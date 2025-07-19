Ворог окупував Яблунівку на Сумщині й має просування в області та на Харківщині і Донеччині, - DeepState. КАРТИ
У Сумській області російські загарбники окупували Яблунівку та просунулись біля Юнаківки. Також окупанти мають просування на Харківщині та Донеччині.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Ворог окупував Яблунівку (Сумщина), а також просунувся біля Юнаківки (Сумщина), Хатнього (Харківщина), Романівки та Торецька (Донеччина)", - сказано в повідомленні.
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Johan Seeman
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stathunt80 777
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Сергiй Супрун
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Calvados
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