Россияне продвинулись возле Бурлацкого и в Новополе, - DeepState

deepstate

Россияне продвинулись возле двух населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся возле Бурлацкого и в Новополе", - говорится в сообщении.

Читайте: Россияне оккупировали Двуречную на Харьковщине, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Донецкая область (10819) Волновахский район (354) Новополь (5) Бурлацкое (13) война в Украине (6200) DeepState (277)
Це правда про диверсію в Калінінграді? Весь тікток забитий.
показать весь комментарий
16.06.2025 01:01 Ответить
А шо там.
?
Если дроны то это не мы!
А если пожар то это рядовой Петров неуставным образом покурил в неположенном месте.
показать весь комментарий
16.06.2025 22:23 Ответить
 
 