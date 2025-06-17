ENG
Russians have advanced near five settlements in Sumy and Donetsk regions, - DeepState. MAPS

Russian troops managed to advance near 5 settlements in Donetsk and Sumy regions.

This was reported by DeepState, Censor.NET reports.

"The enemy has advanced near Yablunivka, Hrodivka, Komar, in Zaporizhzhia and Fedorivka," the statement said.

Russian advance in the Pokrovsk area

