Росіяни просунулись біля Бурлацького та в Новополі, - DeepState
Росіяни просунулись біля двох населених пунктів в Донецькій області.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся біля Бурлацького та в Новополі", - йдеться в повідомленні.
Если дроны то это не мы!
А если пожар то это рядовой Петров неуставным образом покурил в неположенном месте.