроху ************ окупанта - звернення Президента

12 червня 2025 року - 18:45
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19.07.2025 05:58 Ответить
А недавно ще розповідали любителям хорошого що тут все стабілізували.
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19.07.2025 07:35 Ответить
Народ любить хороше. То мір в очах Путіна, то кордони 1991. Народу таке подобається.
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19.07.2025 11:10 Ответить
Нема проблем,бо Сцирський все вже доповів,а це ,в ручному режимі,закидає ким-небуть( (("пастарінкє"((
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19.07.2025 06:25 Ответить
зате у нас новий борд... пардон кабмін і найпотужніший про щось мегапотужне десь там домовився може колись...
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19.07.2025 06:29 Ответить
Це все наслідки царювання безтолкового ішака, який іменує себе верховним головкомом. Курська авантюра - яскравий цьому приклад: просрав там і тут.
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19.07.2025 07:47 Ответить
Дивно, навіть новий потужний міністр оборони Шмигаль та новий незламний секретар РНБО Умєров разом з мобілізованими Буткевичем та Шабуніним неспроможні зупинити мацкавитів.
А в мене були такі великі сподівання на це чергове перетасування карт в Кабмін'єті Міністрів, але знов не склалось .
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19.07.2025 09:45 Ответить
Такий спосіб покращення ситуації давно отримав своє визначення. Замість заміни працівників, просто перестановка ліжок у борделі.
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19.07.2025 10:03 Ответить
ПС. Чекаємо на новий потужний відосік боневтікатермосагідранта із текстом накропаним тамбовським шакалом....
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19.07.2025 10:06 Ответить
 
 