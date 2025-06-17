17 455 33
Россияне продвинулись возле 5 населенных пунктов в Сумской и Донецкой областях, - DeepState. КАРТЫ
Российские войска смогли продвинуться возле 5 населенных пунктов в Донецкой и Сумской областях.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся возле Яблоновки, Гродовки, Комара, в Запорожье и Федоровке", - говорится в сообщении.
военкоры все выложат и буду полыхать с окопов из говна и палок
От ще - https://www.youtube.com/shorts/FYl3jvdGUMs
Влада сіє хаос та смерть та здає Україну.
На https://x.com/RyanO_ChosenCoy/status/1933995166794211407 думку військового, українська армія втратила більше людей через неякісне командування, аніж через дії росії, а офіцерський корпус ЗСУ «поводиться як кастова система недоторканних або "армійських князів"». Також він зазначив, що в армії досі існує кумівство.
Зокрема, він розкритикував колишнього командира 59 окремої штурмової бригади Богдана Шевчука, якого https://hromadske.ua/viyskovi/245265-komandyra-59-bryhady-iaka-voiuye-bilia-pokrovska-znialy-z-posady-cherez-nepravdyvi-dopovidi нещодавно зняли з посади за неправдиві доповіді.
«У перші два місяці свого командування він відправляв офіцерів розвідки в штурмові дії, що призвело до загибелі та важких поранень серед тих, хто не мав жодного стосунку до бойових операцій. Це підірвало не лише моральний дух, а й ефективність підрозділу. Він відправляв солдатів на недосяжні позиції без жодної надії на підкріплення або навіть на виживання. Понад 16 місяців знадобилося, щоб його зняли з посади», - заявив О'Лірі.
Військовий також зазначив, що війську потрібні зміни, але додав, що за нинішньої ситуації «офіцери й надалі заповнюватимуть кладовища хоробрими, мужніми українцями без жодної обґрунтованої причини».
«Нас більше не можна вести на забій, обіцяючи мінімум і покладаючи наші життя в руки тих, кому байдуже», - додав О'Лірі.
Командир Chosen Company наголосив, що люди є найціннішим, що має українська армія, а «м'ясники» мають бути негайно усунуті.