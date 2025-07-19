Враг оккупировал Яблуновку на Сумщине и продвигается в области, а также на Харьковщине и Донетчине, - DeepState. КАРТЫ

В Сумской области российские захватчики оккупировали Яблоновку и продвинулись возле Юнаковки. Также оккупанты имеют продвижение на Харьковщине и Донетчине.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг оккупировал Яблоновку (Сумская область), а также продвинулся возле Юнаковки (Сумская область), Хатнего (Харьковская область), Романовки и Торецка (Донецкая область)", - сказано в сообщении.

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