Росіяни просунулись біля Бурлацького та в Новополі, - DeepState

Росіяни просунулись біля двох населених пунктів в Донецькій області.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся біля Бурлацького та в Новополі", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росіяни окупували Дворічну на Харківщині, - DeepState. МАПА

Донецька область (9643) Волноваський район (355) Новопіль (5) Бурлацьке (13) війна в Україні (6247) DeepState (276)
Це правда про диверсію в Калінінграді? Весь тікток забитий.
А шо там.
?
Если дроны то это не мы!
А если пожар то это рядовой Петров неуставным образом покурил в неположенном месте.
