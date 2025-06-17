17 455 33
Russians have advanced near five settlements in Sumy and Donetsk regions, - DeepState. MAPS
Russian troops managed to advance near 5 settlements in Donetsk and Sumy regions.
This was reported by DeepState, Censor.NET reports.
"The enemy has advanced near Yablunivka, Hrodivka, Komar, in Zaporizhzhia and Fedorivka," the statement said.
