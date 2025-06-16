Россияне продвинулись возле Бурлацкого и в Новополе, - DeepState
Россияне продвинулись возле двух населенных пунктов в Донецкой области.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся возле Бурлацкого и в Новополе", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
?
Если дроны то это не мы!
А если пожар то это рядовой Петров неуставным образом покурил в неположенном месте.