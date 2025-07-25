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Росіяни просунулись у Запорізькій області та на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Російські окупаційні війська за минулу добу просунулися у Запорізькій області та на Донеччині 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть аналітики проєкту DeepState.

"Ворог просунувся у Кам'янському (Василівський район, Запорізька область) та біля Яблунівки (Краматорський район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні.

Карти DeepState
Карти DeepState

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни просунулись біля Новоекономічного та Зеленого Гаю, - DeepState. КАРТИ

Автор: 

Запорізька область (3867) Донецька область (9129) Краматорський район (510) Василівський район (73) Яблунівка (22) Кам’янське (10) DeepState (207)


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Україна у небезпеці. Не тягніть час, роздайте зброю населенню, покличте пенсіонерів військових, силових структур. Зверніться до Європи, щоб допомогли військами, інакше вони скоро зустрінуть російський світ у себе.
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25.07.2025 10:04 Відповісти
Що зброя населенню вирішить, у нас немає культури поводження із зброєю, до цього треба йти роками, якщо раніше п'яні конфлікти максимум вирішувались бійкою то із роздачею всім зброї будуть стріляти один одного.

Друге автоматами нічого не зміниш у ******** технологійчній війні, необхідно більше ******** далекобійної зброї, також іти в сторону автономності дронів, так як це роблять китайці.
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25.07.2025 10:38 Відповісти
Не має сенсу. Кулемети не ефективні проти дронів. А вмирати за землі у чужій власності та за сотні кілометрів від дому охочі закінчилися.
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25.07.2025 11:29 Відповісти
Самий час для махлювання з антикор законодавством та боротьбою з опозицією.. Да? Зелені під@ри!
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25.07.2025 10:05 Відповісти
Як можна було дати ворогові перейти Янчекрак??? Це ж непросто.
Відчуття що якийсь договірняк
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25.07.2025 10:08 Відповісти
після підриву ках.ГЕС сумніваюсь що там є якась вода
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25.07.2025 10:27 Відповісти
 
 