Росіяни просунулись у Запорізькій області та на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Російські окупаційні війська за минулу добу просунулися у Запорізькій області та на Донеччині

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть аналітики проєкту DeepState.

"Ворог просунувся у Кам'янському (Василівський район, Запорізька область) та біля Яблунівки (Краматорський район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні.





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