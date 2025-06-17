УКР
Новини Оновлення мапи DeepState
17 455 33

Росіяни просунулись біля 5 населених пунктів на Сумщині та Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Російські війська змогли просунутись біля 5 населених пунктів в Донецькій та Сумській областях.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся біля Яблунівки, Гродівки, Комара, в Запоріжжі та Федорівці", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росіяни просунулись біля Бурлацького та в Новополі, - DeepState

deepstate

Просування росіян в районі Покровська

Сумська область (4240) Донецька область (9648) Волноваський район (355) Покровський район (1019) Сумський район (412) Запоріжжя (7) Федорівка (3) Гродівка (3) Яблунівка (4) Комар (14) війна в Україні (6255) DeepState (278)
Топ коментарі
+35
Це, не Московіти просунулися, а зеленський з Оманськими, тихим сапом, здає територію України!! А на телеЛохотроні, він потужно незламний, прямо, як тищенко-катлєта у ВРУ з безумною!!!
показати весь коментар
17.06.2025 00:25 Відповісти
+27
Злі язики кажуть , що прикордонну Сумщину здають свідомо - щоб не було можливості перевірити, як були використані державні кошти на будівництво укріплень . Бо якщо територія зайнята мацковитами , то як можна побачити , що там "ЗЕміндічі" набудували ?
показати весь коментар
17.06.2025 01:22 Відповісти
+11
Це не дивує вже. Вже рік щось майже кожен день захоплююють
показати весь коментар
17.06.2025 01:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Це, не Московіти просунулися, а зеленський з Оманськими, тихим сапом, здає територію України!! А на телеЛохотроні, він потужно незламний, прямо, як тищенко-катлєта у ВРУ з безумною!!!
показати весь коментар
17.06.2025 00:25 Відповісти
Сцирський казав,що під контролем.
показати весь коментар
17.06.2025 00:41 Відповісти
Він перевівся в підрахуйника. Йому зараз не до цього. Через день зі звітом знов з'явиться.
показати весь коментар
17.06.2025 00:49 Відповісти
З такими темпами до кінця 2026 уся Донецька область буде окупована...
https://deepstat.xyz/table

показати весь коментар
17.06.2025 00:46 Відповісти
Це ще дуже оптимістично(А Суми,а Херсон,а Запоріжжя..(((
показати весь коментар
17.06.2025 01:02 Відповісти
Це не дивує вже. Вже рік щось майже кожен день захоплююють
показати весь коментар
17.06.2025 01:15 Відповісти
Злі язики кажуть , що прикордонну Сумщину здають свідомо - щоб не було можливості перевірити, як були використані державні кошти на будівництво укріплень . Бо якщо територія зайнята мацковитами , то як можна побачити , що там "ЗЕміндічі" набудували ?
показати весь коментар
17.06.2025 01:22 Відповісти
а людей что в руснявом тиктоке забанили.

военкоры все выложат и буду полыхать с окопов из говна и палок
показати весь коментар
17.06.2025 05:14 Відповісти
Йди проспись,похрюкало,може протверезієш,хоча то п'яний протверезіє,а такий як ти дурний ,як був дурним так і залишиться.Де вас дегенератів вирощують?
показати весь коментар
17.06.2025 14:40 Відповісти
Сирок, чому ти скотиняка не на передовій? Поверніть негайно Залужного!!!!
показати весь коментар
17.06.2025 03:00 Відповісти
Як повернути того, що удрав? А удрав тому, що розумів, що буде жопа.
показати весь коментар
17.06.2025 06:56 Відповісти
Один тільки Волідька потихеньку від тісняє ворогів.
показати весь коментар
17.06.2025 04:22 Відповісти
Допоки цей Верховний головнокомандувач ,Сирський і Умеров годі сподіватись на якісь успіхи на фронті.
показати весь коментар
17.06.2025 08:04 Відповісти
Щодо позитивного, то Вам треба на телемарафон.
показати весь коментар
17.06.2025 09:05 Відповісти
Владі обсолютно похрін на військових, на бетоні оборонні споруди для захисту та зупинки наступу. Зрадницька влада зеленского будує все шо завгодно, окрім захисту українців - https://www.youtube.com/shorts/0Sbmjct9Wzs
От ще - https://www.youtube.com/shorts/FYl3jvdGUMs
Влада сіє хаос та смерть та здає Україну.
показати весь коментар
17.06.2025 12:35 Відповісти
Ситуація з будівництвом фортифікаційних споруд настільки гостра, що вимагає окремого засідання Верховної Ради. Про це під час брифінгу заявив лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко. Він також озвучив вимогу відкрити для суспільства результати роботи парламентської ТСК з питань фортифікацій та закупівлі дронів. Порошенко нагадав, що пропонував місцевим адміністраціям за власний кошт збудувати фортифікації, але влада відмовилась.
показати весь коментар
17.06.2025 13:40 Відповісти
Американський доброволець Раян О'Лірі, який є командиром роти Chosen Company у складі 59 окремої штурмової бригади безпілотних систем, заявив, що припиняє діяльність підрозділу через неефективне управління українською армією.

На https://x.com/RyanO_ChosenCoy/status/1933995166794211407 думку військового, українська армія втратила більше людей через неякісне командування, аніж через дії росії, а офіцерський корпус ЗСУ «поводиться як кастова система недоторканних або "армійських князів"». Також він зазначив, що в армії досі існує кумівство.

Зокрема, він розкритикував колишнього командира 59 окремої штурмової бригади Богдана Шевчука, якого https://hromadske.ua/viyskovi/245265-komandyra-59-bryhady-iaka-voiuye-bilia-pokrovska-znialy-z-posady-cherez-nepravdyvi-dopovidi нещодавно зняли з посади за неправдиві доповіді.

«У перші два місяці свого командування він відправляв офіцерів розвідки в штурмові дії, що призвело до загибелі та важких поранень серед тих, хто не мав жодного стосунку до бойових операцій. Це підірвало не лише моральний дух, а й ефективність підрозділу. Він відправляв солдатів на недосяжні позиції без жодної надії на підкріплення або навіть на виживання. Понад 16 місяців знадобилося, щоб його зняли з посади», - заявив О'Лірі.

Військовий також зазначив, що війську потрібні зміни, але додав, що за нинішньої ситуації «офіцери й надалі заповнюватимуть кладовища хоробрими, мужніми українцями без жодної обґрунтованої причини».

«Нас більше не можна вести на забій, обіцяючи мінімум і покладаючи наші життя в руки тих, кому байдуже», - додав О'Лірі.

Командир Chosen Company наголосив, що люди є найціннішим, що має українська армія, а «м'ясники» мають бути негайно усунуті.
показати весь коментар
17.06.2025 13:53 Відповісти
показати весь коментар
17.06.2025 15:38 Відповісти
Десь просунулись, десь наших загиблих в Києві знайшли - два кінця однієї мотузки...
показати весь коментар
19.06.2025 00:39 Відповісти
І довго ця "новина" триденної давнини буде висіти в топі на "Цензорі"?! Без чогось поганенького для українців аби було видання не може обійтись і тому виставляє на перше місце попри інші біль свіжі новини?
показати весь коментар
19.06.2025 08:43 Відповісти
 
 