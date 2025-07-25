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Росіяни просунулись у Запорізькій області та на Донеччині, - DeepState. МАПИ
Російські окупаційні війська за минулу добу просунулися у Запорізькій області та на Донеччині
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть аналітики проєкту DeepState.
"Ворог просунувся у Кам'янському (Василівський район, Запорізька область) та біля Яблунівки (Краматорський район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні.
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Друге автоматами нічого не зміниш у ******** технологійчній війні, необхідно більше ******** далекобійної зброї, також іти в сторону автономності дронів, так як це роблять китайці.
Відчуття що якийсь договірняк