РУС
Новости Обновление карты DeepState
Россияне продвинулись возле 5 населенных пунктов в Сумской и Донецкой областях, - DeepState. КАРТЫ

Российские войска смогли продвинуться возле 5 населенных пунктов в Донецкой и Сумской областях.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся возле Яблоновки, Гродовки, Комара, в Запорожье и Федоровке", - говорится в сообщении.

Читайте: Россияне продвинулись возле Бурлацкого и в Новополе, - DeepState

deepstate

Продвижение россиян в районе Покровска

Сумская область (3681) Донецкая область (10824) Волновахский район (354) Покровский район (1010) Сумский район (404) Запорожье (7) Федоровка (3) Гродовка (3) Яблоновка (4) Комар (14) война в Украине (6206) DeepState (277)
Це, не Московіти просунулися, а зеленський з Оманськими, тихим сапом, здає територію України!! А на телеЛохотроні, він потужно незламний, прямо, як тищенко-катлєта у ВРУ з безумною!!!
17.06.2025 00:25 Ответить
Злі язики кажуть , що прикордонну Сумщину здають свідомо - щоб не було можливості перевірити, як були використані державні кошти на будівництво укріплень . Бо якщо територія зайнята мацковитами , то як можна побачити , що там "ЗЕміндічі" набудували ?
17.06.2025 01:22 Ответить
Це не дивує вже. Вже рік щось майже кожен день захоплююють
17.06.2025 01:15 Ответить
Сцирський казав,що під контролем.
17.06.2025 00:41 Ответить
Він перевівся в підрахуйника. Йому зараз не до цього. Через день зі звітом знов з'явиться.
17.06.2025 00:49 Ответить
З такими темпами до кінця 2026 уся Донецька область буде окупована...
https://deepstat.xyz/table

17.06.2025 00:46 Ответить
Це ще дуже оптимістично(А Суми,а Херсон,а Запоріжжя..(((
17.06.2025 01:02 Ответить
Це не дивує вже. Вже рік щось майже кожен день захоплююють
17.06.2025 01:15 Ответить
Злі язики кажуть , що прикордонну Сумщину здають свідомо - щоб не було можливості перевірити, як були використані державні кошти на будівництво укріплень . Бо якщо територія зайнята мацковитами , то як можна побачити , що там "ЗЕміндічі" набудували ?
17.06.2025 01:22 Ответить
а людей что в руснявом тиктоке забанили.

военкоры все выложат и буду полыхать с окопов из говна и палок
17.06.2025 05:14 Ответить
Йди проспись,похрюкало,може протверезієш,хоча то п'яний протверезіє,а такий як ти дурний ,як був дурним так і залишиться.Де вас дегенератів вирощують?
17.06.2025 14:40 Ответить
Сирок, чому ти скотиняка не на передовій? Поверніть негайно Залужного!!!!
17.06.2025 03:00 Ответить
Як повернути того, що удрав? А удрав тому, що розумів, що буде жопа.
17.06.2025 06:56 Ответить
Один тільки Волідька потихеньку від тісняє ворогів.
17.06.2025 04:22 Ответить
Допоки цей Верховний головнокомандувач ,Сирський і Умеров годі сподіватись на якісь успіхи на фронті.
17.06.2025 08:04 Ответить
Щодо позитивного, то Вам треба на телемарафон.
17.06.2025 09:05 Ответить
Владі обсолютно похрін на військових, на бетоні оборонні споруди для захисту та зупинки наступу. Зрадницька влада зеленского будує все шо завгодно, окрім захисту українців - https://www.youtube.com/shorts/0Sbmjct9Wzs
От ще - https://www.youtube.com/shorts/FYl3jvdGUMs
Влада сіє хаос та смерть та здає Україну.
17.06.2025 12:35 Ответить
Ситуація з будівництвом фортифікаційних споруд настільки гостра, що вимагає окремого засідання Верховної Ради. Про це під час брифінгу заявив лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко. Він також озвучив вимогу відкрити для суспільства результати роботи парламентської ТСК з питань фортифікацій та закупівлі дронів. Порошенко нагадав, що пропонував місцевим адміністраціям за власний кошт збудувати фортифікації, але влада відмовилась.
17.06.2025 13:40 Ответить
Американський доброволець Раян О'Лірі, який є командиром роти Chosen Company у складі 59 окремої штурмової бригади безпілотних систем, заявив, що припиняє діяльність підрозділу через неефективне управління українською армією.

На https://x.com/RyanO_ChosenCoy/status/1933995166794211407 думку військового, українська армія втратила більше людей через неякісне командування, аніж через дії росії, а офіцерський корпус ЗСУ «поводиться як кастова система недоторканних або "армійських князів"». Також він зазначив, що в армії досі існує кумівство.

Зокрема, він розкритикував колишнього командира 59 окремої штурмової бригади Богдана Шевчука, якого https://hromadske.ua/viyskovi/245265-komandyra-59-bryhady-iaka-voiuye-bilia-pokrovska-znialy-z-posady-cherez-nepravdyvi-dopovidi нещодавно зняли з посади за неправдиві доповіді.

«У перші два місяці свого командування він відправляв офіцерів розвідки в штурмові дії, що призвело до загибелі та важких поранень серед тих, хто не мав жодного стосунку до бойових операцій. Це підірвало не лише моральний дух, а й ефективність підрозділу. Він відправляв солдатів на недосяжні позиції без жодної надії на підкріплення або навіть на виживання. Понад 16 місяців знадобилося, щоб його зняли з посади», - заявив О'Лірі.

Військовий також зазначив, що війську потрібні зміни, але додав, що за нинішньої ситуації «офіцери й надалі заповнюватимуть кладовища хоробрими, мужніми українцями без жодної обґрунтованої причини».

«Нас більше не можна вести на забій, обіцяючи мінімум і покладаючи наші життя в руки тих, кому байдуже», - додав О'Лірі.

Командир Chosen Company наголосив, що люди є найціннішим, що має українська армія, а «м'ясники» мають бути негайно усунуті.
17.06.2025 13:53 Ответить
17.06.2025 15:38 Ответить
Десь просунулись, десь наших загиблих в Києві знайшли - два кінця однієї мотузки...
19.06.2025 00:39 Ответить
І довго ця "новина" триденної давнини буде висіти в топі на "Цензорі"?! Без чогось поганенького для українців аби було видання не може обійтись і тому виставляє на перше місце попри інші біль свіжі новини?
19.06.2025 08:43 Ответить
 
 