РФ окупувала Грушівське та має просування на Донеччині, - DeepState. МАПИ
Російські окупанти мають просування на Донеччині. Також ворог окупував Грушівське.
Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог окупував Грушівське, а також просунувся біля Воскресенки, Горіхового, Маяка та Затишку", - йдеться в повідомленні.
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Поділля16
показати весь коментар22.07.2025 10:40 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Екатерина Пчёлкина
показати весь коментар22.07.2025 11:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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