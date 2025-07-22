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РФ окупувала Грушівське та має просування на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Російські окупанти мають просування на Донеччині. Також ворог окупував Грушівське.

Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог окупував Грушівське, а також просунувся біля Воскресенки, Горіхового, Маяка та Затишку", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Ворог окупував Яблунівку на Сумщині й має просування в області та на Харківщині і Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Просування РФ та окупація Що відомо станом на 22 липня
Просування РФ та окупація Що відомо станом на 22 липня
Просування РФ та окупація Що відомо станом на 22 липня
Просування РФ та окупація Що відомо станом на 22 липня
Просування РФ та окупація Що відомо станом на 22 липня

Автор: 

Донецька область (9099) Волноваський район (322) Покровський район (796) Воскресенка (3) Грушівське (1) Затишок (2) Маяк (1) Горіхове (1) DeepState (205)


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Хто б сумнівався. А Боневтік Потужно-брехливий цими днями бореться з НАБУ і САП, бо згідно логіки йорго дій, Порошенко, опозиція, НАБУ і САП і є його вороги, а не рідний по духу, мові, культурі пуйло і його терористична армія. НАБУ загрожує вічно правити Боневтіку, а не пуйло. То НАБУ порушили справи проти міністрів Зеленського за корупцію, а не пуйло.
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22.07.2025 10:40 Відповісти
А ниче что кацап с Дагестана российский агент и шпион с начала правления Порошенка в НАБУ сидел тебя это устраивает и сколько таких кацапов сидит на посадах со времён Порошенка ты знаешь?
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22.07.2025 11:20 Відповісти
 
 