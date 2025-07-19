УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5442 відвідувача онлайн
Новини Оновлені карти DeepState
815 4

Ворог окупував Яблунівку на Сумщині й має просування в області та на Харківщині і Донеччині, - DeepState. КАРТИ

У Сумській області російські загарбники окупували Яблунівку та просунулись біля Юнаківки. Також окупанти мають просування на Харківщині та Донеччині.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог окупував Яблунівку (Сумщина), а також просунувся біля Юнаківки (Сумщина), Хатнього (Харківщина), Романівки та Торецька (Донеччина)", - сказано в повідомленні.

мапи діпстейт

мапи діпстейт

мапи діпстейт

мапи діпстейт

мапи діпстейт

Дивіться також: Росіяни просунулись біля 5 населених пунктів на Сумщині та Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Автор: 

Сумська область (4025) Донецька область (9085) Торецьк (532) Харківська область (1317) Бахмутський район (543) Покровський район (788) Сумський район (330) Куп’янський район (311) Романівка (4) Юнаківка (12) Яблунівка (3) Хатнє (1) DeepState (201)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
по трохи, крок за кроком, але ворог просувається кожного дня
показати весь коментар
19.07.2025 01:19 Відповісти
Якою ціною тільки ...
показати весь коментар
19.07.2025 01:32 Відповісти
Питання правильне, якщо врахувати, що виїзд з рф вільний, і літаки спокійно літають до Туреччини, Таїланду і Єгипту.
показати весь коментар
19.07.2025 01:39 Відповісти
Напружено контрольовано. І так з грудня 2023-го...
показати весь коментар
19.07.2025 02:01 Відповісти
 
 